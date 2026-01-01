Implemente Apache Superset com um clique.
Plataforma de business intelligence moderna de código aberto para criar dashboards interativos, explorar conjuntos de dados e executar análises SQL em mais de 40 bases de dados.
Escolha um plano VPS para Apache Superset
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache Superset
O Apache Superset é uma plataforma de business intelligence pronta para empresas que torna a exploração de dados acessível a utilizadores de todos os níveis técnicos. Os analistas obtêm uma interface de arrastar e largar sem código para criar gráficos e dashboards, enquanto os engenheiros obtêm o SQL Lab — um IDE SQL completo com histórico de consultas, consultas guardadas e exportação de resultados. O Superset liga-se a mais de 40 bases de dados SQL e data warehouses através do SQLAlchemy, proporcionando uma camada de análise unificada em toda a sua pilha de dados.
Hospedar o Superset no seu VPS significa utilizadores ilimitados, fontes de dados ilimitadas e sem licenciamento por utilizador. Os dados empresariais permanecem na sua infraestrutura, cumprindo os requisitos de conformidade, enquanto o PostgreSQL e o Redis — incluídos neste template — gerem o armazenamento de metadados e o caching de consultas para um desempenho pronto para produção.
Principais características de Apache Superset
Biblioteca de visualização rica
Escolha entre dezenas de tipos de gráficos – gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de dispersão, mapas geoespaciais e muito mais – para representar os seus dados de forma clara.
SQL Lab IDE
Escreva e execute consultas SQL com realce de sintaxe, histórico de consultas e exportação de resultados — fazendo a ponte entre dashboards sem código e trabalho avançado com dados.
40+ conectores de base de dados
Conecte-se a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift e a dezenas de outros através de uma camada unificada de conetores baseada em SQLAlchemy.
Painéis interativos
Crie painéis com filtros cruzados, navegação detalhada e relatórios de email agendados para que as partes interessadas tenham sempre informações atualizadas.
Controlo de acesso baseado em funções
Atribua permissões granulares a conjuntos de dados, dashboards e fontes de dados para que cada equipa veja apenas o que está autorizada a aceder.
Por que executar Apache Superset na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.