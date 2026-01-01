O seu negócio, a sua reserva personalizada – criada em minutos

De sites de reservas de consulta a aplicativos de reservas de restaurantes – descreva o que você precisa e o AI Builder o constrói. Faça reservas, envie confirmações e gerencie compromissos, tudo em um só lugar.
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O seu negócio, a sua reserva personalizada – criada em minutos

Tudo o que precisa para começar a aceitar reservas online

Desde a criação da sua página de reserva até o envio de confirmações e a sincronização do seu calendário – o AI Builder lida com tudo.

Crie um site ou aplicação de marcações

Lance páginas prontas para marcações em minutos, conversando com a IA ou utilizando templates.
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Tudo para acelerar o seu crescimento

Alojamento, domínio e email – tudo incluído. Configuração fácil para ferramentas de marketing e pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e muito mais.

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Envie confirmações automaticamente

Cada reserva gera um email de confirmação instantâneo – sem acompanhamento manual, sem compromissos perdidos, sem ter de contactar os clientes.

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Sincronize com as ferramentas que já utiliza

Conecte seu sistema de reservas ao Google Calendar, ao Calendário ou a outras ferramentas que você confia – apenas peça ao AI Builder para configurar tudo para você.
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A sua reserva online, construída à medida

Descubra alguns dos projetos de reserva mais populares que as pessoas criam com o AI Builder – todos construídos simplesmente descrevendo o que você precisa.
A sua reserva online, construída à medida

Reserva de serviços

Crie uma página de reservas para o seu salão de beleza, sessões de treino pessoal, serviços de limpeza ou reparação, passeio de cães e muito mais – os clientes reservam online, foca-se no trabalho.
Desde mesas de restaurante e alojamentos de férias até espaços de co-working – permita que os clientes reservem o seu lugar online, a qualquer momento.
Seja médico, dentista, terapeuta, coach de vida, consultor ou explicador – ofereça aos seus clientes uma forma simples e profissional de agendar um horário consigo.
Venda inscrições para workshops, masterclasses, webinars com lugares limitados, ou aulas online com listas de espera – tudo gerido num só lugar.

Como criar uma página de reservas personalizada ou aplicação com IA

01

Descreva a sua ideia

Descreva o site ou aplicação de reservas de que o seu negócio precisa e veja-o ganhar vida – ou escolha um template para começar ainda mais depressa.
02

Personalize e teste

Ajuste a sua página de reservas conversando com a IA – adicione os seus serviços, disponibilidade e quaisquer detalhes de que os seus clientes precisem. Pré-visualize-a em direto antes de publicar.
03

Publique com um só clique

Publique, ligue o seu domínio, e está aberto para negócios – os seus clientes podem começar a reservar imediatamente.

Escolha um template. Torne-o seu.

Escolha um template com design profissional, personalize-o com IA ou edições visuais, e coloque o seu site online mais rapidamente.

Templates já prontos

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

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Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo que o transformarão de principiante em profissional de IA em pouco tempo. Obtenha tudo aquilo de que precisa para criar o seu primeiro projeto de IA e muito mais.
Guia de primeiros passos

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Melhore os seus comandos

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Erros comuns a evitar

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Como criar um protótipo de um site

Aplicações e lojas de ecommerce

Montra de negócios

Ferramentas internas

CRM personalizado

O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

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Não é necessário cartão de crédito

FAQ sobre página e aplicação de reservas personalizadas

Uma página ou aplicação de reservas personalizada permite aos seus clientes agendar consultas, reservar uma mesa ou inscrever-se numa aula – diretamente online, a qualquer momento. Ao contrário do software de reservas pronto a usar que bloqueia funcionalidades úteis em planos caros – ou que lhe cobra por coisas que nunca irá usar – uma solução personalizada é construída em torno das suas necessidades de negócio exatas. Os seus serviços, a sua marca, o seu fluxo de trabalho e apenas as funcionalidades que realmente lhe interessam.

Com o Horizons, pode construir exatamente o que precisa – uma página simples de agendamento de consultas para o seu salão, um sistema de reservas para o seu restaurante, um site de reservas de aulas para o seu estúdio de fitness ou uma página de registo de eventos para o seu próximo workshop. Nada mais, nada menos.

Qualquer empresa que faça reservas ou reservas – salões, terapeutas, treinadores, consultores, restaurantes, estúdios de fitness, organizadores de eventos, agentes imobiliários e muito mais. Se a sua empresa depende de reservas, o AI Builder pode criar uma solução personalizada que se adapte ao seu modo de trabalho.

Nenhuma. O Horizons utiliza um método conversacional para a criação – muitas vezes conhecido como vibe coding. Basta descrever o que pretende em termos simples e a IA cria-o para si em tempo real.

Pretende adicionar um email de confirmação? Basta pedir. Precisa de fazer uma sincronização com o Calendário Google? Descreva-o. Pretende alterar a cor do seu formulário de reservas? Diga ao Horizons e estará feito em segundos.

Funciona em mais de 80 idiomas, para que possa criar com as suas próprias palavras – sem necessidade de vocabulário técnico. Se o conceito é novo para si, o nosso guia de vibe coding explica-lhe tudo o que precisa de saber para começar.

Sim – cada reserva pode gerar um e-mail de confirmação instantânea para o seu cliente, assim, não é necessário acompanhamento manual e não há risco de compromissos perdidos.

Sim. Simplesmente peça ao AI Builder que conecte sua página ou aplicativo de reservas ao Google Calendar, ao Calendário ou a qualquer outra ferramenta que já esteja a utilizar – em seguida, siga as instruções fornecidas pelo AI Builder para obter sua chave de API. Depois de compartilhar os detalhes solicitados, o AI Builder fará o resto.

Sim, o AI Builder vem com um backend integrado que permite criar sites e aplicativos de reservas com autenticação de usuário e gerenciamento de conta incluídos. Isso significa que os clientes podem iniciar sessão, visualizar reservas próximas e gerenciar suas reuniões - sem necessidade de ferramentas externas ou configurações técnicas.

Atualização de sua página de reserva ou aplicativo é tão fácil quanto construí-lo. Basta voltar ao seu projeto, abri-lo e continuar a conversar com o AI Builder - descreva o que você deseja alterar e ele cuida do resto. Tudo faz parte da experiência de codificação de vibe, sem necessidade de desenvolvedor.

E se você tem uma experiência técnica ou quer escalar ainda mais, o AI Builder dá-lhe acesso completo ao código - para que você possa levá-lo até onde você precisa.

Mesmo aqui – basta clicar em "Comece gratuitamente." Não é necessário cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar imediatamente. A utilização de créditos depende da complexidade de cada prompt – ajustes mais simples custam menos de um crédito, construções maiores podem usar mais. Os seus créditos gratuitos são suficientes para descrever a sua página ou aplicação de reservas, vê-la ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo.

É importante saber: os créditos de IA também são usados para alimentar quaisquer funcionalidades de IA dentro da sua página ou aplicação – como um chatbot ou pesquisa inteligente – mas apenas quando os seus utilizadores interagem de facto com elas.

Quando estiver pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. Alojamento e domínio já estão incluídos, por isso não há mais nada a configurar – basta clicar em publicar e a sua página ou aplicação de reservas fica online.

Com poucos créditos? Pode recarregar a qualquer momento e acompanhar a sua utilização a partir do painel de controlo.

A Hostinger oferece dois métodos de criar uma página de reservas: com a plataforma de vibe coding do Horizons e o criador de sites de arrastar e largar da Hostinger – e a diferença já está explícita no nome.

O Criador de Sites da Hostinger permite-lhe começar a partir de um template ou gerar um site de reservas a partir de uma descrição, e depois personalizá-lo arrastando e largando elementos pré-configurados. É ideal para quem precisa de um site de reservas organizado e simples a funcionar rapidamente.

O Horizons adota uma abordagem conversacional, em que só tem de conversar com a IA e esta aplica as alterações em tempo real, dando-lhe muito mais liberdade de personalização. Também lhe permite criar projetos mais avançados, como aplicações de reservas com inícios de sessão de utilizador e funcionalidade de membros, graças ao back-end integrado. E, para quem desejar, também está disponível o acesso total ao código.

Ambas as ferramentas foram pensadas para pessoas sem conhecimentos técnicos – a diferença reside na forma como prefere criar e na flexibilidade de que precisa.

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