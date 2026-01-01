Venda online com uma loja criada à sua medida

Crie a sua loja ou uma aplicação de ecommerce totalmente personalizada apenas conversando com a IA. Gira produtos, encomendas, pagamentos e muito mais – tudo num só lugar.
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Planos a partir de apenas 2,99 €/mês

Venda online com uma loja criada à sua medida

Tudo o que precisa para vender e expandir online

Obtenha tudo o que precisa para vender produtos físicos e digitais, cartões de oferta, ou gerir um negócio de impressão a pedido.
Venda produtos digitais

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Crie a sua loja online e páginas de produtos de forma simples, conversando com a IA ou utilizando templates.
Venda produtos digitais

Tudo para acelerar o seu crescimento

Alojamento, domínio e email – tudo incluído. Configuração fácil para ferramentas de marketing e pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e muito mais.

Tudo para acelerar o seu crescimento

0% de taxas de transação

Fique com o que ganha. Aceite mais de 100 métodos de pagamento sem taxas acrescidas.

0% de taxas de transação

Entrega automática de emails

Os seus produtos digitais (ebooks, música, arte) são entregues instantaneamente aos clientes sem que tenha de fazer nada.
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A sua ideia de ecommerce, pronta a criar

De lojas online a painéis de vendas e muito mais – explore alguns exemplos populares para inspirar ideias, ou avance diretamente com um prompt pronto a usar e comece a criar em segundos.
Loja online personalizada

Loja online personalizada

Lance uma loja que tenha o aspeto e funcione exatamente como pretende – mostre os produtos, gere as encomendas e comece a vender online sem tocar numa única linha de código.Comece a criar
Crie uma plataforma restrita onde os membros pagam para aceder a conteúdo exclusivo, cursos ou uma comunidade – defina os seus próprios preços, gere as subscrições e aumente as suas receitas recorrentes.Comece a criar
Crie um chatbot inteligente que responda às perguntas dos clientes 24/7, oriente os clientes ou automatize tarefas comuns.Comece a criar
Permita que os utilizadores monitorizem facilmente os níveis de inventário, acompanhem os fornecimentos e evitem ruturas de stock — tudo num painel simples e intuitivo.Comece a criar
Mantenha os clientes informados com uma experiência de acompanhamento de encomendas personalizada que gera confiança desde a compra até à entrega.Comece a criar
Transforme os dados de vendas em informações claras e acionáveis para que saiba sempre o que está a funcionar e onde crescer.Comece a criar

Como começar a vender online com IA

01

Descreva a sua ideia ou escolha um template

Descreva a loja online ou aplicação de ecommerce que tem em mente e veja-a ganhar vida – ou escolha um template para começar ainda mais depressa.
02

Personalize e teste

Ajuste o seu design, crie páginas de produtos a partir de uma única imagem e ligue pagamentos e envios – tudo a partir de um único painel de controlo. Pré-visualize-o em direto antes de publicar.
03

Publique com um só clique

Um clique e a sua loja está online e pronta para receber encomendas – sem configuração técnica, sem ligações de terceiros nem esperas.

Escolha um template. Torne-o seu.

Escolha um template com design profissional, personalize-o com IA ou edições visuais, e coloque o seu site online mais rapidamente.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Do conceito ao checkout em minutos

Veja como criar, personalizar e lançar a sua loja em minutos – desde os produtos criados por IA até à configuração do pagamento.

Como desenvolver um produto mínimo viável

Páginas e aplicações de montra de negócios

Sites e aplicações de reservas

CRMs personalizados

Ferramentas de negócios internas

O que os utilizadores dizem sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

Pronto para lançar a sua loja online ou aplicação de ecommerce?

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Não é necessário cartão de crédito

AI Builder código vibe loja online FAQs

Horizons e-commerce foi concebido para tornar a venda online acessível a todos. O Horizons AI cria a sua loja ou aplicação web de e-commerce personalizada através de uma interface de chat simples, enquanto a solução de e-commerce nativa da Hostinger trata dos produtos, pagamentos, encomendas e envios – tudo a funcionar em conjunto e pronto a usar.

Sem programação, sem configuração técnica, sem ferramentas separadas para gerir. Tudo o que precisa para vender online, pronto quando quiser.

Você pode vender produtos físicos e digitais, cartões de presente e imprimir produtos sob demanda.

As assinaturas e os compromissos ainda não são suportados, mas você ainda pode oferecê-los usando ferramentas de terceiros:

  • Para começar a vender assinaturas, recomendamos usar o Stripe. Basta pedir ao AI Builder para ajudá-lo a conectá-lo ao seu projeto.
  • Para compromissos, ferramentas como o Calendly funcionam muito bem. Você também pode perguntar ao AI Builder como adicioná-lo ao seu site.

Escolha entre 100+ métodos de pagamento, como cartões, PayPal, Google Pay, Apple Pay, entre outros. Os métodos de pagamento disponíveis para a sua loja dependem de onde vende, da sua localização, moeda e do seu público-alvo.

Depois de ligar uma loja online, pode definir as suas zonas de envio com até 25 opções de entrega e definir regras de envio personalizadas com base no valor da encomenda ou no peso do artigo.

Só são necessários dois passos para iniciar e executar sua loja:

  1. Clique em 'Integrations' na esquina superior direita do seu projeto AI Builder, selecione e conecte a loja online. O AI Builder a configura em alguns instantes.
  2. Uma vez conectado, vá para 'Integrations' → 'Online store' para acessar todas as suas configurações de loja.

Veja o nosso guia step-by-step para obter mais instruções.

Pode gerir a sua loja clicando em 'Integrações' → 'Loja online'.

Uma vez ligada, verá links que o redirecionam para o gestor de lojas incorporado. A partir daí, poderá gerir produtos, pagamentos e muito mais – sem precisar de comandos.

Se quiser editar a apresentação da sua loja online (como o layout da sua lista de produtos), basta pedir à IA no chat para fazer as alterações.

Sim – e é aqui que o AI Builder realmente se destaca. De uma simples loja on-line a um aplicativo de comércio eletrônico totalmente personalizado, o AI Builder permite que você construa qualquer experiência de comércio eletrônico que você possa imaginar – incluindo ferramentas personalizadas adaptadas às suas necessidades exatas de negócios. Trackers de inventário, sistemas de gerenciamento de pedidos, painéis de controle de vendas – apenas descreva o que você precisa e o AI Builder o constrói para você.

Nenhuma. O AI Builder é construído em torno de vibe coding – basta descrever o que você quer construir e a IA cuida do resto. Se você está lançando uma loja ou construindo uma ferramenta de comércio eletrônico personalizada, tudo o que é necessário é um prompt.

Se seu objetivo é lançar uma loja online, você pode construir um site inicial a partir de um único prompt, então conectar a integração de loja online incorporada e adicionar seus produtos – tudo sem escrever uma única linha de código.

Se alguma vez teve uma ideia para uma loja online ou uma ferramenta de ecommerce personalizada, mas não sabia por onde começar, o vibe coding é para si. Em vez de escrever código, basta explicar o que pretende criar em termos simples e a IA concretiza-o, passo a passo.

A melhor forma de descobrir é experimentando. O Horizons inclui uma avaliação grátis com 5 comandos incluídos – o suficiente para criar uma loja online inicial ou uma aplicação de ecommerce personalizada com vibe coding e ver exatamente o que pode fazer antes de se comprometer com um plano. Não é necessário cartão de crédito.

A Hostinger oferece duas formas de criar um site de ecommerce: com a plataforma de vibe coding do Horizons e o criador de sites de arrastar e largar da Hostinger, sendo que a diferença está explícita no nome.

O Criador de Sites da Hostinger permite-lhe começar a partir de um template ou gerar um site de ecommerce com uma descrição, e personalizá-lo arrastando e largando elementos pré-formatados. É ideal para quem precisa de uma loja online simples, que fique pronta rapidamente.

O Horizons adota uma abordagem conversacional: só tem de conversar com a IA para ela aplicar as alterações em tempo real, o que lhe dá muito mais liberdade de personalização. Também lhe permite desenvolver projetos mais avançados, como marketplaces ou lojas online mais complexas com inícios de sessão de utilizadores, graças ao back-end integrado. E, para quem desejar, também está disponível o acesso total ao código.

Ambas as ferramentas são alimentadas pela solução de ecommerce nativa da Hostinger, tendo sido concebidas para pessoas sem conhecimentos técnicos – a diferença resume-se à forma como gosta de criar e à flexibilidade de que precisa.

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