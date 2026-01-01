Potencialize o seu site ou web app

O Hostinger AI Builder facilita a conexão do seu projeto com serviços essenciais como pagamentos, contas de usuário, análises e muito mais – tudo sem escrever uma única linha de código.
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Integrações simplificadas

O Hostinger Horizons liga o seu site ou aplicação às ferramentas que precisa para crescer e escalar. Pule os detalhes técnicos - simplesmente descreva o que quer, e a IA trata do resto.

Precisa de logins, pagamentos ou monetização? O Hostinger Horizons integra serviços como Supabase, Stripe, e AdSense, e pode ligar-se a outras ferramentas a pedido.

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Como as integrações o ajudam a criar melhor

Integração Supabase – gestão de utilizadores sem esforço

Integração Supabase – gestão de utilizadores sem esforço

Adicione contas de utilizador, ative logins seguros e armazene dados dinâmicos facilmente. O Supabase ajuda-o a oferecer experiências personalizadas sem desenvolvimento de back-end.
Processe pagamentos online com o Stripe. Configure transações rapidamente para lojas digitais, subscrições ou serviços – sem necessidade de um programador.
Integre o Google AdSense para exibir anúncios relevantes e transformar o tráfego do seu site ou web app numa fonte de rendimento.
Aumente sua visibilidade online e rankings de pesquisa. Com recursos de SEO integrados, o Hostinger AI Builder facilita que mais usuários descubram seu site ou aplicativo web - sem necessidade de ferramentas adicionais.
Basta dizer ao AI Builder o que conectar, e a AI o guiará através do processo de configuração, desbloqueando infinitas oportunidades de expansão.

O que os utilizadores dizem sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

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