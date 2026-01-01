Assuma o controlo com a edição de código

Com acesso total ao código do seu projeto, você pode ajustar e construir com base em seus termos – tudo dentro do Hostinger AI Builder.
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A IA dá-lhe uma vantagem inicial. Mas quando quiser personalizar ou depurar, a edição de código permite-lhe assumir o controlo. Abra qualquer arquivo, faça alterações precisas e veja os resultados instantaneamente na visualização.

Seja refinando os resultados da IA, injetando lógica personalizada ou dividindo componentes para maior clareza - tem controlo total do início ao fim.

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EDIÇÃO PRÁTICA

Mais poder para fazer à sua maneira

Ajuste o código como desejar

Identificou algo estranho ou em falta nos resultados da IA? Ajuste o código diretamente para obter exatamente o que precisa — mais rápido do que explicar em prompts.
Adicione JavaScript personalizado ou integre APIs de terceiros – sem soluções alternativas ou limitações.
Visualize alterações e depure problemas instantaneamente. As atualizações em tempo real ajudam-no a desenvolver e refinar sem demora.
O editor de código é incorporado no AI Builder. Edite, pré-visualize e itereie sem sair do seu projeto ou abrir novas guias.

O que os utilizadores dizem sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

Pronto para transformar a sua ideia original de projeto em realidade?

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