O Hostinger Horizons requer alojamento para manter o seu site ou aplicação web ativo e acessível online.

Se **não tiver já um plano de alojamento ativo**, o alojamento será incluído na sua compra do Hostinger Horizons sem custos adicionais.

Se **já tiver um plano de alojamento ativo**, um plano de alojamento adicional não será incluído na sua compra do Horizons - pode continuar a usar o seu plano de alojamento existente.

Tenha em atenção que o alojamento e o Hostinger Horizons renovam separadamente, e pode gerir, atualizar ou renovar cada serviço de forma independente.