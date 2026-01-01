Crie as suas próprias ferramentas de IA personalizadas – sem configuração e sem complicações

Com a IA já incorporada no AI Builder, você pode criar suas próprias ferramentas de IA – para usar, vender ou compartilhar.
Comece gratuitamente

Não é necessário cartão de crédito.

Crie as suas próprias ferramentas de IA personalizadas – sem configuração e sem complicações

Desde projetos paralelos divertidos a ferramentas úteis

Construa ferramentas para si, poupe nas subscrições ou crie algo que os seus utilizadores adorem – e por que estejam dispostos a pagar. Aqui estão algumas ideias para começar.
Ferramentas de texto

Ferramentas de texto

Crie aplicações que leiam, escrevam e respondam. Desde chatbots que respondem a perguntas dos clientes 24 horas por dia, até assistentes que ajudam os utilizadores a redigir cartas de apresentação, planear viagens ou encontrar a receita certa.Comece a criar
Crie aplicações que transformam e geram elementos visuais. Permita que os utilizadores transformem fotos em ilustrações, criem avatares personalizados, vejam remodelações de divisões ou produzam maquetes de produtos – sem necessidade de conhecimentos de design.Comece a criar
Crie ferramentas inteligentes que poupem tempo aos seus utilizadores. Desde formulários de contacto com tecnologia de IA, revisores de currículos, consultores financeiros ou planeadores de treinos – aplicações práticas que proporcionam um verdadeiro valor, em todos os momentos.Comece a criar
Crie o tipo de ferramentas que as pessoas não conseguem deixar de partilhar. Testes de personalidade, leitores de tarot de IA, localizadores de sósias de celebridades, geradores de histórias para adormecer – divertidas de usar e ainda mais divertidas de partilhar.Comece a criar

Tudo aquilo de que precisa para criar ferramentas com IA

IA já integrada

Sem conta de terceiros ou faturamento separado – a IA está integrada ao AI Builder – basta abrir o seu projeto e usá-lo.

Crie conversando, sem programação

Descreva o que você quer em linguagem simples e o AI Builder o constrói para você. Sem código, sem configuração técnica – apenas sua ideia e uma conversa.

A ideia estabelece os limites, não a tecnologia

Chatbots, assistentes de IA pessoais, geradores de imagens, ferramentas de escrita, motores de recomendação – o que quer que você possa imaginar, o AI Builder tem a IA para alimentá-lo.

Crie uma vez e faça-o render

Compartilhe seu projeto como um modelo e ganhe uma comissão de 20% sempre que alguém o usa para iniciar seu próprio aplicativo e comprar seu primeiro plano AI Builder.

Como funciona

01

Abra o seu projeto AI Builder

Faça login no AI Builder e inicie um novo projeto – ou escolha um dos nossos modelos prontos para a IA para começar.
02

Crie, aperfeiçoe e teste

Descreva o que você quer que seu aplicativo faça, edite até que ele seja exatamente correto e teste-o ao vivo – tudo sem sair do AI Builder.
03

Publicar e partilhar

Quando estiver pronto, clique em Publicar. A sua ferramenta de IA estará ativa e pronta para os utilizadores – pode acompanhar o consumo de créditos sempre que desejar a partir do seu painel de controlo.

Escolha um template. Torne-o seu.

Escolha um template com design profissional, personalize-o com IA ou edições visuais, e coloque o seu site online mais rapidamente.
Todos os templates
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

Pronto para criar a sua primeira ferramenta de IA?

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FAQ sobre a criação de ferramentas de IA personalizadas

Aqui estão as respostas para algumas das perguntas mais comuns que recebemos sobre a construção de ferramentas alimentadas por IA com o AI Builder.

Basta abrir o seu projeto no Horizons e começar a conversar – descreva o que pretende criar em termos simples e a IA do Horizons concretiza-o. O seu projeto já vem com a IA generativa integrada, dispensando-o da necessidade de criar contas externas, selecionar modelos e sem faturação à parte. Pode usar comandos para personalizar o que quiser e editar texto ou atualizar imagens manualmente sempre que desejar, sem gastar créditos. Quando estiver pronto, clique em Publicar – o alojamento e o domínio já estão incluídos no seu plano.

Saiba mais na visão geral da IA Integrada do Horizons.

Se você é um proprietário de pequena empresa que deseja criar ferramentas de IA personalizadas em vez de pagar por soluções de terceiros, um criador que deseja monetizar seu público com um aplicativo alimentado por IA, ou um especialista – como um treinador de fitness ou nutricionista – que deseja embalar seus conhecimentos em uma ferramenta que eles podem vender aos clientes, o AI Builder torna isso possível.

Se você pode descrever o que você quer construir, você pode construí-lo. E se você está procurando inspiração ou apenas quer começar, navegue em nossos modelos pré-designados para encontrar um que se adapte à sua ideia.

O Horizons suporta a geração e análise de texto e de imagens (PNG, WebP, JPEG). Pode usar estas ferramentas para criar os seus próprios chatbots e assistentes pessoais de IA, ferramentas de escrita, conversores de imagem, motores de recomendações e muito mais.

Você pode começar a usar o AI Builder gratuitamente. Seu plano inclui créditos de IA para começar a construir e experimentar imediatamente. Uma vez que você tenha usado seus créditos gratuitos, você pode recarregar a qualquer momento para continuar a construir e ativar os recursos de IA dentro de seu aplicativo ou site publicado. Sem custos surpresa, sem custos ocultos - você sempre tem controle sobre o que você gasta.

Os créditos de IA servem para duas coisas: para criar o seu site ou aplicação (1 mensagem = 1 crédito) e para os recursos de IA dentro do projeto que publicou online. Para os recursos de IA dentro do seu site ou aplicação, utilizamos créditos fracionados – o que significa que os créditos rendem mais quando os seus utilizadores interagem com a sua ferramenta de IA.

Sim. O seu painel de utilização de Créditos de IA apresenta uma lista detalhada dos créditos que usou para criar e editar, bem como os créditos consumidos pelos recursos de IA da sua aplicação – para que saiba sempre exatamente onde os seus créditos estão a ser utilizados.

Não. O AI Builder foi projetado para todos, desde fabricantes não técnicos até desenvolvedores experientes. Se você pode descrever o que deseja construir, o AI Builder pode ajudá-lo a construí-lo.

Sim – se você já criou um projeto com o AI App Builder ou vibe codificou um site com o AI Builder, a funcionalidade de IA integrada já está incluída no seu plano sem custo adicional. Basta abrir um projeto existente ou começar um novo, adicionar seus créditos de IA e você está pronto para começar.

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