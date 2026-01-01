Transforme o seu WhatsApp num CRM com IA

Trate os seus contactos como negócios. Ligue o seu WhatsApp. Administre leads. Feche vendas.
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Transforme o seu WhatsApp num CRM com IA

Como criar um CRM de WhatsApp para a sua empresa

01

Descreva a sua ideia ou escolha um template

Descreva como o seu negócio funciona e a IA criará um CRM à sua medida, ou comece logo com um dos nossos templates criados por designers. Não é necessária programação.
02

Ligue o seu WhatsApp ao seu CRM

Com apenas alguns cliques, o WhatsApp será conectado ao CRM através da integração Twilio.
03

Personalize o seu CRM

Torne o seu CRM único para o seu negócio. Basta conversar com a IA para editar o design, o conteúdo e personalizar as páginas.

Consulte o nosso tutorial passo a passo

Acompanhe o nosso tutorial em vídeo ou guia prático, com instruções passo a passo sobre como passar de uma ideia a um projeto online em minutos:
Como criar um CRM de WhatsApp com IA

Como criar um CRM de WhatsApp com IA

Tutorial
Vídeo

Escolha um template. Torne-o seu.

Escolha um template com design profissional, personalize-o com IA ou edições visuais, e coloque o seu site online mais rapidamente.

Templates já prontos

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Tudo o que precisa para criar o seu CRM – num só lugar

Crie e tenha um CRM personalizado às suas necessidades

Crie e tenha um CRM personalizado às suas necessidades

Descreva como seu negócio funciona e o AI Builder constrói um CRM que se adapta exatamente ao seu fluxo de trabalho - seu pipeline, suas etiquetas, seu ritmo de acompanhamento.
Ao contrário do WhatsApp ou lojas de mídia social, um site alimentado pelo AI Builder dá-lhe controle total sobre seus dados de clientes, protegendo-o de alterações de políticas de plataforma ou proibições de contas.
Crie respostas em segundos, implemente um chatbot de apoio ao cliente 24/7 e mantenha o seu negócio em movimento mesmo enquanto dorme.
Não precisa de criar o seu CRM do zero. Os templates dão-lhe uma vantagem inicial com configurações complexas, estrutura de aplicação e fluxos de trabalho pré-construídos.
Alojamento profissional, domínio personalizado e email profissional num só lugar — tudo o que precisa para construir confiança com o seu público.

Mais potenciais clientes rastreados. Mais negócios fechados. Mais tempo para si no seu dia.

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FAQ do CRM WhatsApp

Aqui estão as respostas a algumas das perguntas mais frequentes que recebemos sobre a criação de um CRM para o WhatsApp.

Um CRM de WhatsApp é uma ferramenta que o ajuda a gerir as relações com os clientes diretamente através do WhatsApp. Em vez de perder o controlo das conversas, pode organizar contactos, acompanhar oportunidades de venda através de um pipeline de vendas e fechar negócios – tudo num só lugar. Ao contrário dos CRMs tradicionais, encontra os seus clientes onde eles já estão: no WhatsApp.

Com um CRM de WhatsApp pode organizar e gerir os seus contactos, acompanhar leads através de um pipeline de vendas visual, automatizar mensagens e aceitar pagamentos – tudo conectado ao seu WhatsApp. Pode também personalizá-lo para o adaptar às suas necessidades de negócio específicas utilizando IA, sem quaisquer conhecimentos de programação.

Com a plataforma de codificação vibe do Hostinger AI Builder, você pode criar seu próprio WhatsApp CRM simplesmente conversando com a AI, ou começar com um modelo pré-fabricado e personalizá-lo em seu próprio idioma - ele lida com o código, design e conteúdo para você.

Com o Hostinger Horizons, é fácil criar uma aplicação CRM para o WhatsApp. Veja como pode fazê-lo em alguns passos:

  • Use o nosso criador de aplicações com IA ou um dos nossos templates pré-formatados para começar a criar gratuitamente.
  • Personalize tudo de acordo com as necessidades do seu negócio conversando com a IA – algo que dá pelo nome de vibe coding: sem precisar de conhecimentos técnicos, limitando-se a descrever as suas ideias em termos simples.
  • Escolha um plano para desbloquear mais comandos e publique o seu CRM com um clique.
  • Associe o WhatsApp ao seu CRM com uma integração Twilio.

Pode também consultar o nosso guia sobre Como criar um CRM no WhatsApp para pequenas empresas ou explorar os nossos tutoriais em vídeo.

Depende do quanto você deseja personalizar. Você pode começar em minutos com um modelo pré-fabricado, mas se você quiser personalizar cada detalhe para seu negócio, pode levar mais tempo. De qualquer forma, o Hostinger AI Builder torna o processo o mais rápido e intuitivo possível - basta conversar com a IA e ele lidará com o levantamento pesado.

Sim – com o Hostinger AI Builder você pode personalizar tudo. Basta descrever o que você precisa com suas próprias palavras e a IA ajustará o design, o conteúdo e a funcionalidade para você. Se você precisa de um pipeline de vendas específico, campos de contato personalizados ou um layout exclusivo, você pode continuamente refiná-lo através da conversa até que ele se adapte perfeitamente ao seu negócio.

O Hostinger AI Builder não é gratuito, mas você pode experimentá-lo antes de se comprometer com um plano. Confira nosso guia detalhado sobre como começar e tirar o máximo proveito dele.

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