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Plataforma de business intelligence moderna de código aberto para criar dashboards interativos, explorar conjuntos de dados e executar análises SQL em mais de 40 bases de dados.

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Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Apache Superset

O Apache Superset é uma plataforma de business intelligence pronta para empresas que torna a exploração de dados acessível a utilizadores de todos os níveis técnicos. Os analistas obtêm uma interface de arrastar e largar sem código para criar gráficos e dashboards, enquanto os engenheiros obtêm o SQL Lab — um IDE SQL completo com histórico de consultas, consultas guardadas e exportação de resultados. O Superset liga-se a mais de 40 bases de dados SQL e data warehouses através do SQLAlchemy, proporcionando uma camada de análise unificada em toda a sua pilha de dados.

Hospedar o Superset no seu VPS significa utilizadores ilimitados, fontes de dados ilimitadas e sem licenciamento por utilizador. Os dados empresariais permanecem na sua infraestrutura, cumprindo os requisitos de conformidade, enquanto o PostgreSQL e o Redis — incluídos neste template — gerem o armazenamento de metadados e o caching de consultas para um desempenho pronto para produção.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Apache Superset

Biblioteca de visualização rica

Escolha entre dezenas de tipos de gráficos – gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de dispersão, mapas geoespaciais e muito mais – para representar os seus dados de forma clara.

SQL Lab IDE

Escreva e execute consultas SQL com realce de sintaxe, histórico de consultas e exportação de resultados — fazendo a ponte entre dashboards sem código e trabalho avançado com dados.

40+ conectores de base de dados

Conecte-se a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift e a dezenas de outros através de uma camada unificada de conetores baseada em SQLAlchemy.

Painéis interativos

Crie painéis com filtros cruzados, navegação detalhada e relatórios de email agendados para que as partes interessadas tenham sempre informações atualizadas.

Controlo de acesso baseado em funções

Atribua permissões granulares a conjuntos de dados, dashboards e fontes de dados para que cada equipa veja apenas o que está autorizada a aceder.

Por que executar Apache Superset na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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