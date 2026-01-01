Envie mais rapidamente o que construir no Windsurf.

Leve as aplicações que cria no Windsurf do protótipo local para a implementação em produção sem alterar o seu fluxo de trabalho. Envie o seu código para o alojamento Node.js da Hostinger e o seu projeto será executado com o ambiente de execução, compilação e configuração necessários para se comportar da mesma forma em produção. Uma vez em produção, a sua aplicação será executada numa infraestrutura gerida com tempo de atividade fiável e capacidade para lidar com o tráfego à medida que cresce. Passa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo a melhorar o produto que criou.