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O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.
O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.
Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!
O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.
FAQ sobre o Hostinger Horizons
Quais são as diferenças entre os planos Hostinger Horizons?
Os planos do Hostinger Horizons variam em termos de recursos e créditos mensais de IA. O limite de crédito de IA determina o número de mensagens que pode enviar ao agente de IA por chat, enquanto os planos de nível superior lhe dão acesso a recursos mais avançados e maior flexibilidade à medida que as suas necessidades forem aumentando.
Como funcionam os créditos de IA?
Os créditos de IA permitem duas coisas: a criação do seu projeto e a execução de funcionalidades de IA no seu interior, assim que estiver ativo. Durante a criação, cada mensagem que envia para o agente de IA Horizons utiliza um crédito. Quando o seu website ou aplicação publicada inclui funcionalidade com tecnologia de IA, os créditos são utilizados cada vez que os seus utilizadores interagem com ela – e porque utilizamos créditos fracionados para tal, permite-lhe experimentar mais por uma fração do custo.
Pode ver quantos créditos de IA a sua aplicação utilizou?
Sim. O seu painel de controlo de Utilização de Créditos IA mostra um detalhe dos créditos usados para construir e editar, bem como os créditos consumidos pelas funcionalidades de IA da sua aplicação – para que saiba sempre exatamente para onde os seus créditos estão a ir.
Posso comprar créditos de IA adicionais sem atualizar para um plano superior?
Depois de ter um plano, pode comprar créditos de IA adicionais sem atualizar para um plano superior.
Posso comprar o Hostinger Horizons sem alojamento?
O Hostinger Horizons requer alojamento para manter o seu site ou aplicação web ativo e acessível online.
Se **não tiver já um plano de alojamento ativo**, o alojamento será incluído na sua compra do Hostinger Horizons sem custos adicionais.
Se **já tiver um plano de alojamento ativo**, um plano de alojamento adicional não será incluído na sua compra do Horizons - pode continuar a usar o seu plano de alojamento existente.
Tenha em atenção que o alojamento e o Hostinger Horizons renovam separadamente, e pode gerir, atualizar ou renovar cada serviço de forma independente.
Que tipos de sites posso publicar com o Hostinger Horizons?
O Hostinger Horizons permite-lhe criar sites e aplicações web sem escrever código — a sua imaginação é o único limite. Crie qualquer coisa, desde sites empresariais e lojas online a monitores de fitness, ferramentas de gestão de projetos e muito mais.
Posso gerar uma aplicação móvel com o Hostinger Horizons?
O Hostinger Horizons pode criar sites e aplicações web que funcionam perfeitamente em dispositivos móveis. No entanto, de momento, ainda não permite criar aplicações móveis nativas para a App Store ou o Google Play.
Quem é o proprietário do código criado com o Hostinger Horizons?
Possui a totalidade do código do seu site ou aplicação web. Com qualquer plano pago do Hostinger Horizons, pode descarregar o código sempre que precisar.
É possível integrar APIs ou serviços de terceiros com o Hostinger Horizons?
Sim, pode integrar APIs e serviços de terceiros com o Hostinger Horizons. Funciona perfeitamente com ferramentas como o Stripe e o Supabase, e também pode ligar outras APIs para pagamentos, processamento de dados e muito mais. Se precisar de ajuda para ligar serviços de terceiros, basta perguntar no chat e o Hostinger Horizons irá guiá-lo.