Clone qualquer site. Modifique-o com IA.
Uma ferramenta de clonagem de sites que lhe dá espaço para melhorar
Gerar a partir de um URL
Redesenho com IA
Seja dono daquilo que constrói.
Seja qual for a tarefa, termine-a mais rápido com IA
Migre sem ter de começar do zero.
Modernizar um site desatualizado
Adapte um site a uma nova finalidade
Recriar o site de um cliente
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Protótipo e experiência
Como clonar um site com IA
Cole o URL
Rever e personalizar
Publique com um único clique
Veja o que mais pode criar com o Criador de Sites IA da Hostinger.
Perguntas frequentes sobre o clonador de sites com IA
O que é um clonador de sites?
O clonador de sites é uma funcionalidade do Hostinger AI Builder que recria um site existente a partir de um URL, capturando a sua estrutura, estilos e conteúdo como um projeto editável e interativo. Basta colar um link e a IA cria um ponto de partida que pode personalizar livremente.
Para quem serve a funcionalidade de clonagem de sites?
A clonagem de sites foi criada para quem já tem um site em mente, seja ele próprio, de um cliente ou um site do qual esteja a migrar. É especialmente útil para pequenos empresários que desejam atualizar um website desatualizado sem contratar uma agência, para freelancers e agências que precisam de reconstruir websites de clientes mais rapidamente e para qualquer pessoa que esteja a migrar de outra plataforma de criação de websites, WordPress ou similar.
Posso clonar qualquer site?
Pode gerar uma nova versão de qualquer site cujo URL forneça, desde que seja o proprietário ou tenha permissão para o utilizar. O AI Builder analisa o conteúdo visível e a estrutura do website para criar a sua versão; os resultados podem variar consoante a complexidade do site original.
Posso editar o site clonado?
Sim, a edição é o objetivo. Assim que o seu site for gerado, poderá alterar textos, cores, imagens, layout e componentes, seja selecionando os elementos diretamente ou descrevendo a alteração no chat com IA.
Posso editar o código?
Sim. Se pretender mais controlo, a edição completa do código está disponível, permitindo personalizações para além do editor visual e o dimensionamento do projeto, conforme necessário.
O site clonado terá exatamente o mesmo aspeto?
O resultado gerado é um ponto de partida aproximado, e não um duplicado perfeito em pixéis. Alguns layouts, animações ou elementos altamente personalizados podem não ser reproduzidos com exatidão. A partir daí, pode ajustar tudo, desde o layout ao conteúdo, utilizando sugestões de IA ou edições manuais de arrastar e largar.
Preciso de ter experiência em programação para clonar e editar um site?
Nenhum. Basta colar um URL e descrever as alterações pretendidas numa linguagem simples. O AI Builder trata do resto, sem necessidade de competências de design ou técnicas.