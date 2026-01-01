Implemente um Otter Wiki com instalação de um clique.
Wiki minimalista autoalojada com histórico de páginas com suporte Git, edição Markdown e controlo de acesso de utilizadores num único contentor.
Escolha um plano VPS para An Otter Wiki
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com An Otter Wiki
Uma Otter Wiki é uma wiki leve e autoalojada que armazena todas as páginas num repositório Git e os dados do utilizador em SQLite — sem necessidade de um serviço de base de dados separado. Escrita em Python com uma interface Bootstrap limpa, suporta edição Markdown, anexos de ficheiros e um histórico de revisões de página completo, suportado por commits Git.
O autoalojamento no seu VPS mantém todo o conteúdo da wiki sob o seu controlo, com regras de acesso granulares que podem restringir a leitura e edição apenas a utilizadores registados ou aprovados por administradores. O design de contentor único significa que não há nada a provisionar além de um volume nomeado e do próprio contentor.
Principais características de An Otter Wiki
Histórico Git
Cada edição de página é automaticamente um commit Git, dando-lhe um histórico de revisões completo que pode navegar, comparar e reverter através da interface web.
Edição de Markdown
Escreva e edite páginas em Markdown com um editor de pré-visualização em tempo real – sem formato proprietário ou bloqueio de rich-text de qualquer tipo.
Controlo de Acesso
As permissões de leitura, escrita e anexos são configuradas independentemente para visitantes anónimos, utilizadores registados e utilizadores aprovados pelo administrador.
Anexos de Ficheiro
Carregue e incorpore imagens e ficheiros diretamente nas páginas wiki, armazenados juntamente com o conteúdo da página no volume de dados persistente.
Gestão de utilizadores
O registo integrado com confirmação de email opcional e fluxos de trabalho de aprovação do administrador dão controlo total sobre quem pode contribuir.
Por que executar An Otter Wiki na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.