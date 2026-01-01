Execute APIs Express.js sem estrangulamentos.

Implemente as suas APIs Express.js e aplicações web sem perder tempo com a configuração do servidor. Envie o seu código e o nosso alojamento Node.js oferece um caminho simples para a produção, garantindo que o encaminhamento, o middleware e o tratamento de pedidos funcionam exatamente como o seu projeto espera. A sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida, criada para garantir alta disponibilidade e desempenho previsível. Isto significa menos tempo com manutenção e mais tempo para lançar novas funcionalidades, mesmo com o aumento do tráfego.