Clone qualquer site. Modifique-o com IA.

Cole um URL para recriar qualquer site como site totalmente editável e personalize-o com IA. Sem necessidade de programação nem de recorrer a uma agência.

Não é necessário cartão de crédito.

Uma ferramenta de clonagem de sites que lhe dá espaço para melhorar

Mantenha a estrutura de que gosta e mude as partes de que não gosta.
Uma ferramenta de clonagem de sites que lhe dá espaço para melhorar

Gerar a partir de um URL

Cole um link em qualquer site e a IA recriará o seu conteúdo, estrutura e design como site editável que poderá utilizar como base para o seu projeto.
Reescreva o conteúdo, adicione secções ou altere a aparência conversando com a IA ou através da edição de arrastar e largar. Mantenha o que funciona e mude o que não funciona.
Edite, aloje e publique o seu site recriado num só lugar, sem ter de recorrer a programadores ou de escrever código.

Seja qual for a tarefa, termine-a mais rápido com IA

Migrações, restruturações, projetos para clientes e muito mais. Passe à frente das tarefas repetitivas e dedique-se ao que mais importa.
Seja qual for a tarefa, termine-a mais rápido com IA

Migre sem ter de começar do zero.

Migre o seu site a partir do WordPress, de outro criador de sites ou de qualquer outra plataforma sem ter de recriar manualmente cada página.
Atualize um site antigo com recursos que nunca suportou, desde marcações e painéis de controlo de clientes até lojas de ecommerce.
Comece com um site que já tenha e altere o conteúdo, a estrutura e os recursos para se adaptarem a uma nova marca, oferta ou público-alvo.
Comece por importar o site do cliente e personalize-o de acordo com as suas especificações, sem ter de o reconstruir manualmente.
Recrie o seu site e utilize a IA para adaptar o conteúdo a novos idiomas e mercados.
Transforme um site num ambiente de testes editável para experimentar novos layouts, imagem de marca ou sistema de mensagens antes de o publicar.

Como clonar um site com IA

01

Cole o URL

Insira o link de um site e peça à IA para o clonar. A IA analisa o conteúdo, o layout e a estrutura para o recriar como site editável.
02

Rever e personalizar

O seu site recriado está pronto a ser editado. Converse com a IA para reescrever o conteúdo, atualizar o design ou adicionar novas secções até que tudo esteja perfeito.
03

Publique com um único clique

Quando estiver satisfeito com o seu site, publique-o com um clique. O alojamento, o domínio e tudo aquilo de que precisa para o lançar online já estão incluídos.

Veja o que mais pode criar com o Criador de Sites IA da Hostinger.

Protótipos

MVPs

aplicações SaaS

Ferramentas personalizadas com inteligência artificial

Aplicações e lojas de comércio eletrónico

Aplicativos de reserva

Comece pelo site que já tem. Chegue mais rápido à próxima versão.

Comece gratuitamente

Não é necessário cartão de crédito.

Perguntas frequentes sobre o clonador de sites com IA

O clonador de sites é uma funcionalidade do Hostinger AI Builder que recria um site existente a partir de um URL, capturando a sua estrutura, estilos e conteúdo como um projeto editável e interativo. Basta colar um link e a IA cria um ponto de partida que pode personalizar livremente.

A clonagem de sites foi criada para quem já tem um site em mente, seja ele próprio, de um cliente ou um site do qual esteja a migrar. É especialmente útil para pequenos empresários que desejam atualizar um website desatualizado sem contratar uma agência, para freelancers e agências que precisam de reconstruir websites de clientes mais rapidamente e para qualquer pessoa que esteja a migrar de outra plataforma de criação de websites, WordPress ou similar.

Pode gerar uma nova versão de qualquer site cujo URL forneça, desde que seja o proprietário ou tenha permissão para o utilizar. O AI Builder analisa o conteúdo visível e a estrutura do website para criar a sua versão; os resultados podem variar consoante a complexidade do site original.

Sim, a edição é o objetivo. Assim que o seu site for gerado, poderá alterar textos, cores, imagens, layout e componentes, seja selecionando os elementos diretamente ou descrevendo a alteração no chat com IA.

Sim. Se pretender mais controlo, a edição completa do código está disponível, permitindo personalizações para além do editor visual e o dimensionamento do projeto, conforme necessário.

O resultado gerado é um ponto de partida aproximado, e não um duplicado perfeito em pixéis. Alguns layouts, animações ou elementos altamente personalizados podem não ser reproduzidos com exatidão. A partir daí, pode ajustar tudo, desde o layout ao conteúdo, utilizando sugestões de IA ou edições manuais de arrastar e largar.

Nenhum. Basta colar um URL e descrever as alterações pretendidas numa linguagem simples. O AI Builder trata do resto, sem necessidade de competências de design ou técnicas.

Pode começar gratuitamente, sem necessidade de cartão de crédito. Receberá créditos de IA para gerar e editar o seu primeiro website recriado. Quando estiver pronto para publicar, escolha um plano pago. O alojamento e o domínio já estão incluídos.

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