Os Skills são modelos de tarefas pré-definidos dentro de cada agente. Em vez de descobrir o que perguntar, seleciona uma competência e o agente guia para um resultado específico – como escrever uma publicação de blogue, realizar pesquisa de palavras-chave ou gerar uma política de privacidade. As competências são mais rápidas, mais estruturadas e produzem melhores resultados do que começar de uma conversa em branco.