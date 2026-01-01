Desenvolvimento de MVP simplificado com IA

Transforme a sua ideia num produto funcional rapidamente. Sem necessidade de programação ou programadores.
Comece gratuitamente

Não é necessário cartão de crédito

Desenvolvimento de MVP simplificado com IA

Precisa de ideias para um MVP?

Comece a sua jornada com exemplos prontos a criar.

Ferramenta de planeamento de estudos

Ajude os alunos ou formandos a organizar as suas agendas, definir objetivos de estudo e acompanhar o seu progresso.
Ferramenta de planeamento de estudos

Ferramenta de controlo de stock

Permita que os utilizadores monitorizem facilmente os níveis de inventário, acompanhem os fornecimentos e evitem ruturas de stock – tudo num painel simples e intuitivo.

Ferramenta de controlo de stock

Chatbot de IA

Crie um chatbot inteligente que responda às perguntas dos clientes, oriente os utilizadores ou automatize tarefas comuns – ajudando as empresas a melhorar os serviços e a poupar tempo.

Chatbot de IA

Ferramenta de priorização de tarefas

O desenvolvimento de MVP tradicional custa milhares. Com o AI Builder, uma simples assinatura cobre tudo – para que você possa testar sua ideia sem o risco financeiro.
Ferramenta de priorização de tarefas

Ferramenta de planeamento de estudos

Ajude os alunos ou formandos a organizar as suas agendas, definir objetivos de estudo e acompanhar o seu progresso.
Ferramenta de planeamento de estudos

Ferramenta de controlo de stock

Permita que os utilizadores monitorizem facilmente os níveis de inventário, acompanhem os fornecimentos e evitem ruturas de stock – tudo num painel simples e intuitivo.

Ferramenta de controlo de stock

Chatbot de IA

Crie um chatbot inteligente que responda às perguntas dos clientes, oriente os utilizadores ou automatize tarefas comuns – ajudando as empresas a melhorar os serviços e a poupar tempo.

Chatbot de IA

Ferramenta de priorização de tarefas

O desenvolvimento de MVP tradicional custa milhares. Com o AI Builder, uma simples assinatura cobre tudo – para que você possa testar sua ideia sem o risco financeiro.
Ferramenta de priorização de tarefas

A sua ideia está a um comando de distância

Descubra alguns dos MVPs que você pode construir com o Hostinger AI Builder – valide sua ideia com usuários reais antes de se comprometer com desenvolvimento completo.
Precisa de ideias para um MVP?

MVP de produto SaaS

Desde geradores de faturas e rastreadores de projetos até plataformas de reservas e CRMs de nicho – crie uma versão funcional com logins de utilizador e pagamentos Stripe já integrados. Lance em dias, não em meses.
Pense no Uber para X – uma aplicação de reservas mais limpa, um mercado de freelancers, uma plataforma de passeios de cães. Construa uma versão enxuta com fluxos de reserva reais e teste-a com utilizadores reais antes de escalar.
Fluxos de trabalho de aprovação, painéis de relatórios, rastreadores personalizados e muito mais – crie uma versão simplificada com logins de utilizador e base de dados integrada, e teste-a com a sua equipa antes de investir no desenvolvimento completo.
Uma marca de suplementos, uma loja de downloads digitais, uma linha de roupa de nicho – lance uma loja online enxuta com a integração da Loja Online e teste se o seu mercado realmente compra antes de investir em stock.

Como desenvolver um produto mínimo viável

01

Descreva a sua ideia

Conte à IA o que o seu MVP precisa de fazer – o problema principal que resolve, as funcionalidades chave e a quem se destina. Veja-o ganhar vida em minutos.
02

Lance com um clique

Ligue pagamentos, inícios de sessão e mais – e entre em direto com um clique. Alojamento, domínio e SEO – tudo incluído. Sem configuração técnica, sem atrasos.
03

Teste e ajuste

Partilhe o seu MVP com utilizadores reais, recolha feedback e refine com base no que aprende. Continue a iterar até validar as suas premissas principais.

Precisa de mais orientação?

Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo que o transformarão de principiante a profissional de IA em pouco tempo. Obtenha tudo aquilo de que precisa para criar o seu primeiro projeto de IA e muito mais.
Guia de primeiros passos

Guia de primeiros passos

Tutorial
Vídeo
Melhore os seus comandos

Melhore os seus comandos

Tutorial
Vídeo
Erros comuns a evitar

Erros comuns a evitar

Tutorial
Vídeo

Como criar um protótipo de um site

Protótipos

Aplicações SaaS

Ferramentas empresariais internas

Ferramentas de IA personalizadas

CRMs personalizados

Aplicações de reservas

O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

Pronto para transformar a sua ideia original de projeto em realidade?

Comece gratuitamente

Não é necessário cartão de crédito.

FAQ sobre o desenvolvimento de MVP

O desenvolvimento de um MVP é o processo de criação de um produto mínimo viável – uma versão simplificada da sua ideia com funcionalidades suficientes para testá-la com utilizadores reais. Desta forma, pode descobrir se resolve os problemas dos utilizadores no mundo real antes de investir muito dinheiro inicialmente. Saiba mais no nosso guia de MVP.

Não. Com o Hostinger Horizons, pode criar um MVP totalmente funcional usando comandos simples – sem necessidade de programação ou conhecimentos técnicos. Desde que consiga explicar o problema que pretende que o seu produto resolva, pode criá-lo instantaneamente com o Horizons.

O Horizons usa modelos de IA avançados para gerar código, design e conteúdo com base nas suas instruções. Compila tudo isto numa aplicação web funcional, para que possa passar da ideia ao MVP em minutos.

Use um criador de MVP sem código para validar a sua ideia de forma rápida e acessível. Depois de comprovar que existe procura e justificar a personalização avançada em grande escala, contratar programadores torna-se uma opção. Ao utilizar o Horizons, pode testar e desenvolver rapidamente a sua ideia sem restrições financeiras ou de tempo.

O desenvolvimento de MVP tradicional pode custar milhares de dólares e envolver semanas de trabalho. Com o AI Builder, você pode começar gratuitamente - sem necessidade de cartão de crédito. Uma vez que você esteja lá, você receberá 5 créditos de IA para começar a construir imediatamente.

O uso de crédito depende da complexidade de cada prompt - ajustes mais simples custam menos de um crédito, construções maiores podem usar mais. Os créditos gratuitos são suficientes para descrever seu MVP, vê-lo vir a vida, e obter uma sensação real para o AI Builder antes de se comprometer com qualquer coisa. Quando estiver pronto para publicar, simplesmente passe para um de nossos planos pagos. Hosting, domínio e otimização de SEO estão todos incluídos - basta publicar e seu MVP vai ao vivo.

Nenhuma. O AI Builder usa uma abordagem conversacional para a construção – muitas vezes chamada de codificação de vibe. Você simplesmente descreve o que deseja construir em linguagem simples e a IA traz isso à vida em tempo real. Quer adicionar um recurso? Basta perguntar. Precisa alterar um fluxo de usuário? Descreva-o. Se você é novo no conceito, nosso guia de codificação de vibe o acompanha com tudo o que você precisa saber.

O seu MVP inicial pode ser executado em minutos – apenas descreva a sua ideia e o AI Builder a constrói imediatamente. A partir daí, depende de você e da complexidade da sua ideia. Quanto mais recursos você quiser adicionar ou refinar, mais prompts você usará – mas cada mudança é apenas uma conversa de distância. Uma vez que você está satisfeito com ela, a publicação leva um clique.

Pode pré-visualizar e partilhar o seu MVP com os utilizadores antes do lançamento, recolher feedback e refiná-lo. Testar antecipadamente ajuda-o a confirmar a procura e a melhorar o seu produto antes de o escalar.

Atualização de seu MVP é tão fácil quanto construí-lo. Basta voltar ao seu projeto, abri-lo e continuar a conversar com o AI Builder - descreva o que você deseja alterar e ele cuida do resto. Tudo faz parte da experiência de codificação de vibe, sem necessidade de desenvolvedor. E se você tem uma experiência técnica ou deseja expandir ainda mais, o AI Builder dá-lhe acesso total ao código.

Pode pré-visualizar e partilhar o seu MVP com os utilizadores antes do lançamento, recolher feedback e refiná-lo. Testar antecipadamente ajuda-o a confirmar a procura e a melhorar o seu produto antes de o escalar.

O Horizons inclui alojamento. Assim que o seu MVP estiver pronto, pode publicá-lo com um clique, completo com uma plataforma de alojamento rápida e segura e um nome de domínio personalizado.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.