Crie um CRM personalizado que funcione para o seu negócio

Crie aplicações CRM adaptadas às suas necessidades simplesmente conversando com a IA. Monitorize leads, gira contactos e feche mais negócios – tudo num só lugar, sem configuração técnica.
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Crie um CRM personalizado que funcione para o seu negócio

Um CRM criado em torno do seu fluxo de trabalho, e não o contrário

Tudo o que precisa para criar, lançar e gerir um CRM personalizado – tudo num só lugar.

Crie um CRM personalizado às suas necessidades

Descreva como seu negócio funciona e o AI Builder constrói um CRM que se adapta exatamente ao seu fluxo de trabalho – seu pipeline, suas etiquetas, seu ritmo de acompanhamento.

Infraestrutura profissional

Alojamento profissional, domínio personalizado e email profissional num só lugar – tudo o que precisa para conquistar a confiança do seu público.

IA integrada

Gere respostas em segundos, implemente um chatbot de apoio ao cliente 24/7 e mantenha o seu negócio em movimento mesmo enquanto dorme.

Os seus dados, totalmente seus

Ao contrário de CRMs off-the-shelf que o fecham em sua plataforma, um CRM construído pelo AI Builder lhe dá total propriedade – protegendo você de aumentos de preços, alterações de recursos e bloqueio de plataforma.
Um CRM criado em torno do seu fluxo de trabalho, e não o contrário

CRMs personalizados ao seu fácil alcance – sem código, apenas com um comando

Desde simples gestores de contactos a pipelines de vendas totalmente personalizadas – explore alguns exemplos populares de CRM, ou comece de imediato com um comando pronto e comece a criar em segundos.
CRMs personalizados ao seu fácil alcance – sem código, apenas com um comando

CRM de pipeline de vendas

Faça uma gestão dos seus contactos e negócios num só lugar, para aumentar as suas receitas sem precisar de uma licença de CRM.Comece a criar
Mantenha toda a informação de cliente, o histórico de comunicação e as datas importantes num só lugar – para que cada interação seja pessoal e nada se perca.Comece a criar
Ajude a sua equipa de suporte a lidar eficazmente com cada pedido de cliente – gerir tickets, atribuir agentes, monitorizar tempos de resposta e resolver problemas mais rapidamente.Comece a criar
Crie um CRM personalizado para o seu negócio no WhatsApp – gere leads, acompanhe conversas e feche negócios mais rapidamente.Comece a criar
Ajude os agentes a gerir leads, acompanhar visitas a imóveis e fechar negócios mais rapidamente.Comece a criar

Como criar um CRM personalizado com IA

01

Descreva a sua ideia

Descreva como o seu negócio funciona e a IA criará um CRM à volta dele, ou comece logo com um dos nossos templates criados por designers. Não é necessário código.
02

Personalize e teste

Personalize o seu CRM. Basta conversar com a IA para personalizar fluxos de trabalho, lógica de negócio, funções de utilizador e permissões – depois, pré-visualize-o em direto antes de publicar.
03

Publique com um só clique

Publique e o seu CRM personalizado fica ativo – a sua equipa pode começar a gerir leads e a fechar negócios imediatamente, sem necessidade de configuração técnica.

Escolha um template. Torne-o seu.

Escolha um template com design profissional, personalize-o com IA ou edições visuais, e coloque o seu site online mais rapidamente.

Templates já prontos

Real estate CRM

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CRM via WhatsApp (green)

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CRM via WhatsApp (violet)

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Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo que o transformarão de principiante em profissional de IA em pouco tempo. Obtenha tudo aquilo de que precisa para criar o seu primeiro projeto de IA e muito mais.
Guia de primeiros passos

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Melhore os seus comandos

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Erros comuns a evitar

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Como criar um protótipo de um site

WhatsApp CRM

Ferramentas internas

Montra de negócios

Aplicações e lojas de ecommerce

Página e aplicação de reservas personalizadas

O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

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Não é necessário cartão de crédito

FAQ sobre CRM personalizado

Um CRM personalizado (Customer Relationship Manager) é uma ferramenta construída especificamente em torno da forma como seu negócio funciona – seus estágios de pipeline, seus campos de contato, seu processo de seguimento. Ao contrário de CRMs off-the-shelf como o HubSpot ou Salesforce que vêm cheios de recursos que você pode nunca usar, um CRM personalizado lhe dá exatamente o que você precisa e nada que você não faz. Com o AI Builder, você pode construir um simplesmente descrevendo como seu negócio funciona - sem codificação ou conhecimento técnico necessário.

Os CRMs off-the-shelf funcionam bem para muitas empresas, mas vêm com compromissos – taxas mensais que crescem à medida que sua equipe cresce, recursos fechados atrás de níveis mais altos e fluxos de trabalho que não correspondem perfeitamente à maneira como você trabalha. Construir seu próprio CRM com o AI Builder significa que você obtém exatamente a ferramenta que sua empresa precisa, sem restrições de plataforma, sem aumentos de preços surpreendentes e sem adaptar seu processo para o software de outra pessoa.

O Horizons pode criar um CRM personalizado para praticamente qualquer negócio ou setor – aqui estão alguns dos mais populares:

  • CRM para equipas de vendas – gerir leads, acompanhar negócios e manter o seu pipeline em movimento.
  • CRM para organizações sem fins lucrativos – acompanhar doadores, gerir relacionamentos e monitorizar o progresso da angariação de fundos.
  • CRM para escritórios de advocacia – gerir casos de clientes, acompanhar comunicações e manter-se a par dos prazos.
  • CRM para recrutamento – acompanhar candidatos, gerir pipelines e otimizar o seu processo de contratação.
  • CRM para agentes de seguros – gerir apólices, acompanhar renovações e cultivar relacionamentos com clientes.
  • CRM para consultores financeiros – acompanhar carteiras de clientes, monitorizar interações e gerir acompanhamentos.
  • CRM para consultores – gerir projetos de clientes, acompanhar o tempo faturável e manter-se a par dos resultados.

Não encontra o seu setor? Se conseguir descrever como o seu negócio gere os relacionamentos com os clientes, a Horizons pode criar um CRM à medida. Para um exemplo prático do que é possível, consulte o nosso guia sobre como criar um CRM para vendas – a mesma abordagem pode ser adaptada a qualquer tipo de negócio.

Nenhuma. O Horizons utiliza uma abordagem conversacional para a criação – muitas vezes conhecida como vibe coding. Basta descrever o funcionamento do seu negócio e a IA cria um CRM em torno dele em tempo real. Quer adicionar uma nova fase ao seu pipeline? Basta pedir. Precisa de um campo de contacto personalizado? Descreva-o. Quer alterar o layout? Diga ao Horizons e estará feito em segundos.

Se o conceito é novo para si, o nosso guia de vibe coding explica-lhe tudo o que precisa de saber para começar.

Sim – o AI Builder vem com um backend integrado que inclui contas de usuário e controle de acesso integrado. Você pode decidir exatamente quem pode iniciar sessão, o que eles podem ver e o que eles podem fazer – sem configurar quaisquer sistemas ou bancos de dados externos.

Atualização de seu CRM é tão fácil quanto construí-lo. Basta voltar ao seu projeto, abri-lo e continuar a conversar com o AI Builder – descreva o que você deseja alterar e ele cuida do resto. Tudo faz parte da experiência de codificação de vibe, sem necessidade de desenvolvedor.

E se você tem uma experiência técnica ou deseja escalar ainda mais, o AI Builder dá-lhe acesso completo ao código – para que você possa levá-lo até onde quiser.

Aqui mesmo – basta clicar em "Começar gratuitamente." Não é necessário cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar imediatamente. A utilização de créditos depende da complexidade de cada prompt – ajustes mais simples custam menos de um crédito, criações maiores podem usar mais. Os seus créditos gratuitos são suficientes para descrever o seu CRM, vê-lo ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo.

É importante saber: Os créditos de IA também são utilizados para alimentar quaisquer funcionalidades de IA dentro do seu CRM – como um chatbot ou pesquisa inteligente – mas apenas quando os seus utilizadores interagem realmente com elas.

Quando estiver pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. O alojamento e o domínio já estão incluídos, por isso não há mais nada para configurar – basta clicar em publicar e o seu CRM fica ativo.

Com poucos créditos disponíveis? Pode carregar a qualquer momento e acompanhar a sua utilização a partir do painel de controlo.

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