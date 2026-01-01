Make your web apps and websites smarter with built-in AI

Add interactive AI features – chatbots, image generators, smart assistants – directly into your web app or website. No ChatGPT account, no extra billing, no technical setup needed. Just describe what you want, and it's live within minutes.

Não é necessário cartão de crédito.

Built-in AI for your web apps and websites — fully integrated, ready to use

With Horizons, AI isn't something you add to your web app or website — it's already built into your project. It's always on, always ready — no sign-ups, no tools to install, no extra setup required.
Built-in AI for your web apps and websites — fully integrated, ready to use
IA integrada

AI for your web apps and websites, without the complexity

Configuração em segundos

Descreva a funcionalidade de IA que pretende em linguagem simples — a Horizons desenvolve-a e liga a IA instantaneamente. Sem integrações de terceiros, sem configuração manual.

Uma assinatura, tudo incluído.

Os créditos de IA estão incluídos no seu plano Horizons. Sem cobranças separadas, sem surpresas desagradáveis. Tudo o que precisa já está incluído.

Monitorize o seu uso de IA num só lugar.

Saiba sempre qual é a sua situação financeira – acompanhe exatamente como os seus créditos de IA estão a ser utilizados diretamente do seu painel Horizons. Tudo num só lugar, sem ter de consultar plataformas externas.

Inúmeras funcionalidades de IA, uma descrição simples.

From customer support chatbots and image generators to personalised assistants and quiz tools – if you can describe it, Horizons can build it into your web app or website.

O que os utilizadores dizem sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação de vibração comprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger Horizons a transformar a linguagem natural em protótipos funcionais numa questão de horas, em vez de semanas. A barreira inicial para o desenvolvimento de software baixou drasticamente.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente, tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicações Horizons AI da @Hostinger e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger Horizons pode muito bem ser a ferramenta de codificação mais eficiente para criar aplicações no valor de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVP e testar ideias antes de investir a fundo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem vai acreditar como é fácil criar o que quiser para o seu site e os seus clientes com o HORIZONS AI da Hostinger! Simplesmente incrível - descubra por si!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger Horizons é uma ferramenta que lhe permite criar a partir de uma ideia – só tem de a explicar para a pôr a funcionar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adorei o rumo que as coisas estão a tomar com o @Hostinger Horizons! Tem sido muito divertido interagir com a nova atualização da IA. Foi uma mudança radical não só para mim, mas para muitas outras pessoas que conheço.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pergunto-me como a Hostinger criou o Horizons... É incrível a rapidez com que permite a qualquer um implementar o front-end e o back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem sei dizer há quanto tempo tinha este projeto na gaveta, ATÉ vocês terem criado o Horizons AI. Não percebo nada de codificação de aplicações web .0, mas ele aí está. O projeto de sonho para ajudar os meus colegas está ONLINE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger Horizons não se compara com nada. Foi muito fácil configurar um subdomínio para um blogue na minha aplicação web. A minha única reação foi: 'Uau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Agora já pode criar aplicações web inserindo um comando no Hostinger Horizons. Os resultados são incríveis!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei o Hostinger Horizons e foi uma mudança radical! Este criador de aplicações de IA sem código cria sites e aplicações incríveis em poucos minutos — desenvolve, codifica e escreve por si. Vale a pena experimentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Pode criar coisas muito interessantes com o Hostinger Horizons. É diferente de um típico construtor de sites - no bom sentido.

Pronto para transformar a sua ideia original de projeto em realidade?

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Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo, que o transformarão de principiante em profissional de IA em pouco tempo. Encontre tudo aquilo de que precisa para criar o seu primeiro projeto de IA e muito mais.
Guia de primeiros passos

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Melhore os seus comandos

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Erros comuns a evitar

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