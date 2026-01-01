Crie ferramentas internas que a sua equipa irá realmente utilizar
A sua equipa merece melhor do que folhas de cálculo
Acelere com as ferramentas certas
Tudo para acelerar o seu crescimento
Torne as suas ferramentas mais inteligentes com IA
Armazene e gira os seus dados com facilidade
Algumas ferramentas internas personalizadas que você pode construir com o AI Builder
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Como criar uma ferramenta interna com o AI Builder
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Como criar um protótipo de um site
O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.
O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.
Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!
O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.
FAQ do criador de ferramentas internas
O que é uma ferramenta interna?
Uma ferramenta interna é qualquer aplicativo, painel de controle ou sistema construído especificamente para o uso da sua equipe. Pense em rastreadores de projetos, fluxos de trabalho de aprovação, portais de RH ou painéis de controle de vendas. Em vez de pagar por software off-the-shelf que não seja adequado, você pode construir exatamente o que sua equipe precisa com o AI Builder.
Quem pode criar ferramentas internas com o AI Builder?
Qualquer pessoa com uma ideia e um problema de negócio para resolver – sem necessidade de conhecimentos de engenharia. Seja um fundador cansado de fazer malabarismos com folhas de cálculo, um gestor que procura otimizar o fluxo de trabalho da sua equipa, ou um proprietário de uma pequena empresa que precisa de uma ferramenta personalizada, mas não tem uma equipa de desenvolvimento para a criar, o Horizons foi feito para si. Se conseguir descrever o que precisa, o Horizons pode criá-lo.
Preciso de conhecimentos de design ou programação para criar a minha própria ferramenta?
Nenhuma. O AI Builder usa uma abordagem conversacional para a construção — muitas vezes chamada de vibe coding. Você simplesmente descreve o que deseja em linguagem simples e a IA constrói para você em tempo real. Quer adicionar um novo campo de dados? Basta perguntar. Precisa alterar um fluxo de trabalho? Descreva.
Se precisar de mais orientação, o nosso tutorial sobre para construir ferramentas internas personalizadas irá acompanhar tudo que você precisa saber.
Quanto custa construir uma ferramenta com o AI Builder built-in?
Pode começar gratuitamente – sem necessidade de cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar de imediato. A utilização de créditos depende da complexidade de cada prompt – ajustes mais simples custam menos de um crédito, criações maiores podem usar mais. Os seus créditos gratuitos são suficientes para descrever a sua ferramenta, vê-la ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo.
É importante saber: Os créditos de IA também são usados para alimentar quaisquer funcionalidades de IA dentro da sua ferramenta – como um chatbot ou pesquisa inteligente – mas apenas quando os seus utilizadores interagem com elas.
Quando estiver pronto para publicar, os planos pagos começam em 2,99 €/mês e incluem alojamento e domínio – por isso, não há mais nada para configurar. Basta clicar em publicar e a sua montra fica online.
Com poucos créditos disponíveis? Pode recarregar a qualquer momento e acompanhar a sua utilização a partir do painel de controlo.
Posso controlar quem tem acesso à ferramenta interna?
Sim. O AI Builder vem com um backend integrado, o que significa que você pode construir aplicativos web com autenticação de usuário, armazenamento de dados e controle de acesso integrados diretamente - para que você decida exatamente quem pode entrar, o que eles podem ver e o que eles podem fazer, sem configurar quaisquer sistemas ou bancos de dados externos.
A minha equipa pode usar a ferramenta em qualquer dispositivo?
Sim. Todas as ferramentas criadas com o AI Builder são totalmente responsivas, portanto, funcionam em computadores, tablets e dispositivos móveis – onde quer que sua equipe esteja trabalhando.
E se precisar de fazer alterações quando o meu negócio crescer?
Não há problema. Atualizar sua ferramenta interna é tão fácil quanto construí-la. Basta voltar ao seu projeto, abri-lo e continuar a conversar com o AI Builder – descreva o que você deseja alterar e ele cuida do resto. Tudo faz parte da experiência de codificação de vibe, sem necessidade de desenvolvedor.
E se você tem uma experiência técnica ou deseja escalar sua ferramenta ainda mais, o AI Builder dá-lhe acesso completo ao código – para que você possa levá-lo até onde quiser.