Desenvolvimento de aplicações SaaS simplificado

Os custos variam consoante a abordagem. Programar por conta própria exige tempo, mas gasta menos; contratar programadores pode ser caro. A utilização de um criador SaaS sem código como o Hostinger Horizons é económica, com planos acessíveis que começam desde 2,99 €/mês e permitem-lhe criar, testar e lançar produtos SaaS sem um grande investimento inicial.

Pode começar gratuitamente — não é necessário cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar imediatamente. A utilização de créditos depende da complexidade de cada comando — ajustes mais simples custam menos de um crédito, criações maiores podem usar mais. Os seus créditos gratuitos são suficientes para descrever a sua aplicação SaaS, vê-la ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo.

Quando estiver pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. Alojamento, domínio e otimização SEO estão todos incluídos — basta clicar em publicar e o seu SaaS fica online.

Com poucos créditos? Pode recarregar a qualquer momento e acompanhar a sua utilização a partir do painel de controlo.