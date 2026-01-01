Implemente o Apache DevLake com instalação de um clique.
Plataforma de código aberto que agrega dados de mais de 60 ferramentas de desenvolvimento para calcular métricas DORA e visualizar o desempenho da equipa de engenharia.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache DevLake
O Apache DevLake é uma plataforma de análise de engenharia de código aberto que consolida dados de rastreadores de problemas, anfitriões de código-fonte, pipelines de CI/CD e ferramentas de gestão de incidentes num data lake unificado. As equipas conectam o GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty e dezenas de outras fontes para calcular automaticamente as métricas DORA — frequência de implementação, tempo de espera para alterações, taxa de falha de alteração e tempo médio de recuperação — juntamente com painéis Grafana que visualizam o desempenho da equipa ao longo do tempo.
O autoalojamento do DevLake mantém toda a telemetria de engenharia e credenciais de integração na infraestrutura que controla. Cada token de API e conexão OAuth é encriptado em repouso usando uma chave que possui, e todas as métricas são armazenadas numa base de dados MySQL no seu servidor — nenhum dado sai do seu ambiente para um serviço de análise de terceiros.
Principais características de Apache DevLake
Métricas DORA
Calcula automaticamente a frequência de implementação, o tempo de espera para alterações, a taxa de falha de alterações e o tempo médio de recuperação a partir de ferramentas conectadas – sem necessidade de recolha manual de dados.
Painéis pré-construídos
Os dashboards pré-configurados do Grafana visualizam as métricas DORA, o tempo de ciclo de PR, a idade dos bugs e a saúde do pipeline de implementação sem qualquer configuração após a instalação.
60+ plugins de fonte de dados
Conectores pré-construídos para GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube e muito mais reúnem todos os dados de engenharia num só lugar.
Métricas SQL Personalizadas
Consultar o data lake normalizado com SQL simples para definir métricas específicas da equipa, filtros e dashboards personalizados para além das vistas DORA incorporadas.
Armazenamento encriptado de credenciais
Todos os tokens de API e chaves OAuth são encriptados em repouso utilizando uma chave gerada automaticamente, armazenada exclusivamente na sua base de dados MySQL autoalojada.
Por que executar Apache DevLake na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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