O Apache DevLake é uma plataforma de análise de engenharia de código aberto que consolida dados de rastreadores de problemas, anfitriões de código-fonte, pipelines de CI/CD e ferramentas de gestão de incidentes num data lake unificado. As equipas conectam o GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty e dezenas de outras fontes para calcular automaticamente as métricas DORA — frequência de implementação, tempo de espera para alterações, taxa de falha de alteração e tempo médio de recuperação — juntamente com painéis Grafana que visualizam o desempenho da equipa ao longo do tempo.

O autoalojamento do DevLake mantém toda a telemetria de engenharia e credenciais de integração na infraestrutura que controla. Cada token de API e conexão OAuth é encriptado em repouso usando uma chave que possui, e todas as métricas são armazenadas numa base de dados MySQL no seu servidor — nenhum dado sai do seu ambiente para um serviço de análise de terceiros.