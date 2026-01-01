A Hostinger oferece duas formas de criar um site de ecommerce: com a plataforma de vibe coding do Horizons e o criador de sites de arrastar e largar da Hostinger, sendo que a diferença está explícita no nome.

O Criador de Sites da Hostinger permite-lhe começar a partir de um template ou gerar um site de ecommerce com uma descrição, e personalizá-lo arrastando e largando elementos pré-formatados. É ideal para quem precisa de uma loja online simples, que fique pronta rapidamente.

O Horizons adota uma abordagem conversacional: só tem de conversar com a IA para ela aplicar as alterações em tempo real, o que lhe dá muito mais liberdade de personalização. Também lhe permite desenvolver projetos mais avançados, como marketplaces ou lojas online mais complexas com inícios de sessão de utilizadores, graças ao back-end integrado. E, para quem desejar, também está disponível o acesso total ao código.

Ambas as ferramentas são alimentadas pela solução de ecommerce nativa da Hostinger, tendo sido concebidas para pessoas sem conhecimentos técnicos – a diferença resume-se à forma como gosta de criar e à flexibilidade de que precisa.