Compartilhe Hostinger AI Builder e ganhe até 150 USD

Ganhe 20% do valor que seu amigo paga pelo seu primeiro plano Hostinger AI Builder (até US$ 150). Além disso, seu amigo recebe um desconto extra de 20%.
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Como funciona

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Partilhe o seu link de referência

Copie seu link personalizado diretamente do Hostinger AI Builder ou do painel de referências e compartilhe-o com seus amigos.
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Espere que atualize o plano

Receba recompensas quando seus amigos compram seu primeiro plano Hostinger AI Builder e usam os serviços por mais de 45 dias.
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Receba o seu pagamento

Os seus ganhos são enviados para si através de PayPal, transferência bancária ou saldo Hostinger.

Ajude outras pessoas a começar a criar com IA e seja recompensado por isso

Utilize o seu link de referência onde quiser

Utilize o seu link de referência onde quiser

  • Envie diretamente para um amigo que esteja a começar um projeto
  • Adicione ao seu conteúdo ou biografias das redes sociais
  • Publique nas suas comunidades ou chats de grupo
O seu prémio: 20% de comissão

O seu prémio: 20% de comissão

Ganhe recompensas quando seus amigos compram seu primeiro plano Hostinger AI Builder e usá-lo por mais de 45 dias.

Programa de referência do Hostinger AI Builder

Pode encontrar o seu link de referência de uma das seguintes formas:

  • No painel de referências
  • Na plataforma Hostinger Horizons - basta clicar no ícone do menu, no canto superior esquerdo, e escolher "Indicar"

Não há limite para quantas pessoas você pode encaminhar através do programa de referência da Hostinger. Compartilhe seu link e promova o Hostinger AI Builder para tantos amigos quanto quiser.

Como o número de referências é ilimitado, os seus ganhos também o são. Irá ganhar 20% de cada venda elegível e cabe-lhe a si decidir quantas vendas faz.

Eles recebem um desconto adicional de 20% em seu primeiro plano Hostinger AI Builder.

Oferecemos uma garantia de reembolso de 30 dias, o que significa que os novos utilizadores têm até 30 dias após a compra para pedir um reembolso por inteiro.

Depois disso, são necessários mais 15 dias, por motivos contabilísticos e administrativos.

Pode escolher o PayPal ou fazer uma transferência bancária a partir do seu painel de referências.

O PayPal envia fundos diariamente para os utilizadores que tenham atingido 50 $. No entanto, devido à automação, poderá receber o pagamento no dia seguinte.

No caso das transferências bancárias, precisa de atingir 200 $. Depois, terá de esperar até à última quinta-feira do mês, que é quando todas as transferências são processadas. Se for elegível para uma recompensa depois desse dia, ela será processada no mês seguinte.

Dependendo das políticas do seu banco, as transferências bancárias podem implicar o pagamento de taxas adicionais e diferenças na taxa de câmbio, o que pode baixar o valor da recompensa. Se quiser evitar esses encargos, é melhor usar o PayPal.

No painel de referências, encontrará uma secção chamada "As Minhas Recompensas". Aí, poderá acompanhar as suas referências e ver as comissões pagas e pendentes.

Indique e ganhe até 150 USD

Ganhe 20% do valor que seu amigo paga pelo seu primeiro plano Hostinger AI Builder (até 150 USD).

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