Crie as suas próprias ferramentas de IA personalizadas – sem configuração e sem complicações
Desde projetos paralelos divertidos a ferramentas úteis
Ferramentas de texto
Ferramentas de imagem
Ferramentas práticas
Ferramentas divertidas e virais
Tudo aquilo de que precisa para criar ferramentas com IA
IA já integrada
Crie conversando, sem programação
A ideia estabelece os limites, não a tecnologia
Crie uma vez e faça-o render
Como funciona
Abra o seu projeto AI Builder
Crie, aperfeiçoe e teste
Publicar e partilhar
Escolha um template. Torne-o seu.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.
O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.
Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!
O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.
FAQ sobre a criação de ferramentas de IA personalizadas
Como posso criar as minhas próprias ferramentas de IA?
Basta abrir o seu projeto no Horizons e começar a conversar – descreva o que pretende criar em termos simples e a IA do Horizons concretiza-o. O seu projeto já vem com a IA generativa integrada, dispensando-o da necessidade de criar contas externas, selecionar modelos e sem faturação à parte. Pode usar comandos para personalizar o que quiser e editar texto ou atualizar imagens manualmente sempre que desejar, sem gastar créditos. Quando estiver pronto, clique em Publicar – o alojamento e o domínio já estão incluídos no seu plano.
Saiba mais na visão geral da IA Integrada do Horizons.
Quem pode usar o AI Builder para criar ferramentas de IA personalizadas?
Se você é um proprietário de pequena empresa que deseja criar ferramentas de IA personalizadas em vez de pagar por soluções de terceiros, um criador que deseja monetizar seu público com um aplicativo alimentado por IA, ou um especialista – como um treinador de fitness ou nutricionista – que deseja embalar seus conhecimentos em uma ferramenta que eles podem vender aos clientes, o AI Builder torna isso possível.
Se você pode descrever o que você quer construir, você pode construí-lo. E se você está procurando inspiração ou apenas quer começar, navegue em nossos modelos pré-designados para encontrar um que se adapte à sua ideia.
Que tipo de recursos de IA posso adicionar à minha aplicação?
O Horizons suporta a geração e análise de texto e de imagens (PNG, WebP, JPEG). Pode usar estas ferramentas para criar os seus próprios chatbots e assistentes pessoais de IA, ferramentas de escrita, conversores de imagem, motores de recomendações e muito mais.
O AI Builder é gratuito?
Você pode começar a usar o AI Builder gratuitamente. Seu plano inclui créditos de IA para começar a construir e experimentar imediatamente. Uma vez que você tenha usado seus créditos gratuitos, você pode recarregar a qualquer momento para continuar a construir e ativar os recursos de IA dentro de seu aplicativo ou site publicado. Sem custos surpresa, sem custos ocultos - você sempre tem controle sobre o que você gasta.
Como funcionam os créditos de IA?
Os créditos de IA servem para duas coisas: para criar o seu site ou aplicação (1 mensagem = 1 crédito) e para os recursos de IA dentro do projeto que publicou online. Para os recursos de IA dentro do seu site ou aplicação, utilizamos créditos fracionados – o que significa que os créditos rendem mais quando os seus utilizadores interagem com a sua ferramenta de IA.
Posso ver quantos créditos de IA utilizou a minha aplicação?
Sim. O seu painel de utilização de Créditos de IA apresenta uma lista detalhada dos créditos que usou para criar e editar, bem como os créditos consumidos pelos recursos de IA da sua aplicação – para que saiba sempre exatamente onde os seus créditos estão a ser utilizados.
Preciso de habilidades de codificação para usar o AI Builder AI tools builder?
Não. O AI Builder foi projetado para todos, desde fabricantes não técnicos até desenvolvedores experientes. Se você pode descrever o que deseja construir, o AI Builder pode ajudá-lo a construí-lo.
Posso começar a construir ferramentas de IA se já tiver adquirido um plano?
Sim – se você já criou um projeto com o AI App Builder ou vibe codificou um site com o AI Builder, a funcionalidade de IA integrada já está incluída no seu plano sem custo adicional. Basta abrir um projeto existente ou começar um novo, adicionar seus créditos de IA e você está pronto para começar.