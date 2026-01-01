Torne as suas aplicações e sites mais inteligentes com a IA integrada

Adicione recursos interativos de IA - chatbots, geradores de imagens, assistentes inteligentes - diretamente à sua aplicação web ou ao seu site. Sem necessidade de conta no ChatGPT®, sem faturação externa e sem configuração técnica. Basta descrever o que pretende e estará disponível em poucos minutos.
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IA incluída nas suas aplicações web e sites – totalmente integrada, pronta a usar

Com o AI Builder, a IA não é algo que você adicione ao seu aplicativo web ou site — ela já está incorporada ao seu projeto. Está sempre ligada, sempre pronta — sem inscrições, sem ferramentas para instalar, sem necessidade de configuração extra.
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IA integrada

IA para as suas aplicações web e sites, sem complexidade

Configuração em segundos

Descreva o recurso de IA que você deseja em linguagem simples — o AI Builder constrói e conecta a IA instantaneamente. Sem integrações de terceiros, sem configuração manual.
Créditos de IA são incorporados no seu plano do AI Builder. Sem faturação separada, sem custos surpresa. Tudo o que você precisa já está coberto.
Saiba sempre onde você está – acompanhe exatamente como seus créditos de IA estão sendo usados a partir do seu painel do AI Builder. Tudo em um só lugar, sem plataformas externas para verificar.
Desde chatbots de suporte ao cliente e geradores de imagens até assistentes personalizados e ferramentas de teste – se você puder descrever isso, o AI Builder pode construí-lo em seu aplicativo web ou site.

O que os utilizadores dizem sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação Vibe suprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger AI Builder transformando a linguagem natural em protótipos de trabalho em horas em vez de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta @Hostinger AI Builder e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger AI Builder pode ser a ferramenta de código de vibe mais eficiente para construir aplicativos de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger AI Builder é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de entrar.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Você não vai acreditar o quão fácil é construir o que você quer para seu site e clientes usando o AI Builder da Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger AI Builder é uma ferramenta com a qual você pode construir uma ideia que você já teve – você só precisa explicá-la, e ela só funciona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro como as coisas estão indo com @Hostinger AI Builder! A nova atualização de IA tem sido realmente divertida de interagir com. Foi uma mudança de jogo não só para mim, mas eu conheço muitos outros também.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Estou se perguntando como a Hostinger retirou o AI Builder... É louco quão rápido ele permite que qualquer um implante front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não posso dizer quanto tempo este projeto estava esperando na minha lista um dia até que vocês fizeram o AI Builder. Eu não sei nada sobre codificação de Web Apps. 0 e aí está. Meu projeto de sonho para ajudar os colegas é LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger AI Builder é realmente um game-changer em comparação com tudo o resto. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog no meu aplicativo web – eu disse, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Você agora pode criar aplicativos web simplesmente entrando um prompt no Hostinger AI Builder. Coisas realmente legais!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Eu tentei Hostinger AI Builder e é um game-changer! Este criador de aplicativos AI sem código cria sites e aplicativos elegantes em minutos - desenhos, códigos e escreve para você. Vale a pena tentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode construir algumas coisas bonitas com o Hostinger AI Builder. É diferente de um construtor de sites típico - é mais.

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O ChatGPT® é uma marca registada da OpenAI OpCo, LLC. A Hostinger não é afiliada, apoiada nem patrocinada pela OpenAI.

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