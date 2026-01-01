Venda online com uma loja criada à sua medida
Tudo o que precisa para vender e expandir online
Venda produtos digitais
Tudo para acelerar o seu crescimento
Alojamento, domínio e email – tudo incluído. Configuração fácil para ferramentas de marketing e pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e muito mais.
0% de taxas de transação
Fique com o que ganha. Aceite mais de 100 métodos de pagamento sem taxas acrescidas.
Entrega automática de emails
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A sua ideia de ecommerce, pronta a criar
Loja online personalizada
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Sistema de gestão de inventário
Sistema de rastreio de encomendas
Painel de análise de vendas
Como começar a vender online com IA
Descreva a sua ideia ou escolha um template
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Escolha um template. Torne-o seu.
Velour (fashion store)
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Do conceito ao checkout em minutos
Como desenvolver um produto mínimo viável
O que os utilizadores dizem sobre o Hostinger Horizons
A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.
O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.
Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!
O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.
Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.
Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.
Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!
O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'
Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!
Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.
AI Builder código vibe loja online FAQs
O que é o ecommerce do AI Builder?
Horizons e-commerce foi concebido para tornar a venda online acessível a todos. O Horizons AI cria a sua loja ou aplicação web de e-commerce personalizada através de uma interface de chat simples, enquanto a solução de e-commerce nativa da Hostinger trata dos produtos, pagamentos, encomendas e envios – tudo a funcionar em conjunto e pronto a usar.
Sem programação, sem configuração técnica, sem ferramentas separadas para gerir. Tudo o que precisa para vender online, pronto quando quiser.
O que posso vender?
Você pode vender produtos físicos e digitais, cartões de presente e imprimir produtos sob demanda.
As assinaturas e os compromissos ainda não são suportados, mas você ainda pode oferecê-los usando ferramentas de terceiros:
- Para começar a vender assinaturas, recomendamos usar o Stripe. Basta pedir ao AI Builder para ajudá-lo a conectá-lo ao seu projeto.
- Para compromissos, ferramentas como o Calendly funcionam muito bem. Você também pode perguntar ao AI Builder como adicioná-lo ao seu site.
Que métodos de pagamento são aceites?
Escolha entre 100+ métodos de pagamento, como cartões, PayPal, Google Pay, Apple Pay, entre outros. Os métodos de pagamento disponíveis para a sua loja dependem de onde vende, da sua localização, moeda e do seu público-alvo.
Quais os métodos de envio disponíveis?
Depois de ligar uma loja online, pode definir as suas zonas de envio com até 25 opções de entrega e definir regras de envio personalizadas com base no valor da encomenda ou no peso do artigo.
Como posso associar uma loja online ao meu projeto?
Só são necessários dois passos para iniciar e executar sua loja:
- Clique em 'Integrations' na esquina superior direita do seu projeto AI Builder, selecione e conecte a loja online. O AI Builder a configura em alguns instantes.
- Uma vez conectado, vá para 'Integrations' → 'Online store' para acessar todas as suas configurações de loja.
Veja o nosso guia step-by-step para obter mais instruções.
Como faço para editar a minha loja online?
Pode gerir a sua loja clicando em 'Integrações' → 'Loja online'.
Uma vez ligada, verá links que o redirecionam para o gestor de lojas incorporado. A partir daí, poderá gerir produtos, pagamentos e muito mais – sem precisar de comandos.
Se quiser editar a apresentação da sua loja online (como o layout da sua lista de produtos), basta pedir à IA no chat para fazer as alterações.
Posso criar mais do que apenas uma loja online com o AI Builder?
Sim – e é aqui que o AI Builder realmente se destaca. De uma simples loja on-line a um aplicativo de comércio eletrônico totalmente personalizado, o AI Builder permite que você construa qualquer experiência de comércio eletrônico que você possa imaginar – incluindo ferramentas personalizadas adaptadas às suas necessidades exatas de negócios. Trackers de inventário, sistemas de gerenciamento de pedidos, painéis de controle de vendas – apenas descreva o que você precisa e o AI Builder o constrói para você.
Preciso de conhecimentos de programação para criar uma aplicação ou loja de ecommerce?
Nenhuma. O AI Builder é construído em torno de vibe coding – basta descrever o que você quer construir e a IA cuida do resto. Se você está lançando uma loja ou construindo uma ferramenta de comércio eletrônico personalizada, tudo o que é necessário é um prompt.
Se seu objetivo é lançar uma loja online, você pode construir um site inicial a partir de um único prompt, então conectar a integração de loja online incorporada e adicionar seus produtos – tudo sem escrever uma única linha de código.
Será que o vibe coding é para mim?
Se alguma vez teve uma ideia para uma loja online ou uma ferramenta de ecommerce personalizada, mas não sabia por onde começar, o vibe coding é para si. Em vez de escrever código, basta explicar o que pretende criar em termos simples e a IA concretiza-o, passo a passo.
A melhor forma de descobrir é experimentando. O Horizons inclui uma avaliação grátis com 5 comandos incluídos – o suficiente para criar uma loja online inicial ou uma aplicação de ecommerce personalizada com vibe coding e ver exatamente o que pode fazer antes de se comprometer com um plano. Não é necessário cartão de crédito.
Qual é a diferença entre o AI Builder e o Hostinger Website Builder para e-commerce?
A Hostinger oferece duas formas de criar um site de ecommerce: com a plataforma de vibe coding do Horizons e o criador de sites de arrastar e largar da Hostinger, sendo que a diferença está explícita no nome.
O Criador de Sites da Hostinger permite-lhe começar a partir de um template ou gerar um site de ecommerce com uma descrição, e personalizá-lo arrastando e largando elementos pré-formatados. É ideal para quem precisa de uma loja online simples, que fique pronta rapidamente.
O Horizons adota uma abordagem conversacional: só tem de conversar com a IA para ela aplicar as alterações em tempo real, o que lhe dá muito mais liberdade de personalização. Também lhe permite desenvolver projetos mais avançados, como marketplaces ou lojas online mais complexas com inícios de sessão de utilizadores, graças ao back-end integrado. E, para quem desejar, também está disponível o acesso total ao código.
Ambas as ferramentas são alimentadas pela solução de ecommerce nativa da Hostinger, tendo sido concebidas para pessoas sem conhecimentos técnicos – a diferença resume-se à forma como gosta de criar e à flexibilidade de que precisa.