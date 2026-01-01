Alojamento Fastify

Implemente aplicações Fastify em minutos, não em horas.

Domínio gratuito durante um ano
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
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GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
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Backups diários e a pedido
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Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Alojamento Fastify sem gargalos

Implemente a sua aplicação Fastify com uma configuração que simplifica o caminho do código para a produção. Submeta o seu projeto, inicie o ambiente de execução Node.js e execute APIs ou sites sem perder tempo com configurações personalizadas do servidor. A sua aplicação permanece num alojamento gerido, projetado para fiabilidade, de modo que o crescimento do tráfego e a manutenção de rotina sejam tratados com menos trabalho manual. Isto proporciona um processo de implementação mais limpo e mais tempo para que se possa concentrar nas rotas, na lógica e nos recursos que realmente importam.
hospedagem rápida

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Fastify

Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Fastify.
Alojar uma aplicação Fastify significa executar uma aplicação Fastify num ambiente de servidor que suporte Node.js, dependências e o processo de arranque da sua aplicação. Isto é importante porque o seu código precisa de um local para ser executado continuamente, lidar com pedidos e permanecer acessível em produção.
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node. js, o gestor de processos, o proxy reverso e as atualizações por conta própria. Com o nosso alojamento Node.js para Fastify, estas tarefas de nível de servidor são geridas para si, permitindo-lhe implementar a aplicação sem ter de administrar toda a infraestrutura do servidor.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações poderão então ser obtidas a partir do Git da mesma forma que num repositório público.
Os planos incluem limites de recursos definidos; portanto, se a sua aplicação Fastify ultrapassar estes limites, poderá ser necessário fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas para uma utilização normal, mas o tráfego constante acima da capacidade do seu plano pode afetar o desempenho.
Envie o seu projeto Fastify para o GitHub ou faça o upload, ligue-o ao Hostinger e defina o comando de arranque e as variáveis de ambiente. Se a sua aplicação já estiver a ser executada localmente com Node.js, o processo de implementação é geralmente simples.

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