Projetos criados com facilidade com recurso ao Ship Storybook

Implemente o seu projeto Storybook com uma configuração que simplifique o fluxo de trabalho. Envie o seu código e o alojamento Node.js da Hostinger oferece um caminho claro desde as builds locais até um site de documentação online ou um ambiente de testes de componentes, sem configurações adicionais de servidor. O seu projeto é executado numa infraestrutura gerida, criada para oferecer fiabilidade, garantindo atualizações previsíveis e facilitando a gestão de picos de tráfego. Isto significa menos tempo gasto com a manutenção da implementação e mais tempo para melhorar os componentes de interface do utilizador dos quais a sua equipa depende.