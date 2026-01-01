Alojamento Express.js
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Express.js
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Express.js.
O que é o alojamento Express.js e porque preciso dele?
O alojamento Express.js é um ambiente de execução para implementar e executar aplicações Express num servidor ativo. Isto é importante porque a sua aplicação precisa que o Node. js, a gestão de processos e o acesso à rede estejam configurados corretamente antes que os utilizadores possam aceder.
Qual a diferença entre alojar o Express.js e alojar um VPS comum?
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node. js, as atualizações de segurança e o gestor de processos por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, esta configuração do servidor é feita por si, permitindo que o alojamento Express.js se concentre na sua aplicação, e não na administração do servidor.
Posso implementar um repositório privado do GitHub na Hostinger?
Sim. Pode ligar a sua conta GitHub, autorizar o acesso ao repositório privado e implementar a partir da branch pretendida. As atualizações serão obtidas automaticamente a partir desse repositório.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para as aplicações Express.js?
Se a sua aplicação exceder as funcionalidades incluídas no seu plano, o desempenho poderá ser afetado e poderá ser necessário fazer um upgrade. A Hostinger não cobra taxas extra inesperadas por picos de tráfego no alojamento Node.js.
Como faço para migrar uma aplicação Express.js do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Pode fazer o deploy a partir de um repositório Git ou enviar a sua aplicação, definir a versão do Node.js e o comando de arranque, e apontar o seu domínio para a mesma. Se a sua aplicação já estiver a ser executada localmente, a migração geralmente envolve apenas uma etapa de configuração e implementação, não uma reescrita completa.