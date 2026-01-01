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Plataforma de código aberto que agrega dados de mais de 60 ferramentas de desenvolvimento para calcular métricas DORA e visualizar o desempenho da equipa de engenharia.

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Apache DevLake

O Apache DevLake é uma plataforma de análise de engenharia de código aberto que consolida dados de rastreadores de problemas, anfitriões de código-fonte, pipelines de CI/CD e ferramentas de gestão de incidentes num data lake unificado. As equipas conectam o GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty e dezenas de outras fontes para calcular automaticamente as métricas DORA — frequência de implementação, tempo de espera para alterações, taxa de falha de alteração e tempo médio de recuperação — juntamente com painéis Grafana que visualizam o desempenho da equipa ao longo do tempo.

O autoalojamento do DevLake mantém toda a telemetria de engenharia e credenciais de integração na infraestrutura que controla. Cada token de API e conexão OAuth é encriptado em repouso usando uma chave que possui, e todas as métricas são armazenadas numa base de dados MySQL no seu servidor — nenhum dado sai do seu ambiente para um serviço de análise de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Apache DevLake

Métricas DORA

Calcula automaticamente a frequência de implementação, o tempo de espera para alterações, a taxa de falha de alterações e o tempo médio de recuperação a partir de ferramentas conectadas – sem necessidade de recolha manual de dados.

Painéis pré-construídos

Os dashboards pré-configurados do Grafana visualizam as métricas DORA, o tempo de ciclo de PR, a idade dos bugs e a saúde do pipeline de implementação sem qualquer configuração após a instalação.

60+ plugins de fonte de dados

Conectores pré-construídos para GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube e muito mais reúnem todos os dados de engenharia num só lugar.

Métricas SQL Personalizadas

Consultar o data lake normalizado com SQL simples para definir métricas específicas da equipa, filtros e dashboards personalizados para além das vistas DORA incorporadas.

Armazenamento encriptado de credenciais

Todos os tokens de API e chaves OAuth são encriptados em repouso utilizando uma chave gerada automaticamente, armazenada exclusivamente na sua base de dados MySQL autoalojada.

Por que executar Apache DevLake na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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