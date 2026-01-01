Aqui mesmo – basta clicar em "Começar gratuitamente." Não é necessário cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar imediatamente. A utilização de créditos depende da complexidade de cada prompt – ajustes mais simples custam menos de um crédito, criações maiores podem usar mais. Os seus créditos gratuitos são suficientes para descrever o seu CRM, vê-lo ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo.



É importante saber: Os créditos de IA também são utilizados para alimentar quaisquer funcionalidades de IA dentro do seu CRM – como um chatbot ou pesquisa inteligente – mas apenas quando os seus utilizadores interagem realmente com elas.



Quando estiver pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. O alojamento e o domínio já estão incluídos, por isso não há mais nada para configurar – basta clicar em publicar e o seu CRM fica ativo.



Com poucos créditos disponíveis? Pode carregar a qualquer momento e acompanhar a sua utilização a partir do painel de controlo.