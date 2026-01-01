Implemente o Node.js como quiser
Concentre-se na sua aplicação, não na infraestrutura
Implementação code-first
Implemente a partir do GitHub ou diretamente do seu IDE.
Proteção integrada
SSL gerido, CDN, WAF e proteção DDoS incluídos.
Preços previsíveis
Um preço mensal, sem taxas ocultas ou encargos baseados na utilização.
Infraestrutura gerida
Resolução de problemas com IA, backups e apoio incluídos.
Escolha um plano adequado ao seu projeto
Elimine o esforço
Recursos
Para controlo total
Recursos
Elimine o esforço
Recursos
Para controlo total
Recursos
A capacitar mais de 1 M de programadores em todo o mundo
Obtenha uma aplicação Node.js em 2 passos
1. Associe o seu projeto
Integre o GitHub, carregue um ficheiro ZIP ou implemente a partir do assistente de código de IA. A sua estrutura é detetada automaticamente, os comandos de compilação são geridos e está pronto para lançar.
2. Implemente na hora
Lance a sua aplicação web Node.js em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — está tudo tratado.
Porquê executar o Node.js na Hostinger?
Preços previsíveis
Sem faturação por consumo
Desenvolvido para workflows de programação de IA
Uma implementação, formas infinitas de criar
Tendências
Google Antigravity
Cursor AI
Claude Code
Outro
Codex
Github Copilot
Google AI studio
Windsurf
Continue.dev
Alojamento gerido Node.js ou Node.js no VPS - a escolha é sua
FAQ sobre o alojamento Node.js
Qual é a diferença entre o alojamento gerido Node.js e o Node.js num VPS?
O alojamento gerido Node.js foi criado para simplificar a implementação e proporcionar uma experiência sem manutenção, enquanto o Node.js no VPS oferece um maior controlo ao nível do servidor e liberdade de configuração.
É possível implementar a partir do GitHub ou diretamente do meu IDE?
Sim – o alojamento gerido Node.js suporta integração com o GitHub e implementação baseada em IDE.
O alojamento gerido Node.js inclui recursos de segurança?
Sim – estão incluídos o SSL gerido, CDN, WAF e proteção DDoS.
Quando devo optar antes por um VPS?
Escolha o VPS quando precisar de acesso root total, configuração personalizada do servidor, acesso ao terminal do browser ou workflows do Docker Compose.
O preço das duas opções é diferente?
Sim — o alojamento gerido Node.js começa desde 3,99 €, enquanto o VPS começa desde 7,99 €.