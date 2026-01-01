Transforme o seu WhatsApp num CRM com IA
Como criar um CRM de WhatsApp para a sua empresa
Descreva a sua ideia ou escolha um template
Ligue o seu WhatsApp ao seu CRM
Personalize o seu CRM
Consulte o nosso tutorial passo a passo
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FAQ do CRM WhatsApp
O que é um WhatsApp CRM?
Um CRM de WhatsApp é uma ferramenta que o ajuda a gerir as relações com os clientes diretamente através do WhatsApp. Em vez de perder o controlo das conversas, pode organizar contactos, acompanhar oportunidades de venda através de um pipeline de vendas e fechar negócios – tudo num só lugar. Ao contrário dos CRMs tradicionais, encontra os seus clientes onde eles já estão: no WhatsApp.
O que posso fazer com o meu WhatsApp CRM?
Com um CRM de WhatsApp pode organizar e gerir os seus contactos, acompanhar leads através de um pipeline de vendas visual, automatizar mensagens e aceitar pagamentos – tudo conectado ao seu WhatsApp. Pode também personalizá-lo para o adaptar às suas necessidades de negócio específicas utilizando IA, sem quaisquer conhecimentos de programação.
Preciso de conhecimentos de programação para criar um CRM de WhatsApp com IA?
Com a plataforma de codificação vibe do Hostinger AI Builder, você pode criar seu próprio WhatsApp CRM simplesmente conversando com a AI, ou começar com um modelo pré-fabricado e personalizá-lo em seu próprio idioma - ele lida com o código, design e conteúdo para você.
Como criar um CRM do WhatsApp com o Hostinger AI Builder?
Com o Hostinger Horizons, é fácil criar uma aplicação CRM para o WhatsApp. Veja como pode fazê-lo em alguns passos:
- Use o nosso criador de aplicações com IA ou um dos nossos templates pré-formatados para começar a criar gratuitamente.
- Personalize tudo de acordo com as necessidades do seu negócio conversando com a IA – algo que dá pelo nome de vibe coding: sem precisar de conhecimentos técnicos, limitando-se a descrever as suas ideias em termos simples.
- Escolha um plano para desbloquear mais comandos e publique o seu CRM com um clique.
- Associe o WhatsApp ao seu CRM com uma integração Twilio.
Pode também consultar o nosso guia sobre Como criar um CRM no WhatsApp para pequenas empresas ou explorar os nossos tutoriais em vídeo.
Quanto tempo demora a configurar um CRM de WhatsApp?
Depende do quanto você deseja personalizar. Você pode começar em minutos com um modelo pré-fabricado, mas se você quiser personalizar cada detalhe para seu negócio, pode levar mais tempo. De qualquer forma, o Hostinger AI Builder torna o processo o mais rápido e intuitivo possível - basta conversar com a IA e ele lidará com o levantamento pesado.
Posso personalizar o CRM para as necessidades específicas do meu negócio?
Sim – com o Hostinger AI Builder você pode personalizar tudo. Basta descrever o que você precisa com suas próprias palavras e a IA ajustará o design, o conteúdo e a funcionalidade para você. Se você precisa de um pipeline de vendas específico, campos de contato personalizados ou um layout exclusivo, você pode continuamente refiná-lo através da conversa até que ele se adapte perfeitamente ao seu negócio.
O Hostinger AI Builder é gratuito?
O Hostinger AI Builder não é gratuito, mas você pode experimentá-lo antes de se comprometer com um plano. Confira nosso guia detalhado sobre como começar e tirar o máximo proveito dele.