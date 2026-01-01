Desenvolvimento de MVP simplificado com IA

O desenvolvimento de MVP tradicional pode custar milhares de dólares e envolver semanas de trabalho. Com o AI Builder, você pode começar gratuitamente - sem necessidade de cartão de crédito. Uma vez que você esteja lá, você receberá 5 créditos de IA para começar a construir imediatamente.

O uso de crédito depende da complexidade de cada prompt - ajustes mais simples custam menos de um crédito, construções maiores podem usar mais. Os créditos gratuitos são suficientes para descrever seu MVP, vê-lo vir a vida, e obter uma sensação real para o AI Builder antes de se comprometer com qualquer coisa. Quando estiver pronto para publicar, simplesmente passe para um de nossos planos pagos. Hosting, domínio e otimização de SEO estão todos incluídos - basta publicar e seu MVP vai ao vivo.