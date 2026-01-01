Website Builder e Horizons agora são AI Builder

Seu site ou aplicativo dos sonhos, construído por AI em minutos

Descreva o que quer e o Horizons cria-o para si. Sem código, sem conhecimentos técnicos – fique online com 1 clique.

Crie qualquer tipo de site

De sites de negócios e portefólios a blogues e landing pages – o Horizons cria instantaneamente.

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Começar é fácil

01

Descreva a sua ideia ou escolha um template

Basta dizer à IA a sua ideia e vê-la ganhar vida – ou escolha um template para começar mais depressa.
02

Faça edições facilmente

Peça à IA para editar qualquer coisa — desde o texto e o design até à funcionalidade. Ajuste os textos e as imagens você mesmo no editor de conteúdo.
03

Publique com um clique

Lance o seu site com um clique num domínio personalizado – sempre que estiver pronto.

Desbloqueie a experiência completa do Hostinger Horizons

Garantia de reembolso de 30 dias

Cancele a qualquer momento

Apoio 24/7

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Premium
Crie o seu primeiro site — desde portefólios e currículos a blogues e páginas com links na bio.
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2,99/mês
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Obtenha 48 meses por 143,52 € (preço normal de 575,52 €). Renovado por 9,99 €/mês.
Crie até 3 sites
2 caixas de correio por site - grátis durante 1 ano
Domínio personalizado - gratuito durante 1 ano
5 créditos de IA para criação de sites e aplicativos
Mais de 400 templates de sites
Alojamento web rápido e seguro
Obtenha apoio de chatbot do Kodee
Oferta especial • 79% de desconto
Ilimitado
Para empresas em crescimento. Sites ilimitados, ferramentas de IA, ecommerce, flexibilidade total.
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3,99/mês
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
Unlimited websites
Caixas de correio por site ilimitadas - grátis durante 1 ano
Domínio personalizado - gratuito durante 1 ano
15 créditos de IA para criação de sites e aplicativos
Mais de 400 templates de sites
Alojamento web rápido e seguro
Apoio especializado prioritário 24/7
500 créditos para agentes de IA
Venda online com ecommerce integrado.
Marketing por email com o Reach
Porquê este plano?
Uma solução completa para projetos de longo prazo. Tudo incluído.
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Cloud Startup
Para empresas que necessitam de desempenho e escalabilidade máximos.
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Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Funcionalidades ilimitadas estão sujeitas à nossa Política de Utilização Justa.

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

Transforme as suas palavras em sites e aplicações

Descreva o que pretende – uma página de reservas, loja online, portal de cliente, o que quiser. O Horizons concebe-o, cria-o e coloca-o online em minutos.
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Tudo para lançar

Alojamento web, domínio, email e otimização SEO – tudo incluído. Sem contas separadas ou configuração difícil.

Back-end integrado

Bases de dados, contas de utilizador e armazenamento de ficheiros integrados – sem necessidade de ferramentas externas.

IA integrada

Adicione um chatbot ou pesquisa inteligente ao seu site ou aplicação web - sem conta de terceiros ou faturação separada.

Integrações potentes, configuração simples

O Stripe já vem integrado e pronto a usar. PayPal, Google AdSense e muito mais — tudo incluído e fácil de configurar, para que nunca lhe faltem opções.

Crie-o uma vez, lucre com ele

Publique o seu projeto como um template remixável e ganhe comissão sempre que alguém adquirir o Horizons através dele.

Apoiado pela Hostinger

Com a confiança de mais de 4M de clientes em mais de 150 países. 20 anos de experiência.

Escolha um template. Torne-o seu.

Escolha um template com design profissional, personalize-o com IA ou edições visuais, e coloque o seu site online mais rapidamente.
Todos os templates
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Não encontrou o template que precisa? Basta descrevê-lo e a IA irá criá-lo para si.

Crie com IA

Aprovado pelos utilizadores, recomendado pelos líderes do setor

Orgulhamo-nos de apoiar criadores e empresas de todo o mundo. Veja o que alguns têm a dizer.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

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