Criador de aplicações de IA que transforma ideias em aplicações
Como criar uma aplicação com IA
Defina a sua ideia e principais características
Descreva a sua ideia ou escolha um template
Edite, teste e lance
Precisa de ideias de aplicações web sem código?
Aplicação de CRM
Aplicação de controlo de orçamentos de PPC
Aplicação de reservas em restaurantes
Aplicação de recolha de feedback
Aplicação de emissão de faturas
Aplicação de criação de currículos
Aplicação de podcast
Construa mais rápido, mais inteligente e mais fácil com o criador de aplicativos AI sem código da Hostinger
Criador completo de aplicações web com IA
Criado a pensar na velocidade, sem stresse
Comece rápido e cresça ainda mais rápido
Desenvolvido com tecnologia de ponta
Quer saber mais?
FAQ do Criador de aplicações de IA
O que é um criador de aplicações de IA?
Um criador de aplicações com IA é uma ferramenta que lhe permite criar apps ou sites usando inteligência artificial em vez de programação tradicional. Descreve o que pretende criar, e a IA gera a estrutura, a lógica e a interface da aplicação para si — tornando a criação de aplicações acessível a utilizadores não técnicos.
Posso criar uma aplicação web sem experiência de programação?
Sim. Não precisa de experiência de programação para criar uma aplicação web. Embora o desenvolvimento tradicional exija aprender linguagens como HTML, CSS ou JavaScript – e frameworks como Node.js ou Django – ferramentas sem código e de IA como o Hostinger Horizons permitem-lhe descrever a sua ideia pelas suas próprias palavras e gerar instantaneamente uma aplicação web funcional – sem escrever código.
Saiba mais no nosso guia sobre como criar uma aplicação web.
O Hostinger AI app builder é adequado para startups ou MVPs?
Sim. É ideal para startups, fundadores e equipas que pretendem validar ideias rapidamente. Pode criar e iterar numa aplicação web sem contratar programadores, tornando mais fácil testar MVPs e recolher feedback numa fase inicial.
Quanto custa criar uma aplicação?
Os custos de desenvolvimento de aplicações web podem variar muito. Desenvolver uma aplicação por si pode ser acessível, mas exige tempo e conhecimentos técnicos, enquanto contratar uma equipa de desenvolvimento pode custar milhares de dólares.
Utilizar uma plataforma sem código como o Hostinger Horizons é uma opção acessível e económica. Os planos são acessíveis, a partir de 2,99 €/mês. Permitem desenvolver e lançar aplicações sem um elevado investimento inicial.
Para uma análise detalhada, consulte quanto custa uma aplicação web.
Quão rápido posso criar uma aplicação usando IA?
Pode passar de uma ideia a uma aplicação em minutos. Assim que descrever a sua ideia de app, a IA cria uma aplicação web totalmente funcional quase instantaneamente. A partir daí, pode refinar funcionalidades, ajustar layouts e testar a sua aplicação antes do lançamento.
De que ferramentas preciso para criar uma aplicação web?
Para a codificação, você precisará de um editor de código (como o Visual Studio Code), controle de versão (como o GitHub) e ferramentas de implantação. Com um criador de aplicativos sem código como o Hostinger AI Builder, você só precisa de uma plataforma - ele lida com a criação, hospedagem e implantação de aplicativos em um fluxo uniforme.
Que tipo de aplicações posso criar com um criador de aplicações de IA sem código?
Você pode criar uma ampla gama de aplicativos web, incluindo ferramentas internas, dashboards, MVPs, aplicativos empresariais, sistemas de reservas, SaaS e aplicativos web interativos.
O criador de aplicativos Hostinger AI foi projetado para desenvolvimento de aplicativos baseados na web, não aplicativos móveis nativos.
Como posso testar, corrigir problemas e publicar uma aplicação web?
Antes de ser publicada, pode pré-visualizar e testar a sua aplicação web para garantir que tudo funciona como esperado. Com o Hostinger Horizons, pode testar a sua aplicação num ambiente de teste e corrigir rapidamente os problemas pedindo à IA para fazer ajustes — sem necessidade de codificação ou depuração manual.
Assim que tudo estiver correto, publique a sua aplicação web online instantaneamente com um clique. O alojamento está integrado, portanto, não há configuração de implementação para gerir.
Para mais informações, explore o nosso guia de testes de aplicações web.
Posso personalizar a aplicação depois de a IA a criar?
Sim, pode continuar a editar a sua aplicação web ou site depois de a IA o ter gerado. Se pretender editar apenas texto e código, não são necessários créditos de mensagens, e pode fazê-lo diretamente.
Também pode usar o Hostinger Horizons para fazer alterações e gerar versões totalmente novas da sua aplicação ou site, desde que tenha créditos de mensagens suficientes. Basta descrever as alterações que pretende fazer numa mensagem para o nosso criador de aplicações web de IA.
Como é a minha aplicação web segura?
A segurança de aplicações web inclui a configuração de um certificado SSL, a gestão de permissões, a proteção de dados do utilizador e a monitorização de ameaças. O Hostinger Horizons trata de medidas de segurança essenciais por defeito, mas pode ler mais sobre as melhores práticas de segurança de aplicações web.
Preciso de manter a minha aplicação web após o lançamento?
Mantendo um aplicativo web significa mantê-lo atualizado, seguro e funcionando sem problemas. Isso inclui corrigir bugs, atualizar componentes de software e melhorar recursos ao longo do tempo. Ferramentas como o Hostinger AI Builder simplificam a manutenção ao agrupar atualizações e hospedagem em uma plataforma..
Como posso rentabilizar uma aplicação web?
Existem muitas maneiras de ganhar dinheiro com um aplicativo web. Você pode cobrar os usuários diretamente através de assinaturas ou compras únicas, executar anúncios, oferecer recursos premium (modelo freemium) ou vender acesso a ferramentas ou conteúdo especializado. O Hostinger AI Builder integra-se com sistemas de pagamento, tornando mais fácil configurar recursos ou serviços pagos.
Para mais inspiração, consulte dicas sobre como monetizar um aplicativo web
O que é melhor: uma aplicação web ou um site?
Os sites apresentam conteúdo estático ou semidinâmico; as aplicações web oferecem funcionalidades interativas, como contas de utilizador ou atualizações em tempo real. A melhor opção para si irá depender dos seus objetivos.
Leia mais na nossa comparação de aplicação web vs. site.
O que é melhor: uma aplicação web ou móvel?
Enquanto as aplicações web funcionam em navegadores, as móveis são descarregadas para os dispositivos. As primeiras são mais fáceis de atualizar e implementar, enquanto as aplicações móveis podem ser mais fáceis de integrar em dispositivos.
Veja a nossa análise completa sobre as diferenças entre aplicação web vs. aplicação móvel com os prós e contras de cada uma.