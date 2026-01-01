Mesmo aqui – basta clicar em "Comece gratuitamente." Não é necessário cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar imediatamente. A utilização de créditos depende da complexidade de cada prompt – ajustes mais simples custam menos de um crédito, construções maiores podem usar mais. Os seus créditos gratuitos são suficientes para descrever a sua página ou aplicação de reservas, vê-la ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo.



É importante saber: os créditos de IA também são usados para alimentar quaisquer funcionalidades de IA dentro da sua página ou aplicação – como um chatbot ou pesquisa inteligente – mas apenas quando os seus utilizadores interagem de facto com elas.



Quando estiver pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. Alojamento e domínio já estão incluídos, por isso não há mais nada a configurar – basta clicar em publicar e a sua página ou aplicação de reservas fica online.



Com poucos créditos? Pode recarregar a qualquer momento e acompanhar a sua utilização a partir do painel de controlo.