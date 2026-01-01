Uma Otter Wiki é uma wiki leve e autoalojada que armazena todas as páginas num repositório Git e os dados do utilizador em SQLite — sem necessidade de um serviço de base de dados separado. Escrita em Python com uma interface Bootstrap limpa, suporta edição Markdown, anexos de ficheiros e um histórico de revisões de página completo, suportado por commits Git.

O autoalojamento no seu VPS mantém todo o conteúdo da wiki sob o seu controlo, com regras de acesso granulares que podem restringir a leitura e edição apenas a utilizadores registados ou aprovados por administradores. O design de contentor único significa que não há nada a provisionar além de um volume nomeado e do próprio contentor.