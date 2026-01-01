Alojamento Fastify sem gargalos

Implemente a sua aplicação Fastify com uma configuração que simplifica o caminho do código para a produção. Submeta o seu projeto, inicie o ambiente de execução Node.js e execute APIs ou sites sem perder tempo com configurações personalizadas do servidor. A sua aplicação permanece num alojamento gerido, projetado para fiabilidade, de modo que o crescimento do tráfego e a manutenção de rotina sejam tratados com menos trabalho manual. Isto proporciona um processo de implementação mais limpo e mais tempo para que se possa concentrar nas rotas, na lógica e nos recursos que realmente importam.