Todos os recursos de que precisa para desenvolver a sua próxima ideia
Preparado para fazer mais, desde o primeiro momento
Lance o seu projeto sem ter de escrever uma única linha de código. Basta explicar o que pretende e deixar a IA tratar do resto — desde o design aos recursos.
O AI Builder suporta Stripe, PayPal, Google AdSense e muito mais — cada um com um guia de configuração simples para que você nunca fique preso.
A publicação é imediata. Teste, aperfeiçoe e publique o seu site ou aplicação web em poucos minutos.
Com o AI Builder, a IA já está integrada ao seu aplicativo. Adicione chatbots, geradores de imagens e assistentes inteligentes — sem contas, sem configurações, sem faturamento de surpresas.
Desenvolvido com os modelos de linguagem mais avançados para garantir rapidez e criatividade.
Crie aplicações com inícios de sessão de utilizadores, armazenamento de dados, emails automatizados e muito mais – sem necessidade de configuração adicional ou serviços externos.
Personalize os componentes de texto visualmente em tempo real.
Carregue uma imagem e obtenha um design. Pode transformar referências visuais em páginas completas.
Com cada projeto que você constrói, o Hostinger AI Builder garante que ele seja descoberto. Do Google Search ao ChatGPT — você está coberto.
Com acesso total ao código do seu projeto, pode corrigir, ajustar e criar de acordo com os seus termos.
Cole qualquer URL e a IA recria o website como um projeto totalmente editável — uma vantagem inicial para redesenhar, modernizar ou migrar em poucos minutos.
O seu parceiro de IA que cobre tudo
Publicação e atualização
Correção automática de erros
Restauração de versão
Pronto para SEO
Chat de IA
Desbloqueie a experiência completa do Hostinger Horizons
Garantia de reembolso de 30 dias
Cancele a qualquer momento
Apoio 24/7
O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.
O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.
Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!
O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.