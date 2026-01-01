Chat e inferência LLM
Alimenta chatbots, copilots e APIs com desempenho de GPU de baixa latência, disponível 24 horas por dia. Use Ollama e Open WebUI, ou traga seu próprio modelo com vLLM ou LangChain.
Blackwell B200 dedicado, acesso não compartilhado para treinamento e execução dos maiores modelos de IA.
192GB VRAM
Recomendado para:
Cargas de trabalho que exigem recursos dedicados
AI inferência à escala
Formação Frontier LLM
Simulações científicas e computação de alto desempenho
Mais recente Blackwell flagship para treinamento e executar os maiores modelos de IA.
192GB VRAM
Recomendado para:
Fine-tuning de modelos grandes
AI inferência à escala
Formação Frontier LLM
Simulações científicas e computação de alto desempenho
Laboratório de data center comprovado para treinamento e inferência de IA sérios.
80GB VRAM
Recomendado para:
Formação LLM
Fine-tuning modelos grandes
Inferência de grande lote
Escalagem multi-GPU
Versátil Ada Lovelace GPU equilibrando forte desempenho de inferência com grande eficiência de preço.
48GB VRAM
Recomendado para:
AI inferência e AI generativa
Renderização 3D e estações de trabalho virtuais
Fine-tuning de modelos de tamanho médio
Transcodificação de vídeo e streaming
A GPU Enterprise Blackwell foi construída para cargas de trabalho exigentes de IA e visualização profissionais.
96GB VRAM
Recomendado para:
Grandes modelos de inferência e fine-tuning
Processamento de vídeo e streaming
Simulações de engenharia e computação científica
Intensivo renderização 3D e visualização
Preço e desempenho inigualáveis para experimentação e cargas de trabalho menores - a entrada ideal para a computação de GPU.
24GB VRAM
Recomendado para:
Development and experimentation
Generação de imagem e vídeo
Renderização 3D
Inferência para modelos pequenos e médios
Desde o seu primeiro modelo até a inferência de produção, execute cargas de trabalho exigentes da GPU sem comprar hardware ou justificar o CapEx.
Alimenta chatbots, copilots e APIs com desempenho de GPU de baixa latência, disponível 24 horas por dia. Use Ollama e Open WebUI, ou traga seu próprio modelo com vLLM ou LangChain.
Treine modelos personalizados e ajuste os LLMs com VRAM dedicado. Os checkpoints persistem durante as reinicializações, para que trabalhos de longa duração possam parar e retomar sem perder progresso.
Gire uma instância de GPU e configure seu próprio ambiente em minutos. Conecte-se através do seu navegador ou terminal e comece a iterar imediatamente.
Execute Difusão estável, ComfyUI e trabalhos de renderização com VRAM suficiente para saída de alta resolução e processamento em lote.
Encode, transcode e reproduza vídeos em alto rendimento com aceleração de hardware, sem ligar suas próprias máquinas.
Pague apenas pelo que utilizar
Pronto em cerca de 30 segundos
Gerenciar a partir de um dashboard