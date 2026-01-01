Crie ferramentas internas que a sua equipa irá realmente utilizar

Desde panéis de controlo a portais de colaboradores – crie ferramentas personalizadas que reduzem o trabalho manual, aumentam a produtividade da equipa e lhe dão mais tempo para se focar no que realmente faz o seu negócio crescer. Basta descrever o que precisa, não é necessário programar.
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Planos pagos a partir de apenas 2,99 €/mês

Crie ferramentas internas que a sua equipa irá realmente utilizar

A sua equipa merece melhor do que folhas de cálculo

Tudo o que precisa para criar, lançar e gerir ferramentas personalizadas para a sua equipa – tudo num só lugar.

Acelere com as ferramentas certas

Basta descrever o que a equipa precisa e a IA cria – sem necessidade de programação. Dê à equipa melhores ferramentas, reduza o trabalho manual e escale mais rapidamente com os mesmos recursos.

Tudo para acelerar o seu crescimento

Alojamento, domínio e email – tudo incluído. Configuração fácil para ferramentas de marketing e pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e muito mais.

Torne as suas ferramentas mais inteligentes com IA

Adicione um chatbot inteligente ou pesquisa inteligente a qualquer ferramenta interna – sem se registar num serviço de terceiros ou faturação separada.

Armazene e gira os seus dados com facilidade

Contas de utilizador, bases de dados e armazenamento de ficheiros estão todos integrados – para que as suas ferramentas funcionem como uma aplicação adequada desde o primeiro dia, sem necessidade de configuração técnica.
A sua equipa merece melhor do que folhas de cálculo

Algumas ferramentas internas personalizadas que você pode construir com o AI Builder

Desde rastreadores simples a painéis de controlo totalmente personalizáveis – explore alguns exemplos populares, ou comece de imediato com um prompt pronto a usar e comece a construir em segundos.
Algumas ferramentas internas personalizadas que você pode construir com o AI Builder

Painel de vendas

Veja exatamente como o seu negócio está a funcionar – acompanhe as receitas, os negócios e os objetivos numa única vista clara, atualizada em tempo real.Comece a criar
Mantenha todos os projetos dentro do prazo – atribua tarefas, defina prazos e monitorize o progresso sem ter de procurar atualizações por email.Comece a criar
Ajude a sua equipa a organizar tarefas, definir prioridades e não perder de vista o que é mais importante.Comece a criar
Ajude a sua equipa de vendas a criar e enviar propostas profissionais mais rapidamente – personalize serviços, preços e prazos, calcule os totais automaticamente e exporte para PDF com um clique.Comece a criar
Crie um chatbot inteligente que responde às perguntas dos clientes 24/7, orienta os clientes ou automatiza tarefas comuns.Comece a criar
Acelere a integração de novos colaboradores - centralize documentos, listas de verificação e materiais de formação num só local.Comece a criar

Como criar uma ferramenta interna com o AI Builder

01

Descreva a sua ideia ou escolha um template

Explique à IA o que a sua ferramenta interna precisa de fazer e veja-a ganhar vida – ou escolha um template para começar ainda mais depressa.
02

Personalize e teste

Ajuste a sua ferramenta ao conversar com a IA – ajuste os fluxos de trabalho, adicione campos de dados e otimize o design até que funcione exatamente da forma que a sua equipa precisa. Pré-visualize-o em direto antes de publicar.
03

Publique com um só clique

Quando estiver pronto, clique em publicar. A sua ferramenta está ativa e pronta para ser utilizada – sem configuração técnica, sem esperas.

Escolha um template. Torne-o seu.

Escolha um template com design profissional, personalize-o com IA ou edições visuais, e coloque o seu site online mais rapidamente.

Templates já prontos

Task planner

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Content calendar

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Social media post generator

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Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo que o transformarão de principiante em profissional de IA em pouco tempo. Obtenha tudo aquilo de que precisa para criar o seu primeiro projeto de IA e muito mais.
Guia de primeiros passos

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Tutorial
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Melhore os seus comandos

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Erros comuns a evitar

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Como criar um protótipo de um site

Aplicações e lojas de ecommerce

CRM personalizado

Marcações e reservas

Ferramentas de IA personalizadas

O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

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Não é necessário cartão de crédito.

FAQ do criador de ferramentas internas

Uma ferramenta interna é qualquer aplicativo, painel de controle ou sistema construído especificamente para o uso da sua equipe. Pense em rastreadores de projetos, fluxos de trabalho de aprovação, portais de RH ou painéis de controle de vendas. Em vez de pagar por software off-the-shelf que não seja adequado, você pode construir exatamente o que sua equipe precisa com o AI Builder.

Qualquer pessoa com uma ideia e um problema de negócio para resolver – sem necessidade de conhecimentos de engenharia. Seja um fundador cansado de fazer malabarismos com folhas de cálculo, um gestor que procura otimizar o fluxo de trabalho da sua equipa, ou um proprietário de uma pequena empresa que precisa de uma ferramenta personalizada, mas não tem uma equipa de desenvolvimento para a criar, o Horizons foi feito para si. Se conseguir descrever o que precisa, o Horizons pode criá-lo.

Nenhuma. O AI Builder usa uma abordagem conversacional para a construção — muitas vezes chamada de vibe coding. Você simplesmente descreve o que deseja em linguagem simples e a IA constrói para você em tempo real. Quer adicionar um novo campo de dados? Basta perguntar. Precisa alterar um fluxo de trabalho? Descreva.

Se precisar de mais orientação, o nosso tutorial sobre para construir ferramentas internas personalizadas irá acompanhar tudo que você precisa saber.

Pode começar gratuitamente – sem necessidade de cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar de imediato. A utilização de créditos depende da complexidade de cada prompt – ajustes mais simples custam menos de um crédito, criações maiores podem usar mais. Os seus créditos gratuitos são suficientes para descrever a sua ferramenta, vê-la ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo.

É importante saber: Os créditos de IA também são usados para alimentar quaisquer funcionalidades de IA dentro da sua ferramenta – como um chatbot ou pesquisa inteligente – mas apenas quando os seus utilizadores interagem com elas.

Quando estiver pronto para publicar, os planos pagos começam em 2,99 €/mês e incluem alojamento e domínio – por isso, não há mais nada para configurar. Basta clicar em publicar e a sua montra fica online.

Com poucos créditos disponíveis? Pode recarregar a qualquer momento e acompanhar a sua utilização a partir do painel de controlo.

Sim. O AI Builder vem com um backend integrado, o que significa que você pode construir aplicativos web com autenticação de usuário, armazenamento de dados e controle de acesso integrados diretamente - para que você decida exatamente quem pode entrar, o que eles podem ver e o que eles podem fazer, sem configurar quaisquer sistemas ou bancos de dados externos.

Sim. Todas as ferramentas criadas com o AI Builder são totalmente responsivas, portanto, funcionam em computadores, tablets e dispositivos móveis – onde quer que sua equipe esteja trabalhando.

Não há problema. Atualizar sua ferramenta interna é tão fácil quanto construí-la. Basta voltar ao seu projeto, abri-lo e continuar a conversar com o AI Builder – descreva o que você deseja alterar e ele cuida do resto. Tudo faz parte da experiência de codificação de vibe, sem necessidade de desenvolvedor.

E se você tem uma experiência técnica ou deseja escalar sua ferramenta ainda mais, o AI Builder dá-lhe acesso completo ao código – para que você possa levá-lo até onde quiser.

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