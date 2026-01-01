O CiviCRM é um CRM de código aberto concebido especificamente para organizações sem fins lucrativos, ONGs, associações e organizações cívicas. Ao contrário dos CRMs comerciais focados em vendas, cada módulo — contactos, contribuições, adesões, eventos, correspondência e gestão de casos — é concebido em torno dos fluxos de trabalho de angariadores de fundos, organizadores e pessoal do programa que gerem constituintes em vez de leads.

A auto-hospedagem do CiviCRM no seu próprio VPS mantém os registos de doadores, o histórico de contribuições e os dados de membros sob o seu controlo total, sem preços por contacto, sem processadores de dados de terceiros e com total propriedade de cada relatório e segmentação que construir.