O WordPress é o sistema de gestão de conteúdos mais popular do mundo, que alimenta mais de 40% de todos os sites na internet. Oferece uma plataforma de publicação flexível para blogues, sites de negócios, portefólios, lojas de comércio eletrónico e muito mais — com um editor visual, um sistema de temas e um ecossistema de dezenas de milhares de plugins.

O autoalojamento do WordPress num VPS oferece controlo total sobre o desempenho, segurança e dados do seu site, sem taxas mensais de plataforma. Este modelo inclui MySQL para armazenamento fiável da base de dados, e o encaminhamento através do proxy reverso Traefik pré-instalado garante HTTPS automático para o seu domínio desde a primeira implementação.