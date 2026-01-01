Viu um site ou uma web app de que gostou? Ou talvez tenha esboçado seu próprio layout? Carregue qualquer tipo de visual para o Horizons e a IA transforma-o num site ou web app em questão de segundos.

Uma vez criado, pode atualizar facilmente o texto, as cores e os recursos usando comandos simples - não são necessárias habilidades técnicas.