Alojamento de livros de histórias

Implemente aplicações criadas com o Storybook em poucos minutos.

Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99/mês
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Garantia de reembolso de 30 dias
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Um preço único e simples, sem taxas ocultas.

Aloje as suas aplicações Storybook com confiança numa infraestrutura fiável, criada para produção. Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias.
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Escolher plano
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
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Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
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Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Projetos criados com facilidade com recurso ao Ship Storybook

Implemente o seu projeto Storybook com uma configuração que simplifique o fluxo de trabalho. Envie o seu código e o alojamento Node.js da Hostinger oferece um caminho claro desde as builds locais até um site de documentação online ou um ambiente de testes de componentes, sem configurações adicionais de servidor. O seu projeto é executado numa infraestrutura gerida, criada para oferecer fiabilidade, garantindo atualizações previsíveis e facilitando a gestão de picos de tráfego. Isto significa menos tempo gasto com a manutenção da implementação e mais tempo para melhorar os componentes de interface do utilizador dos quais a sua equipa depende.
alojamento de contos

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento do Storybook

Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Storybook.
Alojar o Storybook significa implementar a aplicação ou o site Node.js que criou com o Storybook num ambiente de produção onde os utilizadores podem aceder. Isto é importante porque as versões de pré-visualização locais não são suficientes para a produção, testes ou partilha de uma versão estável com a sua equipa.
Com um VPS, gere o servidor, a versão do Node, o gestor de processos e as atualizações por conta própria. Com o nosso alojamento Node.js, estas partes são geridas para si, permitindo que se concentre na aplicação baseada em Storybook em vez da manutenção do servidor.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. Pode continuar a enviar atualizações para o GitHub e fazer o reprint a partir do mesmo repositório.
Existem limites de plano e, se a sua aplicação os ultrapassar, poderá ter de fazer um upgrade. Não escondemos taxas adicionais através de cobranças inesperadas por pedido, mas recomendamos que verifique as características do plano antes de lançar a aplicação em grande escala.
Ligue o seu repositório Git existente ou faça o upload do projeto, defina o comando de arranque do Node.js e as variáveis de ambiente e, em seguida, faça o deploy. Se estiver a migrar de um ambiente local, certifique-se de que a aplicação está em modo de produção e que todas as etapas de build estão incluídas.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.