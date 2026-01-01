Crie as suas próprias ferramentas de IA personalizadas – sem configuração, sem complicações
De projetos paralelos divertidos a ferramentas úteis
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Ferramentas divertidas & virais
Tudo o que precisa para criar ferramentas com IA
IA que já existe
Crie conversando, sem programação
A ideia define os limites, não a tecnologia.
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O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons
A codificação de vibração comprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger Horizons a transformar a linguagem natural em protótipos funcionais numa questão de horas, em vez de semanas. A barreira inicial para o desenvolvimento de software baixou drasticamente.
Recentemente, tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicações Horizons AI da @Hostinger e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger Horizons pode muito bem ser a ferramenta de codificação mais eficiente para criar aplicações no valor de milhões de dólares.
O Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVP e testar ideias antes de investir a fundo.
Nem vai acreditar como é fácil criar o que quiser para o seu site e os seus clientes com o HORIZONS AI da Hostinger! Simplesmente incrível - descubra por si!
O Hostinger Horizons é uma ferramenta que lhe permite criar a partir de uma ideia – só tem de a explicar para a pôr a funcionar.
Adorei o rumo que as coisas estão a tomar com o @Hostinger Horizons! Tem sido muito divertido interagir com a nova atualização da IA. Foi uma mudança radical não só para mim, mas para muitas outras pessoas que conheço.
Pergunto-me como a Hostinger criou o Horizons... É incrível a rapidez com que permite a qualquer um implementar o front-end e o back-end.
Nem sei dizer há quanto tempo tinha este projeto na gaveta, ATÉ vocês terem criado o Horizons AI. Não percebo nada de codificação de aplicações web .0, mas ele aí está. O projeto de sonho para ajudar os meus colegas está ONLINE. Uau!
O Hostinger Horizons não se compara com nada. Foi muito fácil configurar um subdomínio para um blogue na minha aplicação web. A minha única reação foi: 'Uau!'
Agora já pode criar aplicações web inserindo um comando no Hostinger Horizons. Os resultados são incríveis!
Experimentei o Hostinger Horizons e foi uma mudança radical! Este criador de aplicações de IA sem código cria sites e aplicações incríveis em poucos minutos — desenvolve, codifica e escreve por si. Vale a pena experimentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Pode criar coisas muito interessantes com o Hostinger Horizons. É diferente de um típico construtor de sites - no bom sentido.
FAQ sobre a criação de ferramentas de IA personalizadas
Como posso criar as minhas próprias ferramentas de IA?
Basta abrir o seu projeto Horizons e começar a conversar – descreva o que pretende criar em linguagem simples e a IA do Horizons irá dar-lhe vida. Uma integração de IA generativa perfeita já está incorporada no seu projeto, portanto, sem contas de terceiros, sem seleção de modelo e sem faturação separada. Pode usar prompts para personalizar o que quiser, e editar texto ou atualizar imagens manualmente sempre que desejar, sem gastar créditos. Quando estiver pronto, clique em publicar – o alojamento e o domínio já estão incluídos no seu plano.
Saiba mais na nossa visão geral da IA Integrada do Horizons.
Quem pode usar o Horizons para criar ferramentas de IA personalizadas?
As funcionalidades de IA do Horizons são criadas para qualquer pessoa com uma ideia – sem necessidade de experiência em programação. Quer seja um pequeno empresário que deseja criar ferramentas de IA personalizadas em vez de pagar por soluções de terceiros, um criador que procura monetizar o seu público com uma aplicação alimentada por IA, ou um especialista – como um treinador de fitness ou nutricionista – que deseja empacotar o seu conhecimento numa ferramenta que possa vender aos clientes, o Horizons torna isso possível.
Se conseguir descrever o que deseja criar, pode criá-lo. E se procura inspiração ou apenas quer uma vantagem inicial, navegue pelos nossos templates pré-concebidos para encontrar um que se adapte à sua ideia.
Que tipo de funcionalidades de IA posso adicionar à minha aplicação?
Horizons suporta a geração e análise de texto, bem como a geração e análise de imagens (PNG, WebP, JPEG). Pode usar estas para criar os seus próprios chatbots de IA, assistentes pessoais de IA, ferramentas de escrita, conversores de imagem, motores de recomendação e muito mais.
O Horizons é grátis?
Pode começar a usar o Horizons gratuitamente. O seu plano inclui créditos de IA para começar a construir e a experimentar imediatamente. Assim que tiver usado os seus créditos gratuitos, pode carregar a qualquer momento para continuar a construir e para potenciar as funcionalidades de IA na sua aplicação ou site publicado. Sem custos inesperados, sem taxas ocultas – está sempre no controlo do que gasta.
Como funcionam os créditos de IA?
Os créditos de IA servem para duas coisas: criar o seu site ou uma aplicação (1 mensagem = 1 crédito) e as funcionalidades de IA dentro do seu projeto web publicado. Para a utilização de funcionalidades de IA dentro do seu site ou aplicação web, utilizamos créditos fracionados – o que significa que os seus créditos rendem mais apenas quando os seus utilizadores interagem com a sua ferramenta de IA.
Posso ver quantos créditos de IA a minha aplicação utilizou?
Sim. O seu painel de utilização de Créditos IA mostra um detalhe dos créditos utilizados para criação e edição, bem como os créditos consumidos pelas funcionalidades de IA da sua aplicação – para que saiba sempre exatamente para onde os seus créditos estão a ser utilizados.
Preciso de conhecimentos de programação para utilizar o Criador de ferramentas de IA Horizons?
De forma alguma. O Horizons foi concebido para todos – desde criadores não técnicos a programadores experientes. Se conseguir descrever o que pretende criar, o Horizons pode ajudá-lo a fazê-lo.
Posso começar a construir ferramentas de IA se já tiver um plano adquirido anteriormente?
Sim – se já construiu um projeto com o Criador de Aplicações de IA ou codificou um site com o Horizons, a funcionalidade de IA integrada já está incluída no seu plano sem custos adicionais. Basta abrir um projeto existente ou iniciar um novo, carregar os seus créditos de IA, e está pronto para começar.