Sim. Não precisa de experiência de programação para criar uma aplicação web. Embora o desenvolvimento tradicional exija aprender linguagens como HTML, CSS ou JavaScript – e frameworks como Node.js ou Django – ferramentas sem código e de IA como o Hostinger Horizons permitem-lhe descrever a sua ideia pelas suas próprias palavras e gerar instantaneamente uma aplicação web funcional – sem escrever código.

Saiba mais no nosso guia sobre como criar uma aplicação web.