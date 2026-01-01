Até 75% de desconto no alojamento Node.js

Implemente o Node.js como quiser

Publique a sua aplicação Node.js sem gestão de servidor ou escolha um VPS para controlo total. Pague um preço mensal fixo, sem faturação baseada no consumo.
Desde 18,99 €  3,99  € /mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Implemente o Node.js como quiser

Concentre-se na sua aplicação, não na infraestrutura

Alojamento gerido Node.js Node.js no VPS

Implementação code-first

Implemente a partir do GitHub ou diretamente do seu IDE.

Proteção integrada

SSL gerido, CDN, WAF e proteção DDoS incluídos.

Preços previsíveis

Um preço mensal, sem taxas ocultas ou encargos baseados na utilização.

Infraestrutura gerida

Resolução de problemas com IA, backups e apoio incluídos.

Escolha um plano adequado ao seu projeto

Mais popular
79% de desconto
Alojamento gerido Node.js
18,99  €
3,99  € /mês
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.

Elimine o esforço

Obtenha uma infraestrutura gerida e concentre-se no código
Domínio grátis durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitamente
CDN interna gratuita
Envie para o GitHub e implemente automaticamente
Implemente diretamente a partir do seu IDE
Base de dados MySQL gerida
Backups diários e a pedido
Proteção WAF e DDoS
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Construtor de Sites e Horizons

Recursos

2 vCPU
3 GB de RAM
50 GB de NVMe
Largura de banda ilimitada
64% de desconto
Node.js no VPS
21,99  €
7,99  € /mês
Obtenha 24 meses por 191,76 € (preço normal de 527,76 €). Renovado por 14,99 €/mês.

Para controlo total

Assuma o controlo total do servidor, do tempo de execução e da implementação
Acesso Root Total
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Gestor Docker
Gestão de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
Backups semanais gratuitos
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP

Recursos

2 vCPU
8 GB de RAM
100 GB de NVMe
8 TB de largura de banda
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100 GB de NVMe
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

A capacitar mais de 1 M de programadores em todo o mundo

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Obtenha uma aplicação Node.js em 2 passos

Alojamento gerido Node.js Node.js no VPS
1. Associe o seu projeto

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Integre o GitHub, carregue um ficheiro ZIP ou implemente a partir do assistente de código de IA. A sua estrutura é detetada automaticamente, os comandos de compilação são geridos e está pronto para lançar.

2. Implemente na hora

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Lance a sua aplicação web Node.js em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — está tudo tratado.

Porquê executar o Node.js na Hostinger?

Preços previsíveis

Planos mensais acessíveis para alojamento gerido Node.js e VPS

Sem faturação por consumo

Pague um preço mensal, sem taxas adicionais associadas ao tráfego ou ao tempo de execução

Desenvolvido para workflows de programação de IA

Implemente a partir do GitHub ou do seu IDE e execute aplicações criadas com React, Next.js, Vite, Vue.js e outros frameworks modernos
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Porquê executar o Node.js na Hostinger?

Uma implementação, formas infinitas de criar

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Alojamento gerido Node.js ou Node.js no VPS - a escolha é sua

Ambos executam o Node.js na Hostinger. A diferença está em quanto do ambiente quer gerir
Alojamento gerido Node.js
Node.js no VPS

Configuração

Ambiente gerido para implementação de aplicações
Servidor virtual autogerido

Controlo

Implementação ao nível da aplicação numa infraestrutura gerida
Acesso root total e controlo ao nível do servidor

Implementação

Integração com o GitHub ou implementações baseadas em IDE
Configuração manual e workflow de implementação personalizado

Proteção

SSL gerido, CDN, proteção WAF e DDoS
Gestão de firewall e proteção DDoS

Backups

Backups diários e a pedido
Backups semanais e snapshots gratuitos

Largura de banda

Ilimitado
8 TB

FAQ sobre o alojamento Node.js

Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre o alojamento Node.js.

Qual é a diferença entre o alojamento gerido Node.js e o Node.js num VPS?

O alojamento gerido Node.js foi criado para simplificar a implementação e proporcionar uma experiência sem manutenção, enquanto o Node.js no VPS oferece um maior controlo ao nível do servidor e liberdade de configuração.

É possível implementar a partir do GitHub ou diretamente do meu IDE?

Sim – o alojamento gerido Node.js suporta integração com o GitHub e implementação baseada em IDE.

O alojamento gerido Node.js inclui recursos de segurança?

Sim – estão incluídos o SSL gerido, CDN, WAF e proteção DDoS.

Quando devo optar antes por um VPS?

Escolha o VPS quando precisar de acesso root total, configuração personalizada do servidor, acesso ao terminal do browser ou workflows do Docker Compose.

O preço das duas opções é diferente?

Sim — o alojamento gerido Node.js começa desde 3,99 €, enquanto o VPS começa desde 7,99 €.

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