Com o Horizons, pode atualizar o seu conteúdo diretamente na janela de visualização. Ative o modo de edição, clique no que deseja alterar e comece a digitar – é simples.

Atualize títulos, parágrafos ou texto de botão e veja as suas edições aparecerem ao vivo. Sem add-ons, sem créditos de IA desperdiçados, sem espera.