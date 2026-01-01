Desenvolvimento de aplicações SaaS simplificado
Construa mais rápido e facilmente com o construtor SaaS sem código do AI Builder
Parceiro de IA completo
Tudo para lançar
Alojamento web, domínio, email e otimização SEO – tudo incluído. Sem contas separadas ou configuração difícil.
Back-end integrado
Bases de dados, contas de utilizador e armazenamento de ficheiros integrados – sem necessidade de ferramentas externas – para que o seu SaaS funcione como um produto completo desde logo.
Monetize desde o primeiro dia
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Mais maneiras de monetizar com o AI Builder
O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.
O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.
Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!
O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.
FAQ sobre o desenvolvimento de aplicações SaaS
O que é o desenvolvimento de aplicações SaaS?
O desenvolvimento de aplicações SaaS (software como serviço) envolve a criação de ferramentas ou serviços na nuvem, a que os utilizadores acedem através de um navegador, normalmente com base numa subscrição. Ao contrário do software tradicional, as aplicações SaaS não requerem transferências nem instalações - é tudo executado online.
Quer explorar oportunidades para startups? Consulte a nossa lista de ideias SaaS para se inspirar.
Preciso de saber programar para criar uma aplicação SaaS?
Não — e, com o Horizons, não precisa de aprender HTML, CSS nem quaisquer frameworks. O Horizons utiliza um método conversacional para a criação de aplicações, muitas vezes conhecido como vibe coding. Basta descrever o que pretende que a sua aplicação SaaS faça em termos simples para a IA a criar por si em tempo real. Quer adicionar um novo recurso? Basta pedir. Precisa de alterar um fluxo de utilizador? Descreva-o. Se este conceito é novo para si, o nosso guia sobre vibe coding explica-lhe tudo o que precisa de saber.
Para se inspirar, explore alguns dos nossos exemplos favoritos de micro-SaaS.
Quanto custa criar uma aplicação SaaS?
Os custos variam consoante a abordagem. Programar por conta própria exige tempo, mas gasta menos; contratar programadores pode ser caro. A utilização de um criador SaaS sem código como o Hostinger Horizons é económica, com planos acessíveis que começam desde 2,99 €/mês e permitem-lhe criar, testar e lançar produtos SaaS sem um grande investimento inicial.
Pode começar gratuitamente — não é necessário cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar imediatamente. A utilização de créditos depende da complexidade de cada comando — ajustes mais simples custam menos de um crédito, criações maiores podem usar mais. Os seus créditos gratuitos são suficientes para descrever a sua aplicação SaaS, vê-la ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo.
Quando estiver pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. Alojamento, domínio e otimização SEO estão todos incluídos — basta clicar em publicar e o seu SaaS fica online.
Com poucos créditos? Pode recarregar a qualquer momento e acompanhar a sua utilização a partir do painel de controlo.
Como posso rentabilizar a minha aplicação SaaS?
Você pode monetizar aplicativos SaaS através de assinaturas mensais, planos premium estratificados, compras internas ou anúncios. O Hostinger AI Builder integra-se com sistemas de pagamento como Stripe, facilitando a configuração de faturamento.
Como posso comercializar a minha aplicação SaaS?
O marketing SaaS eficaz inclui SEO, campanhas nas redes sociais, anúncios pagos, marketing por email e parcerias com influenciadores. É essencial identificar o seu público-alvo e posicionar o valor da sua aplicação.
Encontra mais informações no nosso guia de marketing para SaaS.
Qual a diferença entre um SaaS e um micro-SaaS?
Um micro SaaS é uma aplicação SaaS altamente especializada que serve um nicho reduzido, muitas vezes criada e gerida por uma pequena equipa ou mesmo por um fundador a solo. Esses sites podem ser mais rápidos de lançar e mais fáceis de gerir.
Quer saber mais? Confira nosso guia de micro SaaS.
Como faço a manutenção de uma aplicação SaaS?
A manutenção inclui atualizar regularmente seu aplicativo, corrigir bugs, melhorar a segurança e adicionar novos recursos. O Hostinger AI Builder simplifica isso ao agrupar atualizações, hospedagem e monitoramento em uma única plataforma sem problemas.
Como posso testar uma aplicação SaaS?
Os testes ajudam você a detectar bugs e garantir que seu aplicativo SaaS funcione em vários dispositivos. Você pode testar recursos manualmente ou usar ferramentas de testes automatizados. O Hostinger AI Builder permite que você pré-examine e teste em um ambiente de sandbox antes de publicar.
Como proteger uma aplicação SaaS?
A segurança SaaS envolve proteger dados de usuários, aplicar autenticação forte, aplicar SSL e monitorar regularmente para vulnerabilidades. O Hostinger AI Builder cuida de recursos de segurança importantes fora da caixa, ajudando você a iniciar com confiança.
Como implementar e alojar uma aplicação SaaS?
Tradicionalmente, a implantação e a hospedagem exigem a configuração de servidores, a configuração de ambientes e a gestão de domínios. Com o Hostinger AI Builder, tudo é integrado — você constrói e lança em um só lugar, incluindo hospedagem, domínios personalizados e SSL.