Todos os recursos de que precisa para desenvolver a sua próxima ideia

Explore o que o Hostinger AI Builder tem para oferecer — recursos poderosos que ajudam você a criar e lançar sites e aplicativos web mais rápido, mais fácil e sem código.
Comece a criar desde já

Não é necessário cartão de crédito.

Preparado para fazer mais, desde o primeiro momento

Plataforma sem código
Plataforma sem código

Lance o seu projeto sem ter de escrever uma única linha de código. Basta explicar o que pretende e deixar a IA tratar do resto — desde o design aos recursos.

Integrações
Integrações

O AI Builder suporta Stripe, PayPal, Google AdSense e muito mais — cada um com um guia de configuração simples para que você nunca fique preso.

Lance com um clique
Lance com um clique

A publicação é imediata. Teste, aperfeiçoe e publique o seu site ou aplicação web em poucos minutos.

IA integrada
IA integrada

Com o AI Builder, a IA já está integrada ao seu aplicativo. Adicione chatbots, geradores de imagens e assistentes inteligentes — sem contas, sem configurações, sem faturamento de surpresas.

LLM mais recentes
LLM mais recentes

Desenvolvido com os modelos de linguagem mais avançados para garantir rapidez e criatividade.

Back-end integrado
Back-end integrado

Crie aplicações com inícios de sessão de utilizadores, armazenamento de dados, emails automatizados e muito mais – sem necessidade de configuração adicional ou serviços externos.

Modo de edição de texto
Modo de edição de texto

Personalize os componentes de texto visualmente em tempo real.

Crie a partir de uma imagem
Crie a partir de uma imagem

Carregue uma imagem e obtenha um design. Pode transformar referências visuais em páginas completas.

Otimização de SEO integrada
Otimização de SEO integrada

Com cada projeto que você constrói, o Hostinger AI Builder garante que ele seja descoberto. Do Google Search ao ChatGPT — você está coberto.

Edição de código
Edição de código

Com acesso total ao código do seu projeto, pode corrigir, ajustar e criar de acordo com os seus termos.

Clonador de sites
Clonador de sites

Cole qualquer URL e a IA recria o website como um projeto totalmente editável — uma vantagem inicial para redesenhar, modernizar ou migrar em poucos minutos.

Pronto para transformar a sua ideia original de projeto em realidade?

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O seu parceiro de IA que cobre tudo

O Hostinger AI Builder cobre todo o seu fluxo criativo — desde a criação até a gestão, publicação e escalabilidade do seu projeto.

Publicação e atualização

Publique o seu projeto com um único clique. Faça atualizações a qualquer momento — sem necessidade de configuração ou reimplementação.

Correção automática de erros

Se algo quebrar, o AI Builder ajuda a detectar e corrigir problemas automaticamente.

Restauração de versão

Volte a qualquer versão anterior com um clique. Não são necessárias ferramentas de controlo de versões.

Pronto para SEO

As melhores práticas de SEO integradas ajudam os seus sites a serem classificados sem a necessidade de plugins ou configurações extra.

Chat de IA

Descreva as alterações ou solicite novos recursos por palavras suas. A IA atualiza o seu projeto instantaneamente. Sem curva de aprendizagem.

Desbloqueie a experiência completa do Hostinger Horizons

Garantia de reembolso de 30 dias

Cancele a qualquer momento

Apoio 24/7

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Crie o seu primeiro site — desde portefólios e currículos a blogues e páginas com links na bio.
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Obtenha 48 meses por 143,52 € (preço normal de 575,52 €). Renovado por 9,99 €/mês.
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Para empresas em crescimento. Sites ilimitados, ferramentas de IA, ecommerce, flexibilidade total.
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Funcionalidades ilimitadas estão sujeitas à nossa Política de Utilização Justa.

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

Recursos úteis para começar

Tutoriais

Instruções passo a passo sobre como criar com o Hostinger Horizons.

Base de conhecimento

Respostas a todas as suas questões técnicas e criativas.

Vídeos

Guias visuais e inspiração.

Comunidade

Ligue-se a outras pessoas, partilhe ideias e cresçam juntos.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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