Como funciona
Partilhe o seu link de referência
Espere que atualize o plano
Receba o seu pagamento
Ajude outras pessoas a começar a criar com IA e seja recompensado por isso
Utilize o seu link de referência onde quiser
- Envie diretamente para um amigo que esteja a começar um projeto
- Adicione ao seu conteúdo ou biografias das redes sociais
- Publique nas suas comunidades ou chats de grupo
O seu prémio: 20% de comissão
Programa de referência do Hostinger AI Builder
Onde se encontra o meu link de referência?
Pode encontrar o seu link de referência de uma das seguintes formas:
- No painel de referências
- Na plataforma Hostinger Horizons - basta clicar no ícone do menu, no canto superior esquerdo, e escolher "Indicar"
Quantas pessoas posso indicar?
Não há limite para quantas pessoas você pode encaminhar através do programa de referência da Hostinger. Compartilhe seu link e promova o Hostinger AI Builder para tantos amigos quanto quiser.
Quanto é que posso ganhar?
Como o número de referências é ilimitado, os seus ganhos também o são. Irá ganhar 20% de cada venda elegível e cabe-lhe a si decidir quantas vendas faz.
O que recebe o meu amigo?
Eles recebem um desconto adicional de 20% em seu primeiro plano Hostinger AI Builder.
Porque é que são precisos 45 dias para receber a minha recompensa?
Oferecemos uma garantia de reembolso de 30 dias, o que significa que os novos utilizadores têm até 30 dias após a compra para pedir um reembolso por inteiro.Depois disso, são necessários mais 15 dias, por motivos contabilísticos e administrativos.
Como recebo o que ganhei?
Pode escolher o PayPal ou fazer uma transferência bancária a partir do seu painel de referências.O PayPal envia fundos diariamente para os utilizadores que tenham atingido 50 $. No entanto, devido à automação, poderá receber o pagamento no dia seguinte.No caso das transferências bancárias, precisa de atingir 200 $. Depois, terá de esperar até à última quinta-feira do mês, que é quando todas as transferências são processadas. Se for elegível para uma recompensa depois desse dia, ela será processada no mês seguinte.Dependendo das políticas do seu banco, as transferências bancárias podem implicar o pagamento de taxas adicionais e diferenças na taxa de câmbio, o que pode baixar o valor da recompensa. Se quiser evitar esses encargos, é melhor usar o PayPal.
Como posso ver o estado das minhas referências?
No painel de referências, encontrará uma secção chamada "As Minhas Recompensas". Aí, poderá acompanhar as suas referências e ver as comissões pagas e pendentes.