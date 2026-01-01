O seu negócio, a sua reserva personalizada – criada em minutos
Tudo o que precisa para começar a aceitar reservas online
Crie um site ou aplicação de marcações
Tudo para acelerar o seu crescimento
Alojamento, domínio e email – tudo incluído. Configuração fácil para ferramentas de marketing e pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e muito mais.
Envie confirmações automaticamente
Cada reserva gera um email de confirmação instantâneo – sem acompanhamento manual, sem compromissos perdidos, sem ter de contactar os clientes.
Sincronize com as ferramentas que já utiliza
Crie um site ou aplicação de marcações
Tudo para acelerar o seu crescimento
Alojamento, domínio e email – tudo incluído. Configuração fácil para ferramentas de marketing e pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e muito mais.
Envie confirmações automaticamente
Cada reserva gera um email de confirmação instantâneo – sem acompanhamento manual, sem compromissos perdidos, sem ter de contactar os clientes.
Sincronize com as ferramentas que já utiliza
A sua reserva online, construída à medida
Reserva de serviços
Sistema de reservas
Marcação de consultas
Venda de bilhetes para eventos
Como criar uma página de reservas personalizada ou aplicação com IA
Descreva a sua ideia
Personalize e teste
Publique com um só clique
Escolha um template. Torne-o seu.
Templates já prontos
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
Precisa de mais orientação?
Como criar um protótipo de um site
O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.
O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.
Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!
O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.
FAQ sobre página e aplicação de reservas personalizadas
O que é uma página de reservas ou aplicação personalizada?
Uma página ou aplicação de reservas personalizada permite aos seus clientes agendar consultas, reservar uma mesa ou inscrever-se numa aula – diretamente online, a qualquer momento. Ao contrário do software de reservas pronto a usar que bloqueia funcionalidades úteis em planos caros – ou que lhe cobra por coisas que nunca irá usar – uma solução personalizada é construída em torno das suas necessidades de negócio exatas. Os seus serviços, a sua marca, o seu fluxo de trabalho e apenas as funcionalidades que realmente lhe interessam.
Com o Horizons, pode construir exatamente o que precisa – uma página simples de agendamento de consultas para o seu salão, um sistema de reservas para o seu restaurante, um site de reservas de aulas para o seu estúdio de fitness ou uma página de registo de eventos para o seu próximo workshop. Nada mais, nada menos.
Quais tipos de empresas podem usar o AI Builder para fazer reservas?
Qualquer empresa que faça reservas ou reservas – salões, terapeutas, treinadores, consultores, restaurantes, estúdios de fitness, organizadores de eventos, agentes imobiliários e muito mais. Se a sua empresa depende de reservas, o AI Builder pode criar uma solução personalizada que se adapte ao seu modo de trabalho.
Preciso de conhecimentos de programação ou técnicos para criar uma página ou aplicação de reservas online?
Nenhuma. O Horizons utiliza um método conversacional para a criação – muitas vezes conhecido como vibe coding. Basta descrever o que pretende em termos simples e a IA cria-o para si em tempo real.
Pretende adicionar um email de confirmação? Basta pedir. Precisa de fazer uma sincronização com o Calendário Google? Descreva-o. Pretende alterar a cor do seu formulário de reservas? Diga ao Horizons e estará feito em segundos.
Funciona em mais de 80 idiomas, para que possa criar com as suas próprias palavras – sem necessidade de vocabulário técnico. Se o conceito é novo para si, o nosso guia de vibe coding explica-lhe tudo o que precisa de saber para começar.
É possível enviar confirmações de reserva automáticas?
Sim – cada reserva pode gerar um e-mail de confirmação instantânea para o seu cliente, assim, não é necessário acompanhamento manual e não há risco de compromissos perdidos.
Posso sincronizar a minha página de reservas ou aplicação com o Google Calendar ou o Calendly?
Sim. Simplesmente peça ao AI Builder que conecte sua página ou aplicativo de reservas ao Google Calendar, ao Calendário ou a qualquer outra ferramenta que já esteja a utilizar – em seguida, siga as instruções fornecidas pelo AI Builder para obter sua chave de API. Depois de compartilhar os detalhes solicitados, o AI Builder fará o resto.
Podem os meus clientes criar contas e gerir as suas próprias reservas?
Sim, o AI Builder vem com um backend integrado que permite criar sites e aplicativos de reservas com autenticação de usuário e gerenciamento de conta incluídos. Isso significa que os clientes podem iniciar sessão, visualizar reservas próximas e gerenciar suas reuniões - sem necessidade de ferramentas externas ou configurações técnicas.
E se precisar de fazer alterações quando o meu negócio crescer?
Atualização de sua página de reserva ou aplicativo é tão fácil quanto construí-lo. Basta voltar ao seu projeto, abri-lo e continuar a conversar com o AI Builder - descreva o que você deseja alterar e ele cuida do resto. Tudo faz parte da experiência de codificação de vibe, sem necessidade de desenvolvedor.
E se você tem uma experiência técnica ou quer escalar ainda mais, o AI Builder dá-lhe acesso completo ao código - para que você possa levá-lo até onde você precisa.
Onde devo começar com a página de reserva personalizada do AI Builder e o criador de aplicativos?
Mesmo aqui – basta clicar em "Comece gratuitamente." Não é necessário cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar imediatamente. A utilização de créditos depende da complexidade de cada prompt – ajustes mais simples custam menos de um crédito, construções maiores podem usar mais. Os seus créditos gratuitos são suficientes para descrever a sua página ou aplicação de reservas, vê-la ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo.
É importante saber: os créditos de IA também são usados para alimentar quaisquer funcionalidades de IA dentro da sua página ou aplicação – como um chatbot ou pesquisa inteligente – mas apenas quando os seus utilizadores interagem de facto com elas.
Quando estiver pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. Alojamento e domínio já estão incluídos, por isso não há mais nada a configurar – basta clicar em publicar e a sua página ou aplicação de reservas fica online.
Com poucos créditos? Pode recarregar a qualquer momento e acompanhar a sua utilização a partir do painel de controlo.
Qual é a diferença entre o AI Builder e o Hostinger Website Builder para páginas de reservas?
A Hostinger oferece dois métodos de criar uma página de reservas: com a plataforma de vibe coding do Horizons e o criador de sites de arrastar e largar da Hostinger – e a diferença já está explícita no nome.
O Criador de Sites da Hostinger permite-lhe começar a partir de um template ou gerar um site de reservas a partir de uma descrição, e depois personalizá-lo arrastando e largando elementos pré-configurados. É ideal para quem precisa de um site de reservas organizado e simples a funcionar rapidamente.
O Horizons adota uma abordagem conversacional, em que só tem de conversar com a IA e esta aplica as alterações em tempo real, dando-lhe muito mais liberdade de personalização. Também lhe permite criar projetos mais avançados, como aplicações de reservas com inícios de sessão de utilizador e funcionalidade de membros, graças ao back-end integrado. E, para quem desejar, também está disponível o acesso total ao código.
Ambas as ferramentas foram pensadas para pessoas sem conhecimentos técnicos – a diferença reside na forma como prefere criar e na flexibilidade de que precisa.