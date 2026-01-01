Desenvolvimento de aplicações SaaS simplificado

Transforme sua ideia de aplicativo micro SaaS em um produto ao vivo com facilidade usando a plataforma sem código da Hostinger AI Builder.
Comece gratuitamente

Não é necessário cartão de crédito.

Desenvolvimento de aplicações SaaS simplificado

Construa mais rápido e facilmente com o construtor SaaS sem código do AI Builder

Tudo o que precisa para criar, lançar e expandir o seu SaaS.

Parceiro de IA completo

Basta descrever a sua ideia de SaaS e a IA cria-a – desde a lógica de back-end ao design – um produto totalmente funcional pronto a lançar em minutos. Sem programação, sem equipa técnica, sem esperas.
Parceiro de IA completo

Tudo para lançar

Alojamento web, domínio, email e otimização SEO – tudo incluído. Sem contas separadas ou configuração difícil.

Tudo para lançar

Back-end integrado

Bases de dados, contas de utilizador e armazenamento de ficheiros integrados – sem necessidade de ferramentas externas – para que o seu SaaS funcione como um produto completo desde logo.

Back-end integrado

Monetize desde o primeiro dia

Ofereça múltiplos níveis de subscrição com atualizações ou reduções de plano sem interrupções. 0% de taxas de transação e integração nativa com o Stripe tornam a receita recorrente sem esforço.
Monetize desde o primeiro dia

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Soluções SaaS ao seu fácil alcance — sem código, apenas com a criatividade

Explore exemplos reais de produtos SaaS que você pode criar com o Hostinger AI Builder – tudo construído simplesmente descrevendo o que você precisa.
Soluções SaaS ao seu fácil alcance — sem código, apenas com a criatividade

Micro-SaaS Educacional

Crie ferramentas de aprendizagem – minicurso, prática de idiomas, certificados – que ajudam tutores e pequenas equipas de formação a ministrar aulas estruturadas e a acompanhar o progresso sem um LMS completo.Comece a criar
Ajude as empresas a gerir leads, acompanhar as relações com os clientes e fechar mais negócios – crie um CRM totalmente personalizado e ofereça-o como uma subscrição a equipas de vendas e agências.Comece a criar
Ajude os utilizadores a criar legendas, ideias para publicações, hashtags, ganchos e conteúdo pronto para plataformas a partir de prompts simples.Comece a criar
Permita que os restaurantes giram reservas, monitorizem a disponibilidade de mesas e enviem emails de confirmação – crie uma ferramenta de reservas de nicho e ofereça-a a empresas de hotelaria.Comece a criar
Crie aplicações para planeamento de treinos, acompanhamento de progresso, planeamento de refeições e desafios que mantêm os utilizadores consistentes, ao mesmo tempo que proporciona a treinadores e criadores uma forma de empacotar e vender programas.Comece a criar
Crie a sua própria plataforma de podcast – partilhe episódios, faça crescer a sua audiência e cobre por conteúdo premium ou exclusivo através de subscrições.Comece a criar
Crie uma plataforma exclusiva onde os membros pagam para aceder a conteúdo exclusivo, cursos ou uma comunidade – defina os seus próprios preços, gere as subscrições e aumente as suas receitas recorrentes.Comece a criar

Como criar uma aplicação SaaS

01

Defina a sua ideia e características principais

Esclareça o problema que a sua aplicação SaaS irá resolver e descreva as características essenciais para os seus utilizadores.
02

Escolha a sua plataforma e ferramentas

Escolha entre codificar a sua aplicação SaaS manualmente ou utilizar o Hostinger Horizons para transformar os seus comandos num produto SaaS totalmente funcional, sem programação.
03

Crie, teste e lance

Descreva o que pretende e deixe que o Horizons gere o seu produto SaaS. Lance-o com um clique, incluindo alojamento, integrações incorporadas e um domínio personalizado.

Escolha um template. Torne-o seu.

Escolha um template com design profissional, personalize-o com IA ou edições visuais, e coloque o seu site online mais rapidamente.

Templates já prontos

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Quer saber mais?

Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo que o transformarão de principiante em profissional de IA em pouco tempo. Obtenha tudo aquilo de que precisa para criar o seu primeiro projeto de IA e muito mais.
O que é SaaS

O que é SaaS

Tutorial
Como criar um produto SaaS

Como criar um produto SaaS

Tutorial
Ideias de micro-SaaS

Ideias de micro-SaaS

Tutorial
Vídeo

Mais maneiras de monetizar com o AI Builder

Venda online

Obtenha reservas

Crie ferramentas de IA personalizadas

Crie um template, ganhe comissões

O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

Pronto para transformar a sua ideia original de projeto em realidade?

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FAQ sobre o desenvolvimento de aplicações SaaS

O desenvolvimento de aplicações SaaS (software como serviço) envolve a criação de ferramentas ou serviços na nuvem, a que os utilizadores acedem através de um navegador, normalmente com base numa subscrição. Ao contrário do software tradicional, as aplicações SaaS não requerem transferências nem instalações - é tudo executado online.

Quer explorar oportunidades para startups? Consulte a nossa lista de ideias SaaS para se inspirar.

Não — e, com o Horizons, não precisa de aprender HTML, CSS nem quaisquer frameworks. O Horizons utiliza um método conversacional para a criação de aplicações, muitas vezes conhecido como vibe coding. Basta descrever o que pretende que a sua aplicação SaaS faça em termos simples para a IA a criar por si em tempo real. Quer adicionar um novo recurso? Basta pedir. Precisa de alterar um fluxo de utilizador? Descreva-o. Se este conceito é novo para si, o nosso guia sobre vibe coding explica-lhe tudo o que precisa de saber.

Para se inspirar, explore alguns dos nossos exemplos favoritos de micro-SaaS.

Os custos variam consoante a abordagem. Programar por conta própria exige tempo, mas gasta menos; contratar programadores pode ser caro. A utilização de um criador SaaS sem código como o Hostinger Horizons é económica, com planos acessíveis que começam desde 2,99 €/mês e permitem-lhe criar, testar e lançar produtos SaaS sem um grande investimento inicial.

Pode começar gratuitamente — não é necessário cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar imediatamente. A utilização de créditos depende da complexidade de cada comando — ajustes mais simples custam menos de um crédito, criações maiores podem usar mais. Os seus créditos gratuitos são suficientes para descrever a sua aplicação SaaS, vê-la ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo.

Quando estiver pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. Alojamento, domínio e otimização SEO estão todos incluídos — basta clicar em publicar e o seu SaaS fica online.

Com poucos créditos? Pode recarregar a qualquer momento e acompanhar a sua utilização a partir do painel de controlo.

Você pode monetizar aplicativos SaaS através de assinaturas mensais, planos premium estratificados, compras internas ou anúncios. O Hostinger AI Builder integra-se com sistemas de pagamento como Stripe, facilitando a configuração de faturamento.

O marketing SaaS eficaz inclui SEO, campanhas nas redes sociais, anúncios pagos, marketing por email e parcerias com influenciadores. É essencial identificar o seu público-alvo e posicionar o valor da sua aplicação.

Encontra mais informações no nosso guia de marketing para SaaS.

Um micro SaaS é uma aplicação SaaS altamente especializada que serve um nicho reduzido, muitas vezes criada e gerida por uma pequena equipa ou mesmo por um fundador a solo. Esses sites podem ser mais rápidos de lançar e mais fáceis de gerir.

Quer saber mais? Confira nosso guia de micro SaaS.

A manutenção inclui atualizar regularmente seu aplicativo, corrigir bugs, melhorar a segurança e adicionar novos recursos. O Hostinger AI Builder simplifica isso ao agrupar atualizações, hospedagem e monitoramento em uma única plataforma sem problemas.

Os testes ajudam você a detectar bugs e garantir que seu aplicativo SaaS funcione em vários dispositivos. Você pode testar recursos manualmente ou usar ferramentas de testes automatizados. O Hostinger AI Builder permite que você pré-examine e teste em um ambiente de sandbox antes de publicar.

A segurança SaaS envolve proteger dados de usuários, aplicar autenticação forte, aplicar SSL e monitorar regularmente para vulnerabilidades. O Hostinger AI Builder cuida de recursos de segurança importantes fora da caixa, ajudando você a iniciar com confiança.

Tradicionalmente, a implantação e a hospedagem exigem a configuração de servidores, a configuração de ambientes e a gestão de domínios. Com o Hostinger AI Builder, tudo é integrado — você constrói e lança em um só lugar, incluindo hospedagem, domínios personalizados e SSL.

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