O Horizons usa os modelos de linguagem mais poderosos disponíveis, treinados em grandes quantidades de dados. Quer esteja a escrever conteúdo, a desenhar layouts ou a criar ferramentas online, a nossa IA compreende os seus pedidos e fornece resultados que correspondem à sua visão.

E porque a sua privacidade é importante, nunca utilizamos os seus prompts ou dados de projeto para treinar os modelos.