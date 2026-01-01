Alojamento Express.js

Execute aplicações Express.js em produção com facilidade.

Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
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Desde3,99/mês
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Garantia de reembolso de 30 dias
alojamento expressjs

Alojamento Express.js simples, com preços mensais transparentes.

Execute aplicações e APIs Express.js em infraestrutura fiável, com a segurança de implementar sabendo que todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias.
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18,99
3,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
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Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
25,99
7,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
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Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano

Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Execute APIs Express.js sem estrangulamentos.

Implemente as suas APIs Express.js e aplicações web sem perder tempo com a configuração do servidor. Envie o seu código e o nosso alojamento Node.js oferece um caminho simples para a produção, garantindo que o encaminhamento, o middleware e o tratamento de pedidos funcionam exatamente como o seu projeto espera. A sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida, criada para garantir alta disponibilidade e desempenho previsível. Isto significa menos tempo com manutenção e mais tempo para lançar novas funcionalidades, mesmo com o aumento do tráfego.
alojamento expressjs

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Express.js

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Express.js.
O alojamento Express.js é um ambiente de execução para implementar e executar aplicações Express num servidor ativo. Isto é importante porque a sua aplicação precisa que o Node. js, a gestão de processos e o acesso à rede estejam configurados corretamente antes que os utilizadores possam aceder.
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node. js, as atualizações de segurança e o gestor de processos por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, esta configuração do servidor é feita por si, permitindo que o alojamento Express.js se concentre na sua aplicação, e não na administração do servidor.
Sim. Pode ligar a sua conta GitHub, autorizar o acesso ao repositório privado e implementar a partir da branch pretendida. As atualizações serão obtidas automaticamente a partir desse repositório.
Se a sua aplicação exceder as funcionalidades incluídas no seu plano, o desempenho poderá ser afetado e poderá ser necessário fazer um upgrade. A Hostinger não cobra taxas extra inesperadas por picos de tráfego no alojamento Node.js.
Pode fazer o deploy a partir de um repositório Git ou enviar a sua aplicação, definir a versão do Node.js e o comando de arranque, e apontar o seu domínio para a mesma. Se a sua aplicação já estiver a ser executada localmente, a migração geralmente envolve apenas uma etapa de configuração e implementação, não uma reescrita completa.

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