Criar desenhos interativos com prototipagem de IA
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O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.
O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.
Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!
O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.
Perguntas frequentes sobre prototipagem de design
O que é prototipagem?
O prototipagem de IA é o processo de transformar uma ideia em uma pré-visualização funcional e interativa de seu aplicativo ou site – usando a IA para lidar com o design, layout e funcionalidade para você. Em vez de passar semanas em ferramentas de design ou esperando por um desenvolvedor, você simplesmente descreve o que você quer e a IA constrói em minutos. Com o AI Builder, seu protótipo não é apenas um mockup – é uma pré-visualização funcional e compartilhável que você pode testar e refinar antes de se comprometer com o desenvolvimento completo.
Quero saber mais sobre o processo de prototipagem? Consulte nosso guia para prototipagem de software para uma aprofundamento.
Para quem é AI Builder AI prototyping?
Qualquer pessoa que tenha uma ideia para visualizar, testar ou compartilhar antes de se comprometer com o desenvolvimento completo. Isso inclui:
- Fundadores e empreendedores – validem seu conceito com investidores ou primeiros usuários antes de gastar no desenvolvimento.
- Gerenciadores de produtos – convertem requisitos em protótipos interativos para alinhar as partes interessadas e reduzir as rodadas de revisão.
- Freelancers e agências – mostram aos clientes exatamente como seu projeto vai parecer e funcionar antes de construí-lo.
- Designers – trazem conceitos para a vida sem esperar por um desenvolvedor.
- Qualquer pessoa com uma ideia – se você puder descrevê-lo, o AI Builder pode construí-lo.
Como é que um protótipo me pode ajudar a obter financiamento ou aprovação do cliente?
Um wireframe é um blueprint visual básico – ele mostra a estrutura e o layout de uma página sem qualquer estilo ou interatividade. Um protótipo vai mais longe – ele parece e se sente como a coisa real, com interações de trabalho, conteúdo real e um design funcional. Com o AI Builder, você salta completamente a fase do wireframe e vai direto para um protótipo totalmente interativo, simplesmente descrevendo o que você precisa.
O design gerado é único?
Sim. Cada protótipo é criado com base no seu input específico. O Horizons adapta a sua estrutura, estilo e fluxo para corresponder à sua ideia, sem depender de modelos reciclados ou layouts genéricos.
Como é que posso testar um protótipo de site e obter feedback?
De todo. O Horizons utiliza uma abordagem conversacional à criação de aplicações, geralmente conhecida como vibe coding. Basta descrever o que pretende em termos simples e a IA cria-o para si em tempo real. Quer ajustar o layout? Basta pedir. Precisa de alterar um fluxo de utilizador? Descreva-o. Se este conceito é novo para si, o nosso guia de vibe coding explica-lhe tudo o que precisa de saber.
Qual é a diferença entre um protótipo e um site ativo?
Uma vez que seu protótipo estiver pronto, você pode publicá-lo e compartilhá-lo através de um link com qualquer pessoa - stakeholders, investidores, clientes ou usuários de teste. Eles podem interagir diretamente com ele, e você pode continuar a refiná-lo com base no feedback deles simplesmente conversando com o AI Builder.
Posso transformar o meu protótipo num site real na Hostinger?
Absolutamente. Com um clique, pode publicar o seu protótipo como um site ativo, completo com alojamento, domínio, email e ferramentas integradas para SEO, segurança e muito mais.
Quanto custa construir um protótipo com o AI Builder?
Pode começar gratuitamente – não é necessário cartão de crédito. Assim que entrar, receberá 5 créditos de IA para começar a criar imediatamente. A utilização de créditos depende da complexidade de cada prompt – ajustes mais simples custam menos de um crédito, criações maiores podem usar mais. Os créditos gratuitos são suficientes para descrever o protótipo, vê-lo ganhar vida e ter uma ideia real do Horizons antes de se comprometer com algo. Quando estiver pronto para publicar, basta mudar para um dos nossos planos pagos. Alojamento e domínio já estão incluídos – basta publicar e o protótipo fica online.