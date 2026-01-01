Desenvolvimento de MVP simplificado com IA
Precisa de ideias para um MVP?
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Ferramenta de controlo de stock
Permita que os utilizadores monitorizem facilmente os níveis de inventário, acompanhem os fornecimentos e evitem ruturas de stock – tudo num painel simples e intuitivo.
Chatbot de IA
Crie um chatbot inteligente que responda às perguntas dos clientes, oriente os utilizadores ou automatize tarefas comuns – ajudando as empresas a melhorar os serviços e a poupar tempo.
Ferramenta de priorização de tarefas
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O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.
O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.
Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!
O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.
FAQ sobre o desenvolvimento de MVP
O que é o desenvolvimento de MVP?
O desenvolvimento de um MVP é o processo de criação de um produto mínimo viável – uma versão simplificada da sua ideia com funcionalidades suficientes para testá-la com utilizadores reais. Desta forma, pode descobrir se resolve os problemas dos utilizadores no mundo real antes de investir muito dinheiro inicialmente. Saiba mais no nosso guia de MVP.
Preciso de saber programar para criar um MVP?
Não. Com o Hostinger Horizons, pode criar um MVP totalmente funcional usando comandos simples – sem necessidade de programação ou conhecimentos técnicos. Desde que consiga explicar o problema que pretende que o seu produto resolva, pode criá-lo instantaneamente com o Horizons.
Como a IA no Hostinger AI Builder realmente constrói um MVP?
O Horizons usa modelos de IA avançados para gerar código, design e conteúdo com base nas suas instruções. Compila tudo isto numa aplicação web funcional, para que possa passar da ideia ao MVP em minutos.
Quando devo escolher um criador de MVP sem código em vez de contratar um programador?
Use um criador de MVP sem código para validar a sua ideia de forma rápida e acessível. Depois de comprovar que existe procura e justificar a personalização avançada em grande escala, contratar programadores torna-se uma opção. Ao utilizar o Horizons, pode testar e desenvolver rapidamente a sua ideia sem restrições financeiras ou de tempo.
Quais são os custos de desenvolvimento de MVP?
O desenvolvimento de MVP tradicional pode custar milhares de dólares e envolver semanas de trabalho. Com o AI Builder, você pode começar gratuitamente - sem necessidade de cartão de crédito. Uma vez que você esteja lá, você receberá 5 créditos de IA para começar a construir imediatamente.
O uso de crédito depende da complexidade de cada prompt - ajustes mais simples custam menos de um crédito, construções maiores podem usar mais. Os créditos gratuitos são suficientes para descrever seu MVP, vê-lo vir a vida, e obter uma sensação real para o AI Builder antes de se comprometer com qualquer coisa. Quando estiver pronto para publicar, simplesmente passe para um de nossos planos pagos. Hosting, domínio e otimização de SEO estão todos incluídos - basta publicar e seu MVP vai ao vivo.
De que ferramentas preciso para criar um produto mínimo viável?
Nenhuma. O AI Builder usa uma abordagem conversacional para a construção – muitas vezes chamada de codificação de vibe. Você simplesmente descreve o que deseja construir em linguagem simples e a IA traz isso à vida em tempo real. Quer adicionar um recurso? Basta perguntar. Precisa alterar um fluxo de usuário? Descreva-o. Se você é novo no conceito, nosso guia de codificação de vibe o acompanha com tudo o que você precisa saber.
Quanto tempo leva para criar um MVP com o AI Builder AI MVP builder?
O seu MVP inicial pode ser executado em minutos – apenas descreva a sua ideia e o AI Builder a constrói imediatamente. A partir daí, depende de você e da complexidade da sua ideia. Quanto mais recursos você quiser adicionar ou refinar, mais prompts você usará – mas cada mudança é apenas uma conversa de distância. Uma vez que você está satisfeito com ela, a publicação leva um clique.
Como faço para testar um MVP?
Pode pré-visualizar e partilhar o seu MVP com os utilizadores antes do lançamento, recolher feedback e refiná-lo. Testar antecipadamente ajuda-o a confirmar a procura e a melhorar o seu produto antes de o escalar.
Como alojar uma aplicação web?
Atualização de seu MVP é tão fácil quanto construí-lo. Basta voltar ao seu projeto, abri-lo e continuar a conversar com o AI Builder - descreva o que você deseja alterar e ele cuida do resto. Tudo faz parte da experiência de codificação de vibe, sem necessidade de desenvolvedor. E se você tem uma experiência técnica ou deseja expandir ainda mais, o AI Builder dá-lhe acesso total ao código.
Como faço para testar um MVP?
Pode pré-visualizar e partilhar o seu MVP com os utilizadores antes do lançamento, recolher feedback e refiná-lo. Testar antecipadamente ajuda-o a confirmar a procura e a melhorar o seu produto antes de o escalar.
Como alojar uma aplicação web?
O Horizons inclui alojamento. Assim que o seu MVP estiver pronto, pode publicá-lo com um clique, completo com uma plataforma de alojamento rápida e segura e um nome de domínio personalizado.