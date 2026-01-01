Instalação do WordPress com um clique.
O SGC mais popular do mundo, que alimenta mais de 40% de todos os websites, com milhares de temas e plugins.
Escolha um plano VPS para WordPress
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WordPress
O WordPress é o sistema de gestão de conteúdos mais popular do mundo, que alimenta mais de 40% de todos os sites na internet. Oferece uma plataforma de publicação flexível para blogues, sites de negócios, portefólios, lojas de comércio eletrónico e muito mais — com um editor visual, um sistema de temas e um ecossistema de dezenas de milhares de plugins.
O autoalojamento do WordPress num VPS oferece controlo total sobre o desempenho, segurança e dados do seu site, sem taxas mensais de plataforma. Este modelo inclui MySQL para armazenamento fiável da base de dados, e o encaminhamento através do proxy reverso Traefik pré-instalado garante HTTPS automático para o seu domínio desde a primeira implementação.
Principais características de WordPress
Massivo ecossistema de plugins
Escolha entre mais de 60 000 plugins gratuitos e premium para adicionar e-commerce, SEO, formulários, caching e qualquer outra funcionalidade.
Biblioteca de Temas
Escolha entre milhares de temas gratuitos e comerciais para alterar instantaneamente o design do seu site sem tocar no código.
Editor de blocos visual
Crie páginas com o editor de blocos Gutenberg utilizando ferramentas de layout de arrastar e largar que não exigem conhecimentos de programação.
Suporte multisite
Gerencie uma rede de sites WordPress a partir de uma única instalação, partilhando temas e plugins em todas as propriedades.
Pronto para WooCommerce
Instale o WooCommerce para transformar o WordPress numa loja de comércio eletrónico completa com produtos, finalização de compra e pagamentos.
Por que executar WordPress na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.