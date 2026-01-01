Implemente o CiviCRM com instalação de um clique.
Gestão de relacionamento com constituintes de código aberto, concebido para organizações sem fins lucrativos, grupos de defesa e organizações baseadas em membros.
Escolha um plano VPS para CiviCRM
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com CiviCRM
O CiviCRM é um CRM de código aberto concebido especificamente para organizações sem fins lucrativos, ONGs, associações e organizações cívicas. Ao contrário dos CRMs comerciais focados em vendas, cada módulo — contactos, contribuições, adesões, eventos, correspondência e gestão de casos — é concebido em torno dos fluxos de trabalho de angariadores de fundos, organizadores e pessoal do programa que gerem constituintes em vez de leads.
A auto-hospedagem do CiviCRM no seu próprio VPS mantém os registos de doadores, o histórico de contribuições e os dados de membros sob o seu controlo total, sem preços por contacto, sem processadores de dados de terceiros e com total propriedade de cada relatório e segmentação que construir.
Principais características de CiviCRM
Gestão de contactos
Rastreie contactos ilimitados, agregados familiares e organizações com relações, etiquetas e campos personalizados adaptados aos fluxos de trabalho de organizações sem fins lucrativos.
Contribuições e angariação de fundos
Aceite doações online, gira promessas de doação, execute programas de doação recorrente e reconcilie contribuições com relatórios financeiros integrados.
Gestão de membros
Automatize as adesões de membros, renovações e benefícios escalonados com tipos de adesão configuráveis e lembretes de ciclo de vida.
Eventos e inscrição
Crie páginas de eventos, venda bilhetes, faça a gestão dos participantes e acompanhe o histórico de participação juntamente com o resto do registo de cada contacto.
Email e mailing em massa
Segmente públicos, envie campanhas de email direcionadas e meça as aberturas, cliques e devoluções sem pagar taxas de envio por contacto.
Por que executar CiviCRM na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.