Dê a conhecer o seu trabalho com um site ou aplicação de portfólio

A Hostinger oferece dois métodos de criar um site de apresentação para o seu negócio: com a plataforma de vibe coding do Horizons e o Criador de Sites de arrastar e largar da Hostinger – e a diferença já está explícita no nome.



O Criador de Sites da Hostinger permite-lhe começar a partir de um template ou gerar um site para o seu negócio a partir de uma descrição, e depois personalizá-lo arrastando e largando elementos pré-configurados. É ideal para quem precisa de um site de portefólio organizado, simples e a funcionar rapidamente.



O Horizons adota uma abordagem conversacional: só tem de conversar com a IA e esta aplica as alterações sugeridas em tempo real, dando-lhe muito mais liberdade de personalização. Também lhe permite desenvolver projetos mais avançados, como portais de clientes com inícios de sessão de utilizador e funcionalidade de membros, graças ao back-end integrado. E, para quem desejar, também está disponível o acesso total ao código.



Ambas as ferramentas foram pensadas para pessoas sem conhecimentos técnicos – a diferença resume-se à forma como gosta de criar e à flexibilidade de que precisa.