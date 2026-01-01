Criar desenhos interativos com prototipagem de IA

De conceitos grosseiros a algo que você possa compartilhar, testar e refinar – não necessita de habilidades de design ou codificação. Basta descrever sua ideia e o AI Builder a constrói em minutos.
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Criar desenhos interativos com prototipagem de IA

Precisa de ideias para prototipagem de IA?

Desde conceitos simples a aplicações totalmente funcionais – tudo criado apenas descrevendo o que precisa.
Precisa de ideias para prototipagem de IA?

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Basta descrever o que você quer construir e o AI Builder traz isso à vida – totalmente funcional e pronto para compartilhar. Sem ferramentas de design, sem codificação, sem espera – qualquer um na equipe pode construir e iterar.
Faça uma gestão visual dos seus contactos e negócios, para aumentar as suas receitas sem precisar de uma licença de CRM.
Crie um espaço exclusivo para os membros interagirem com o seu público e expandir a sua comunidade.
Quer alterar um layout, adicionar uma tela ou ajustar um fluxo de usuário? Basta descrevê-lo e o AI Builder atualiza-o em tempo real – sem começar do zero.
Permita que as pessoas testem as suas ideias de startups e recebam feedback autêntico para as validar.
Reúna rapidamente ideias e opiniões dos utilizadores para melhorar o seu produto ou serviço.

Como criar um protótipo interativo com IA

01

Descreva a sua ideia

Diga à IA o que pretende prototipar – o site, a aplicação web, o produto – e veja-o ganhar vida em minutos.
02

Refine conversando

Ajuste o protótipo conversando com IA – ajuste os layouts, fluxos e conteúdo até que esteja perfeito.
03

Partilhe e recolha comentários

Partilhe o seu protótipo com as partes interessadas, investidores ou clientes e recolha feedback real – depois continue a refinar até que esteja pronto para criar ou lançar.

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Guia de primeiros passos

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Melhore os seus comandos

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Erros comuns a evitar

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Como criar um protótipo de um site

CRM do WhatsApp

Ferramentas internas

Montra de negócios

Aplicações e lojas de ecommerce

Página de reservas e aplicação personalizadas

O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

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Não é necessário cartão de crédito.

Perguntas frequentes sobre prototipagem de design

O prototipagem de IA é o processo de transformar uma ideia em uma pré-visualização funcional e interativa de seu aplicativo ou site – usando a IA para lidar com o design, layout e funcionalidade para você. Em vez de passar semanas em ferramentas de design ou esperando por um desenvolvedor, você simplesmente descreve o que você quer e a IA constrói em minutos. Com o AI Builder, seu protótipo não é apenas um mockup – é uma pré-visualização funcional e compartilhável que você pode testar e refinar antes de se comprometer com o desenvolvimento completo.

Quero saber mais sobre o processo de prototipagem? Consulte nosso guia para prototipagem de software para uma aprofundamento.

Qualquer pessoa que tenha uma ideia para visualizar, testar ou compartilhar antes de se comprometer com o desenvolvimento completo. Isso inclui:

  • Fundadores e empreendedores – validem seu conceito com investidores ou primeiros usuários antes de gastar no desenvolvimento.
  • Gerenciadores de produtos – convertem requisitos em protótipos interativos para alinhar as partes interessadas e reduzir as rodadas de revisão.
  • Freelancers e agências – mostram aos clientes exatamente como seu projeto vai parecer e funcionar antes de construí-lo.
  • Designers – trazem conceitos para a vida sem esperar por um desenvolvedor.
  • Qualquer pessoa com uma ideia – se você puder descrevê-lo, o AI Builder pode construí-lo.

Um wireframe é um blueprint visual básico – ele mostra a estrutura e o layout de uma página sem qualquer estilo ou interatividade. Um protótipo vai mais longe – ele parece e se sente como a coisa real, com interações de trabalho, conteúdo real e um design funcional. Com o AI Builder, você salta completamente a fase do wireframe e vai direto para um protótipo totalmente interativo, simplesmente descrevendo o que você precisa.

Sim. Cada protótipo é criado com base no seu input específico. O Horizons adapta a sua estrutura, estilo e fluxo para corresponder à sua ideia, sem depender de modelos reciclados ou layouts genéricos.

De todo. O Horizons utiliza uma abordagem conversacional à criação de aplicações, geralmente conhecida como vibe coding. Basta descrever o que pretende em termos simples e a IA cria-o para si em tempo real. Quer ajustar o layout? Basta pedir. Precisa de alterar um fluxo de utilizador? Descreva-o. Se este conceito é novo para si, o nosso guia de vibe coding explica-lhe tudo o que precisa de saber.

Uma vez que seu protótipo estiver pronto, você pode publicá-lo e compartilhá-lo através de um link com qualquer pessoa - stakeholders, investidores, clientes ou usuários de teste. Eles podem interagir diretamente com ele, e você pode continuar a refiná-lo com base no feedback deles simplesmente conversando com o AI Builder.

Absolutamente. Com um clique, pode publicar o seu protótipo como um site ativo, completo com alojamento, domínio, email e ferramentas integradas para SEO, segurança e muito mais.

Pode começar gratuitamente – não é necessário cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar imediatamente. A utilização de créditos depende da complexidade de cada prompt – ajustes mais simples custam menos de um crédito, criações maiores podem usar mais. Os créditos gratuitos são suficientes para descrever o protótipo, vê-lo ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo. Quando estiver pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. Alojamento e domínio já estão incluídos – basta publicar e o protótipo fica online.

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