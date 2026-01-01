O Apache Superset é uma plataforma de business intelligence pronta para empresas que torna a exploração de dados acessível a utilizadores de todos os níveis técnicos. Os analistas obtêm uma interface de arrastar e largar sem código para criar gráficos e dashboards, enquanto os engenheiros obtêm o SQL Lab — um IDE SQL completo com histórico de consultas, consultas guardadas e exportação de resultados. O Superset liga-se a mais de 40 bases de dados SQL e data warehouses através do SQLAlchemy, proporcionando uma camada de análise unificada em toda a sua pilha de dados.

Hospedar o Superset no seu VPS significa utilizadores ilimitados, fontes de dados ilimitadas e sem licenciamento por utilizador. Os dados empresariais permanecem na sua infraestrutura, cumprindo os requisitos de conformidade, enquanto o PostgreSQL e o Redis — incluídos neste template — gerem o armazenamento de metadados e o caching de consultas para um desempenho pronto para produção.