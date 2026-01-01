Crie um CRM personalizado que funcione para o seu negócio
Um CRM criado em torno do seu fluxo de trabalho, e não o contrário
Crie um CRM personalizado às suas necessidades
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CRMs personalizados ao seu fácil alcance – sem código, apenas com um comando
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Como criar um protótipo de um site
O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.
O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.
Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!
O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.
FAQ sobre CRM personalizado
O que é um CRM personalizado?
Um CRM personalizado (Customer Relationship Manager) é uma ferramenta construída especificamente em torno da forma como seu negócio funciona – seus estágios de pipeline, seus campos de contato, seu processo de seguimento. Ao contrário de CRMs off-the-shelf como o HubSpot ou Salesforce que vêm cheios de recursos que você pode nunca usar, um CRM personalizado lhe dá exatamente o que você precisa e nada que você não faz. Com o AI Builder, você pode construir um simplesmente descrevendo como seu negócio funciona - sem codificação ou conhecimento técnico necessário.
Porque devo criar o meu próprio CRM em vez de usar um existente?
Os CRMs off-the-shelf funcionam bem para muitas empresas, mas vêm com compromissos – taxas mensais que crescem à medida que sua equipe cresce, recursos fechados atrás de níveis mais altos e fluxos de trabalho que não correspondem perfeitamente à maneira como você trabalha. Construir seu próprio CRM com o AI Builder significa que você obtém exatamente a ferramenta que sua empresa precisa, sem restrições de plataforma, sem aumentos de preços surpreendentes e sem adaptar seu processo para o software de outra pessoa.
Quais tipos de CRM posso criar com o AI Builder?
O Horizons pode criar um CRM personalizado para praticamente qualquer negócio ou setor – aqui estão alguns dos mais populares:
- CRM para equipas de vendas – gerir leads, acompanhar negócios e manter o seu pipeline em movimento.
- CRM para organizações sem fins lucrativos – acompanhar doadores, gerir relacionamentos e monitorizar o progresso da angariação de fundos.
- CRM para escritórios de advocacia – gerir casos de clientes, acompanhar comunicações e manter-se a par dos prazos.
- CRM para recrutamento – acompanhar candidatos, gerir pipelines e otimizar o seu processo de contratação.
- CRM para agentes de seguros – gerir apólices, acompanhar renovações e cultivar relacionamentos com clientes.
- CRM para consultores financeiros – acompanhar carteiras de clientes, monitorizar interações e gerir acompanhamentos.
- CRM para consultores – gerir projetos de clientes, acompanhar o tempo faturável e manter-se a par dos resultados.
Não encontra o seu setor? Se conseguir descrever como o seu negócio gere os relacionamentos com os clientes, a Horizons pode criar um CRM à medida. Para um exemplo prático do que é possível, consulte o nosso guia sobre como criar um CRM para vendas – a mesma abordagem pode ser adaptada a qualquer tipo de negócio.
Preciso de conhecimentos de programação ou técnicos para criar um CRM personalizado?
Nenhuma. O Horizons utiliza uma abordagem conversacional para a criação – muitas vezes conhecida como vibe coding. Basta descrever o funcionamento do seu negócio e a IA cria um CRM em torno dele em tempo real. Quer adicionar uma nova fase ao seu pipeline? Basta pedir. Precisa de um campo de contacto personalizado? Descreva-o. Quer alterar o layout? Diga ao Horizons e estará feito em segundos.
Se o conceito é novo para si, o nosso guia de vibe coding explica-lhe tudo o que precisa de saber para começar.
A minha equipa pode utilizar o CRM em conjunto?
Sim – o AI Builder vem com um backend integrado que inclui contas de usuário e controle de acesso integrado. Você pode decidir exatamente quem pode iniciar sessão, o que eles podem ver e o que eles podem fazer – sem configurar quaisquer sistemas ou bancos de dados externos.
E se precisar de fazer alterações à medida que o meu negócio cresce?
Atualização de seu CRM é tão fácil quanto construí-lo. Basta voltar ao seu projeto, abri-lo e continuar a conversar com o AI Builder – descreva o que você deseja alterar e ele cuida do resto. Tudo faz parte da experiência de codificação de vibe, sem necessidade de desenvolvedor.
E se você tem uma experiência técnica ou deseja escalar ainda mais, o AI Builder dá-lhe acesso completo ao código – para que você possa levá-lo até onde quiser.
Onde devo começar com o AI Builder Custom CRM Builder?
Aqui mesmo – basta clicar em "Começar gratuitamente." Não é necessário cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar imediatamente. A utilização de créditos depende da complexidade de cada prompt – ajustes mais simples custam menos de um crédito, criações maiores podem usar mais. Os seus créditos gratuitos são suficientes para descrever o seu CRM, vê-lo ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo.
É importante saber: Os créditos de IA também são utilizados para alimentar quaisquer funcionalidades de IA dentro do seu CRM – como um chatbot ou pesquisa inteligente – mas apenas quando os seus utilizadores interagem realmente com elas.
Quando estiver pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. O alojamento e o domínio já estão incluídos, por isso não há mais nada para configurar – basta clicar em publicar e o seu CRM fica ativo.
Com poucos créditos disponíveis? Pode carregar a qualquer momento e acompanhar a sua utilização a partir do painel de controlo.