Agentes da Hostinger

Escolha uma tarefa. Os Agentes tratam dela.

Especialistas em IA para SEO, marketing, conteúdo, vendas, comunicação com os clientes e planeamento empresarial.
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O que podem fazer os Agentes da Hostinger

Negócios e estratégia

Valide a sua ideia, estruture as suas ofertas e elabore um plano claro.

Negócios e estratégia

Identidade de marca

Gere logótipos e imagens que transmitam uma imagem de consistência e profissionalismo.

Identidade de marca

Marketing e SEO

Encontre palavras-chave relevantes, analise as suas páginas e identifique formas de melhorar a sua classificação nos resultados de pesquisa.

Marketing e SEO

Agendamento de tarefas

Obtenha o apoio da IA para tarefas repetitivas, decisões e próximos passos.

Agendamento de tarefas

IA genérica vs. Agentes da Hostinger

A IA genérica espera por instruções. Os Agentes da Hostinger guiam-no a cada passo do caminho.

Um chatbot genérico

  • Aguarda as instruções perfeitas.
  • Precisa de saber o que pedir.
  • Dá respostas genéricas.
  • Troca de mensagens interminável.

Agentes da Hostinger

  • Começa com competências prontas a usar.
  • Guia-o fazendo as perguntas certas.
  • Funciona com a sua conta Hostinger.
  • Apresenta resultados completos.

Passe à frente dos comandos. Começa com uma tarefa.

Escolha o que precisa de fazer, utilize uma competência definida e obtenha um resultado prático que possa utilizar.
Escolher uma tarefa
Seguir os passos indicados
Obter um resultado pronto a usar
Começar
Passe à frente dos comandos. Começa com uma tarefa.

Não sabe por onde começar? Convide um especialista

Consultor empresarial

Vou validar suas ideias, descobrir oportunidades de crescimento e ajudá-lo a decidir o que fazer a seguir.
Vou escrever textos para o site, artigos de blogue e descrições de produtos que cativem o seu público.
Vou descobrir as palavras-chave que pesquisam, identificar as lacunas do seu site e mostrar-lhe em que aspetos a concorrência se tem destacado.
Vou marcar o seu lançamento, planear um mês de conteúdos e mostrar que canais vale a pena utilizar.
Vou elaborar os documentos jurídicos essenciais, explicar os contratos antes de os assinar e ajudá-lo a evitar erros que podem sair-lhe caros.
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Casos de uso

O que quer fazer?

Escolha o que precisa de fazer, utilize uma competência definida e obtenha um resultado prático que possa utilizar.

Marcar publicações nas redes sociais

Marcar publicações nas redes sociais

Marque e faça publicações automáticas.
Criar conteúdos de marketing

Criar conteúdos de marketing

Gerar anúncios e textos de marketing para o seu site.
Escrever artigos otimizados para SEO

Escrever artigos otimizados para SEO

Gere artigos de blogue com pesquisa de palavra-chave incorporada.
Gerar conteúdos para o site

Gerar conteúdos para o site

Crie texto para as suas páginas em minutos.
Encontrar e contactar potenciais clientes

Encontrar e contactar potenciais clientes

Descubra potenciais clientes e entre automaticamente em contacto com eles.
Escrever emails profissionais

Escrever emails profissionais

Descreva a situação e obtenha um rascunho de email já pronto.
Criar uma política de privacidade

Criar uma política de privacidade

Crie uma política de privacidade clara e personalizada para o seu negócio.
Rever os seus preços

Rever os seus preços

Receba feedback sobre os seus preços, custos, margens e modelo de preços.
Pronto para ajudar nas atividades diárias do seu negócio.
Mais de 150
Competências
Integre as ferramentas que já utiliza.
1000
Aplicações
Aprovado por empresas de todo o mundo.
Mais de 50
País onde prestamos serviços

Escolha como começar com os Agentes de IA

1.000 créditos por mês
Atualiza-se automaticamente, não é necessária nenhuma ação.
Mais de 150 competências prontas a usar
Organizados por tarefa, incluindo publicações de blogue, auditorias de SEO e textos publicitários.
Ligue as suas aplicações favoritas
Use o Gmail, Notion, Slack, WhatsApp e mais de 1000 ferramentas no seu workflow.
Crie imagens, logótipos e visuais de marca
Crie recursos visuais mais rápido com assistência de IA.
Valide ideias de negócio e preços
Receba feedback antes de investir tempo e dinheiro.
Carregar ficheiros e acompanhar versões
Pré-visualize o trabalho e mantenha todas as versões.
Automatize a sua lista de tarefas
Agende tarefas repetitivas e deixe o seu agente tratar delas por si.
Mais popular

12 meses

30% de desconto
9,99
6,99/mês

3 meses

7,99/mês

1 mês

9,99/mês

Renovação por 8,99 €/mês. Os preços excluem impostos aplicáveis.

Renovação por 8,99 €/mês. Os preços excluem impostos aplicáveis.

Não se fie em nós

Veja o que clientes de todo o mundo dizem sobre a experiência com a Hostinger.
Charlie Low e Dale Comley
Charlie Low e Dale Comley
Cofundadores da Nohma

“Sinceramente, posso dizer que consideramos a Hostinger uma referência para os nossos engenheiros na prestação de apoio técnico.”

Owen Phillips
Owen Phillips
Blacksmith

“Consegui gerir o alojamento, o nome de domínio e o certificado SSL num único local, o que foi verdadeiramente refrescante.”

Jordi Robert
Jordi Robert
Especialista em marketing

"A Hostinger é o melhor provedor de alojamento que já utilizei. O apoio é fantástico e os preços são imbatíveis."

Anna Franques
Anna Franques
Designer e programadora digital

“Tenho recomendado aos meus clientes que migrem para a Hostinger. É fácil e estão sempre a lançar novos recursos.”

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Empresário

“Graças ao painel de controlo simples da Hostinger, podemos gerir o nosso site do WordPress por conta própria.”

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Ligue serviços de terceiros para que os seus agentes os possam usar durante o chat.
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Perguntas Frequentes

O Hostinger Agents é uma aplicação com tecnologia de IA que lhe oferece uma equipa de agentes especializados — cada um criado para uma área de negócio específica, como estratégia, redação, SEO, marketing, jurídico, comunicação com o cliente e vendas. Em vez de um chatbot genérico, obtém especialistas focados com quem pode falar a qualquer momento, em linguagem simples. Não são necessárias competências técnicas.
Foi concebido para solopreneurs, empreendedores em part-time e proprietários de pequenas empresas que gerem tudo sozinhos. Se alguma vez desejou ter um estrategista, escritor, profissional de marketing ou consultor jurídico à disposição — é exatamente isso que o Hostinger Agents lhe oferece.
Ao contrário dos chatbots de IA de uso geral, cada Agente Hostinger é pré-treinado com um conhecimento aprofundado num domínio de negócio específico. Não precisa de criar o prompt perfeito – basta escolher um agente e uma competência, e ele orienta-o para um resultado útil a partir daí.
Os Skills são modelos de tarefas pré-definidos dentro de cada agente. Em vez de descobrir o que perguntar, seleciona uma competência e o agente guia para um resultado específico – como escrever uma publicação de blogue, realizar pesquisa de palavras-chave ou gerar uma política de privacidade. As competências são mais rápidas, mais estruturadas e produzem melhores resultados do que começar de uma conversa em branco.
Não. Cada agente mantém uma única e contínua conversa consigo — sem sessões que expiram, sem histórico para gerir. Fecha a aplicação e volta mais tarde, e o agente retoma exatamente onde parou. Não precisa de reexplicar o seu contexto de negócio sempre.

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