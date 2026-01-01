Desbloqueie a experiência completa do Hostinger Horizons

Garantia de reembolso de 30 dias

Cancele a qualquer momento

Apoio 24/7

75% de desconto
Premium
Crie o seu primeiro site — desde portefólios e currículos a blogues e páginas com links na bio.
11,99
2,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 143,52 € (preço normal de 575,52 €). Renovado por 9,99 €/mês.
Crie até 3 sites
2 caixas de correio por site - grátis durante 1 ano
Domínio personalizado - gratuito durante 1 ano
5 créditos de IA para criação de sites e aplicativos
Mais de 400 templates de sites
Alojamento web rápido e seguro
Obtenha apoio de chatbot do Kodee
Oferta especial • 79% de desconto
Ilimitado
Para empresas em crescimento. Sites ilimitados, ferramentas de IA, ecommerce, flexibilidade total.
18,99
3,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
Unlimited websites
Caixas de correio por site ilimitadas - grátis durante 1 ano
Domínio personalizado - gratuito durante 1 ano
15 créditos de IA para criação de sites e aplicativos
Mais de 400 templates de sites
Alojamento web rápido e seguro
Apoio especializado prioritário 24/7
500 créditos para agentes de IA
Venda online com ecommerce integrado.
Marketing por email com o Reach
Porquê este plano?
Uma solução completa para projetos de longo prazo. Tudo incluído.
69% de desconto
Cloud Startup
Para empresas que necessitam de desempenho e escalabilidade máximos.
25,99
7,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
Unlimited websites
Caixas de correio por site ilimitadas - grátis durante 1 ano
Domínio personalizado - gratuito durante 1 ano
15 créditos de IA para criação de sites e aplicativos
Mais de 400 templates de sites
Alojamento web rápido e seguro
Apoio especializado prioritário 24/7
1000 créditos para agentes de IA
Venda online com ecommerce integrado.
Marketing por email com o Reach
75% de desconto
Premium
Crie o seu primeiro site — desde portefólios e currículos a blogues e páginas com links na bio.
11,99
2,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 143,52 € (preço normal de 575,52 €). Renovado por 9,99 €/mês.
Crie até 3 sites
2 caixas de correio por site - grátis durante 1 ano
Domínio personalizado - gratuito durante 1 ano
5 créditos de IA para criação de sites e aplicativos
Mais de 400 templates de sites
Alojamento web rápido e seguro
Obtenha apoio de chatbot do Kodee
Oferta especial • 79% de desconto
Ilimitado
Para empresas em crescimento. Sites ilimitados, ferramentas de IA, ecommerce, flexibilidade total.
18,99
3,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
Unlimited websites
Caixas de correio por site ilimitadas - grátis durante 1 ano
Domínio personalizado - gratuito durante 1 ano
15 créditos de IA para criação de sites e aplicativos
Mais de 400 templates de sites
Alojamento web rápido e seguro
Apoio especializado prioritário 24/7
500 créditos para agentes de IA
Venda online com ecommerce integrado.
Marketing por email com o Reach
Porquê este plano?
Uma solução completa para projetos de longo prazo. Tudo incluído.
69% de desconto
Cloud Startup
Para empresas que necessitam de desempenho e escalabilidade máximos.
25,99
7,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
Unlimited websites
Caixas de correio por site ilimitadas - grátis durante 1 ano
Domínio personalizado - gratuito durante 1 ano
15 créditos de IA para criação de sites e aplicativos
Mais de 400 templates de sites
Alojamento web rápido e seguro
Apoio especializado prioritário 24/7
1000 créditos para agentes de IA
Venda online com ecommerce integrado.
Marketing por email com o Reach

Funcionalidades ilimitadas estão sujeitas à nossa Política de Utilização Justa.

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

FAQ sobre o Hostinger Horizons

Os planos do Hostinger Horizons variam em termos de recursos e créditos mensais de IA. O limite de crédito de IA determina o número de mensagens que pode enviar ao agente de IA por chat, enquanto os planos de nível superior lhe dão acesso a recursos mais avançados e maior flexibilidade à medida que as suas necessidades forem aumentando.

Os créditos de IA permitem duas coisas: a criação do seu projeto e a execução de funcionalidades de IA no seu interior, assim que estiver ativo. Durante a criação, cada mensagem que envia para o agente de IA Horizons utiliza um crédito. Quando o seu website ou aplicação publicada inclui funcionalidade com tecnologia de IA, os créditos são utilizados cada vez que os seus utilizadores interagem com ela – e porque utilizamos créditos fracionados para tal, permite-lhe experimentar mais por uma fração do custo.

Sim. O seu painel de controlo de Utilização de Créditos IA mostra um detalhe dos créditos usados para construir e editar, bem como os créditos consumidos pelas funcionalidades de IA da sua aplicação – para que saiba sempre exatamente para onde os seus créditos estão a ir.

Depois de ter um plano, pode comprar créditos de IA adicionais sem atualizar para um plano superior.

O Hostinger Horizons requer alojamento para manter o seu site ou aplicação web ativo e acessível online.

Se **não tiver já um plano de alojamento ativo**, o alojamento será incluído na sua compra do Hostinger Horizons sem custos adicionais.

Se **já tiver um plano de alojamento ativo**, um plano de alojamento adicional não será incluído na sua compra do Horizons - pode continuar a usar o seu plano de alojamento existente.

Tenha em atenção que o alojamento e o Hostinger Horizons renovam separadamente, e pode gerir, atualizar ou renovar cada serviço de forma independente.

O Hostinger Horizons permite-lhe criar sites e aplicações web sem escrever código — a sua imaginação é o único limite. Crie qualquer coisa, desde sites empresariais e lojas online a monitores de fitness, ferramentas de gestão de projetos e muito mais.

O Hostinger Horizons pode criar sites e aplicações web que funcionam perfeitamente em dispositivos móveis. No entanto, de momento, ainda não permite criar aplicações móveis nativas para a App Store ou o Google Play.

Possui a totalidade do código do seu site ou aplicação web. Com qualquer plano pago do Hostinger Horizons, pode descarregar o código sempre que precisar.

Sim, pode integrar APIs e serviços de terceiros com o Hostinger Horizons. Funciona perfeitamente com ferramentas como o Stripe e o Supabase, e também pode ligar outras APIs para pagamentos, processamento de dados e muito mais. Se precisar de ajuda para ligar serviços de terceiros, basta perguntar no chat e o Hostinger Horizons irá guiá-lo.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.