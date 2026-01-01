O prototipagem de IA é o processo de transformar uma ideia em uma pré-visualização funcional e interativa de seu aplicativo ou site – usando a IA para lidar com o design, layout e funcionalidade para você. Em vez de passar semanas em ferramentas de design ou esperando por um desenvolvedor, você simplesmente descreve o que você quer e a IA constrói em minutos. Com o AI Builder, seu protótipo não é apenas um mockup – é uma pré-visualização funcional e compartilhável que você pode testar e refinar antes de se comprometer com o desenvolvimento completo.



Quero saber mais sobre o processo de prototipagem? Consulte nosso guia para prototipagem de software para uma aprofundamento.