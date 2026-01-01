Alojamento de windsurf
Crie com Windsurf, aloje na Hostinger.
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços transparentes para todos os projetos de Windsurf
Implemente as aplicações que cria com o Windsurf numa hospedagem confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar sem riscos.
MAIS POPULAR
79% de desconto
Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
3,99€/mês
18,99€
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
NOVO
Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
MAIS POPULAR
79% de desconto
Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
3,99€/mês
18,99€
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
NOVO
Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
Envie mais rapidamente o que construir no Windsurf.
Leve as aplicações que cria no Windsurf do protótipo local para a implementação em produção sem alterar o seu fluxo de trabalho. Envie o seu código para o alojamento Node.js da Hostinger e o seu projeto será executado com o ambiente de execução, compilação e configuração necessários para se comportar da mesma forma em produção. Uma vez em produção, a sua aplicação será executada numa infraestrutura gerida com tempo de atividade fiável e capacidade para lidar com o tráfego à medida que cresce. Passa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo a melhorar o produto que criou.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre alojamento de windsurf
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento para veleiros Windsurf.
O que significa alojamento Windsurf para aplicações criadas com Windsurf?
O alojamento Windsurf significa implantar as aplicações Node.js que criou no Windsurf num servidor ativo, onde os utilizadores podem aceder a elas. Isto é importante porque o Windsurf é a ferramenta de desenvolvimento, enquanto o alojamento é o ambiente de produção que executa a aplicação.
Qual a diferença entre alojamento Windsurf e alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o sistema operativo, o ambiente de execução do Node.js, as atualizações e a gestão de processos por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas tarefas do servidor são geridas por si, permitindo-lhe concentrar-se na aplicação desenvolvida com o Windsurf em vez da administração do servidor.
Posso implementar um repositório privado do GitHub a partir do Windsurf?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, autorize o acesso ao repositório privado e implemente a branch pretendida. Pode manter o repositório privado e ainda usar o recurso push para a implantação.
O serviço de alojamento para praticantes de windsurf tem limite de tráfego ou taxas adicionais?
Cada plano tem limites de recursos; portanto, se a sua aplicação ultrapassar estes limites, o desempenho poderá ser afetado e poderá ser necessário fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas para uma utilização normal, mas recomendamos que escolha um plano que se adapte às suas necessidades de tráfego e tempo de execução.
Como faço para migrar um projeto de Windsurf do ambiente de desenvolvimento local ou de outro alojamento?
Submeta o seu projeto para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e implemente a branch desejada. Se estiver a migrar de outro alojamento, atualize as variáveis de ambiente e as definições da base de dados antes de transferir o tráfego.