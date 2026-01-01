Dê a conhecer o seu trabalho com um site ou aplicação de portfólio

Desde sites de portefólio a portais de cliente interativos – construa uma presença online profissional que causa uma forte primeira impressão, mostra o seu trabalho e transforma visitantes em clientes.
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Dê a conhecer o seu trabalho com um site ou aplicação de portfólio

Tudo o que precisa para causar uma ótima primeira impressão

Crie, lance e expanda a sua presença online – tudo num só lugar, sem necessidade de conhecimentos técnicos.

Coloque o seu trabalho online num instante

Crie um site de apresentação ou uma aplicação com aspeto profissional que tenha um ótimo aspeto em qualquer dispositivo, conversando com a IA ou utilizando um template para começar em minutos.

Tudo para acelerar o seu crescimento

Alojamento, domínio e email – tudo incluído. Configuração fácil para ferramentas de marketing e pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e muito mais.

Seja encontrado pelos clientes certos

Utilize integrações de marketing para alcançar novos clientes através dos canais que mais importam.

Recolha leads e questões de clientes

Adicione um formulário de contacto personalizado ao seu site de apresentação e transforme visitantes em potenciais clientes – cada questão chega diretamente à sua caixa de entrada, pronta para dar seguimento.
Tudo o que precisa para causar uma ótima primeira impressão

A sua presença online, criada à sua maneira

Explore alguns exemplos populares de sites e aplicações de destaque para inspirar ideias, ou comece de imediato com um comando pré-definido e comece a criar em segundos.
A sua presença online, criada à sua maneira

Site empresarial

Crie uma presença online profissional que destaque os seus serviços, conte a sua história e transforme visitantes em clientes.Comece a criar
Ofereça aos seus clientes um espaço personalizado para visualizarem as atualizações do projeto, partilharem ficheiros e ficarem a par – tudo num só lugar.Comece a criar
Exiba o seu trabalho lindamente e deixe os seus projetos falarem por si – sem necessidade de designer ou programador.Comece a criar
Crie um espaço online para o seu conhecimento – partilhe a sua história, mostre o seu trabalho e aumente o seu público.Comece a criar

Como criar um site de apresentação ou aplicação com IA

01

Descreva a sua ideia

Descreva o site ou aplicação de montra que tem em mente e veja-a ganhar vida – ou escolha um template para começar ainda mais depressa.
02

Personalize e teste

Ajuste o seu design conversando com a IA – adicione o seu trabalho, ajuste cada detalhe até que esteja exatamente como deseja, e pré-visualize-o ao vivo antes de publicar.
03

Publique com um só clique

Um clique e a sua montra está online – pronta para impressionar clientes e conquistar novos negócios, sem necessidade de configuração técnica.

Escolha um template. Torne-o seu.

Escolha um template com design profissional, personalize-o com IA ou edições visuais, e coloque o seu site online mais rapidamente.

Templates já prontos

Business consultant (playful)

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Jane (marketing consultant)

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Urban (photography portfolio)

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Precisa de mais orientação?

Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo que o transformarão de principiante em profissional de IA em pouco tempo. Obtenha tudo aquilo de que precisa para criar o seu primeiro projeto de IA e muito mais.
Guia de primeiros passos

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Tutorial
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Melhore os seus comandos

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Vídeo
Erros comuns a evitar

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Como criar um protótipo de um site

Aplicações e lojas de ecommerce

Sites e aplicações de reservas

Ferramentas internas

CRM personalizado

O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

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Não é necessário cartão de crédito

FAQ sobre sites e aplicações de montras de negócios

Um site de apresentação de negócios é a sua presença on-line profissional – um lugar onde os clientes potenciais podem descobrir quem você é, explorar seu trabalho e decidir entrar em contato. Um grande showcase geralmente inclui uma galeria de portfólio ou páginas de projeto, páginas de serviço, estudos de caso, depoimentos de clientes e uma maneira clara de reservar uma chamada ou entrar em contato – a combinação exata depende do tipo de negócio. Ao contrário de uma página web básica, ele é projetado para causar uma forte primeira impressão e transformar os visitantes em clientes. Com o AI Builder, você pode criar um que inclua exatamente o que você precisa – apenas descreva e a IA cuida do resto.

Qualquer pessoa que queira parecer profissional on-line e ganhar mais clientes – freelancers, artistas, consultores, treinadores, agências, proprietários de pequenas empresas e além. Se seu negócio precisa de uma presença on-line profissional, o AI Builder pode criar um showcase que se adapte ao seu modo de trabalho.

O Horizons utiliza um método conversacional para a criação – muitas vezes conhecido como vibe coding. Basta descrever o que pretende em termos simples e a IA cria-o por si em tempo real.

Pretende adicionar uma galeria de portefólio? Basta pedir. Precisa de um formulário de contacto? Descreva-o. Pretende alterar o design para o adaptar às cores da sua marca? Diga ao Horizons e estará feito em segundos.

Funciona em mais de 80 idiomas, para que possa criar com as suas próprias palavras – sem necessidade de vocabulário técnico. Se o conceito é novo para si, o nosso guia de vibe coding explica-lhe tudo o que precisa de saber para começar.

Sim – e é aqui que o AI Builder realmente se destaca. Graças ao seu backend integrado, você pode construir um portal de cliente totalmente personalizado com login de usuário, compartilhamento de arquivos, atualizações de projetos e muito mais – tudo sob sua própria marca. Seus clientes recebem um espaço profissional e dedicado para permanecer no loop, e você tem controle total sobre o que eles veem e fazem.

Sim, o seu site de apresentação vem com otimização de SEO integrada, tratada automaticamente desde o primeiro dia. Ficheiros técnicos importantes como sitemap.xml, robots.txt e llms.txt são gerados automaticamente, para que os motores de busca e as ferramentas de IA como o ChatGPT e o Perplexity possam compreender o seu conteúdo – sem qualquer configuração técnica da sua parte.

Pode também ligar integrações de marketing para promover a sua apresentação e alcançar novos clientes nos canais que mais importam.

Atualização de seu site ou aplicativo de apresentação é tão fácil quanto construí-lo. Basta voltar ao seu projeto, abri-lo e continuar a conversar com o AI Builder - descreva o que você deseja alterar e ele cuida do resto. Tudo faz parte da experiência de codificação de vibe, sem necessidade de desenvolvedor.

E se você tem uma experiência técnica ou quer escalar ainda mais, o AI Builder dá-lhe acesso completo ao código - para que você possa levá-lo até onde você precisa.

Pode começar gratuitamente – sem necessidade de cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar imediatamente. A utilização de créditos depende da complexidade de cada prompt – ajustes mais simples custam menos de um crédito, criações maiores podem usar mais. Os seus créditos gratuitos são suficientes para descrever o seu site ou aplicação de demonstração, vê-lo ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo.

É importante saber: Os créditos de IA também são usados para alimentar quaisquer funcionalidades de IA dentro do seu site ou aplicação – como um chatbot ou pesquisa inteligente – mas apenas quando os seus utilizadores interagem com elas.

Quando estiver pronto para publicar, os planos pagos começam em 2,99 €/mês e incluem alojamento e domínio – por isso não há mais nada para configurar. Basta clicar em publicar e a sua demonstração fica online.

Com poucos créditos? Pode recarregar a qualquer momento e acompanhar a sua utilização a partir do painel de controlo.

A Hostinger oferece dois métodos de criar um site de apresentação para o seu negócio: com a plataforma de vibe coding do Horizons e o Criador de Sites de arrastar e largar da Hostinger – e a diferença já está explícita no nome.

O Criador de Sites da Hostinger permite-lhe começar a partir de um template ou gerar um site para o seu negócio a partir de uma descrição, e depois personalizá-lo arrastando e largando elementos pré-configurados. É ideal para quem precisa de um site de portefólio organizado, simples e a funcionar rapidamente.

O Horizons adota uma abordagem conversacional: só tem de conversar com a IA e esta aplica as alterações sugeridas em tempo real, dando-lhe muito mais liberdade de personalização. Também lhe permite desenvolver projetos mais avançados, como portais de clientes com inícios de sessão de utilizador e funcionalidade de membros, graças ao back-end integrado. E, para quem desejar, também está disponível o acesso total ao código.

Ambas as ferramentas foram pensadas para pessoas sem conhecimentos técnicos – a diferença resume-se à forma como gosta de criar e à flexibilidade de que precisa.

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