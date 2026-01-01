Dê trabalho à IA, não apenas um pedido.

Com a Hostinger, você pode colocar a IA agente para trabalhar em todo o seu negócio, executar seu próprio agente privado ou conectar a IA à sua pilha existente.

Um agente para as tarefas comerciais do dia-a-dia

O Hostinger Agent responde aos clientes, acompanha os leads, cria conteúdo e ajuda a melhorar o seu SEO, tudo a partir de um chat usando uma linguagem simples.

Explore o Hostinger Agent

O seu próprio agente, nos seus termos.

O OpenClaw e o Hermes Agent são agentes de IA privados que executa por conta própria. Ambos estão incluídos num plano gerido, prontos em cerca de 60 segundos, sem necessidade de administração de servidores.

Explore OpenClaw e Hermes

Você prompt. Sua infraestrutura atua.

O Hostinger Connector é uma extensão do MCP que permite que suas ferramentas de codificação de IA leiam e atualizem suas configurações do Hostinger.

Explore o Hostinger Connector

Gratuito para instalar. Funciona com o seu plano ativo.

Ferramentas e recursos para IA agente

Correio agético

Uma caixa de entrada automatizada, criada para agentes de IA, incluída em todos os planos de e-mail da Hostinger.

Documentação do desenvolvedor

Guias de configuração, referências de ferramentas e documentação de autenticação para o Hostinger Connector.

Os agentes agem. Você mantém o controlo.

A segurança vem em primeiro lugar com cada agente. Você escolhe o que ele pode acessar, aprova ações importantes e revoga o acesso sempre que necessário.

Aprova ações importantes

Os agentes pedem sua aprovação antes de tomar ações irreversíveis.

Sua instalação é isolada

Sua instância é bloqueada e credenciais permanecem ocultas por padrão.

Você controla o acesso

Conceda o acesso apenas onde for necessário e revogue-o a qualquer momento.
Os agentes agem. Você mantém o controlo.
Confiado por milhões para fazer o trabalho.
4 milhões+
Clientes
Criado e lançado por pessoas como tu.
10M+
Websites criados
Servindo empresas em todo o globo.
150+
Países
Estou aqui para ficar, desde o primeiro dia.
20+
anos

Aprovado por clientes em todo o mundo.

Veja o que as pessoas dizem sobre a sua experiência com a Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

O vibe coding reduz o tempo de desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger Horizons transformando linguagem natural em protótipos funcionais em horas, em vez de semanas. A barreira inicial à criação de software é significativamente mais baixa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente, tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicações Horizons AI da @Hostinger e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger Horizons pode muito bem ser a ferramenta de codificação mais eficiente para criar aplicações no valor de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVP e testar ideias antes de investir a fundo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem vai acreditar como é fácil criar o que quiser para o seu site e os seus clientes com o HORIZONS AI da Hostinger! Simplesmente incrível - descubra por si!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger Horizons é uma ferramenta que lhe permite criar a partir de uma ideia – só tem de a explicar para a pôr a funcionar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adorei o rumo que as coisas estão a tomar com o @Hostinger Horizons! Tem sido muito divertido interagir com a nova atualização da IA. Foi uma mudança radical não só para mim, mas para muitas outras pessoas que conheço.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pergunto-me como a Hostinger criou o Horizons... É incrível a rapidez com que permite a qualquer um implementar o front-end e o back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem sei dizer há quanto tempo tinha este projeto na gaveta, ATÉ vocês terem criado o Horizons AI. Não percebo nada de codificação de aplicações web .0, mas ele aí está. O projeto de sonho para ajudar os meus colegas está ONLINE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger Horizons não se compara com nada. Foi muito fácil configurar um subdomínio para um blogue na minha aplicação web. A minha única reação foi: 'Uau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Agora já pode criar aplicações web inserindo um comando no Hostinger Horizons. Os resultados são incríveis!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei o Hostinger Horizons e foi uma mudança radical! Este criador de aplicações de IA sem código cria sites e aplicações incríveis em poucos minutos — desenvolve, codifica e escreve por si. Vale a pena experimentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Pode criar coisas muito interessantes com o Hostinger Horizons. É diferente de um típico construtor de sites - no bom sentido.

Saiba mais sobre a agência AI

Guias, tutoriais e informações para o ajudar a tirar o máximo partido da IA agente.
O que é AI agente? Definição, exemplos e como funciona

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Você pode configurar o Agente Hermes de duas maneiras: use um plano gerenciado que gerencie o servidor e a manutenção para você, ou auto-hostá-lo com o Docker em um servidor privado virtual (VPS).

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Agência AI FAQs

Tudo o que precisa de saber sobre os produtos de IA agéticos da Hostinger.
A Agente de IA descreve sistemas de IA que atuam de forma independente para completar tarefas em múltiplos passos, em vez de responder a uma solicitação de cada vez. Em vez de esperar por instruções em cada etapa, ele leva um objetivo, divide-o em passos e trabalha através deles. Ele pode ligar APIs, pesquisar a web e usar outro software por conta própria, e verifica seus próprios resultados e muda de curso quando algo não funciona. Essa autonomia é o que o separa de um chatbot.
Uma ferramenta de IA responde a uma solicitação e pára, então uma pessoa tem que orientar cada passo. A IA agente toma um objetivo e executa todo o trabalho, decidindo os passos em si. Uma ferramenta de IA pode redigir um e-mail para você. A IA agente pesquisa o tópico, escreve o e-mail e o envia, e depois ajusta se algo der errado ao longo do caminho. A diferença é o alcance e a independência, tarefas individuais com um humano no loop versus fluxos de trabalho completos sem um.
O Hostinger Agent gerencia o trabalho de negócios a partir de um chat, com habilidades para vendas, atendimento ao cliente, SEO, marketing, RH e finanças. O OpenClaw e o Hermes Agent são agentes privados que você executa sozinho, em um plano gerenciado ou em seu próprio VPS, com ambos incluídos em um plano. Para desenvolvedores, o Hostinger Connector traz ferramentas de codificação de IA para seu hosting através do MCP, o Agentic Mail fornece e-mail programável aos agentes e o Agentic Commerce prepara sua loja para os compradores que enviam um agente de IA para comprar por eles.
O Hostinger Agent funciona a partir de um único chat e liga-se a mais de 1.000 ferramentas, incluindo o Gmail, Slack e Notion. Utilize-o como um agente de vendas com IA para prospeção e propostas, um agente de atendimento ao cliente com IA para respostas e avaliações, um agente de SEO com IA para pesquisa de palavras-chave e verificações na página, um agente de marketing com IA para campanhas e lançamentos, um agente de marketing de conteúdos com IA para blogs e newsletters, um agente de redes sociais com IA para posts e legendas, um agente de RH com IA para anúncios de vagas e políticas, um agente financeiro com IA para relatórios e previsões ou um agente de compras com IA para pesquisa de fornecedores.
Sim. Um agente só acessa as contas e ferramentas com as quais você o conecta, e você pode desconectar qualquer uma delas a qualquer momento. Suas conversas estão ligadas à sua conta, não são visíveis para outros usuários, e nunca são usadas para treinar modelos de IA ou compartilhar para publicidade. Antes que um agente faça algo irreversível, ele pausa e pede para você aprová-lo. A Hostinger é certificada pela ISO/IEC 27001:2022 e está em conformidade com o GDPR.
Sim. OpenClaw e Hermes Agent são ambos agentes privados que você executa sozinho. Um plano gerenciado é o caminho mais simples, uma vez que a Hostinger lida com a configuração, atualizações e segurança, e um plano inclui ambos os aplicativos. Se você quiser acesso root e suas próprias especificações de servidor, você pode auto-hosting qualquer um deles em um VPS em vez disso.
Sim, em um clique do hPanel. Eles são aplicativos separados, por isso suas configurações e histórico de conversação não são transferidos, e você começa de novo no novo aplicativo. Vale a pena anotar qualquer coisa importante antes de mudar.
Sim. O Hostinger Connector permite que as ferramentas de codificação de IA trabalhem diretamente com sua configuração de hospedagem, e o Agentic Mail dá aos seus agentes sua própria caixa de entrada para trabalho automatizado. A IA se encaixa no seu fluxo de trabalho existente em vez de substituí-lo.
O Agente Hostinger começa em 6,99 €/mês e inclui 1.000 créditos que são atualizados automaticamente todos os meses. O Agente Managed OpenClaw e o Agente Hermes são 5,49 €/mês, renovável em 10,99 €/mês, com ambos os aplicativos incluídos.
Não. O Hostinger Agent é construído para proprietários de empresas, e os aplicativos gerenciados lidam com a configuração do servidor para você, então não há nada técnico para configurar. O Hostinger Connector é o construído para desenvolvedores, e ele se instala no editor que você já usa.

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