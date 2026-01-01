Alojamento Fastify
Implemente aplicações Fastify em minutos, não em horas.
Domínio gratuito durante um ano
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SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços simples da Fastify, sem taxas ocultas.
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
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GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
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7,99€/mês
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Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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Alojamento Fastify sem gargalos
Implemente a sua aplicação Fastify com uma configuração que simplifica o caminho do código para a produção. Submeta o seu projeto, inicie o ambiente de execução Node.js e execute APIs ou sites sem perder tempo com configurações personalizadas do servidor. A sua aplicação permanece num alojamento gerido, projetado para fiabilidade, de modo que o crescimento do tráfego e a manutenção de rotina sejam tratados com menos trabalho manual. Isto proporciona um processo de implementação mais limpo e mais tempo para que se possa concentrar nas rotas, na lógica e nos recursos que realmente importam.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento Fastify
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Fastify.
O que é o alojamento Fastify e porque preciso dele?
Alojar uma aplicação Fastify significa executar uma aplicação Fastify num ambiente de servidor que suporte Node.js, dependências e o processo de arranque da sua aplicação. Isto é importante porque o seu código precisa de um local para ser executado continuamente, lidar com pedidos e permanecer acessível em produção.
Qual a diferença entre o alojamento Fastify e o alojamento VPS tradicional?
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node. js, o gestor de processos, o proxy reverso e as atualizações por conta própria. Com o nosso alojamento Node.js para Fastify, estas tarefas de nível de servidor são geridas para si, permitindo-lhe implementar a aplicação sem ter de administrar toda a infraestrutura do servidor.
Posso implementar um repositório GitHub privado para a minha aplicação Fastify?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações poderão então ser obtidas a partir do Git da mesma forma que num repositório público.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para as aplicações Fastify?
Os planos incluem limites de recursos definidos; portanto, se a sua aplicação Fastify ultrapassar estes limites, poderá ser necessário fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas para uma utilização normal, mas o tráfego constante acima da capacidade do seu plano pode afetar o desempenho.
Como faço para migrar a minha aplicação Fastify do meu servidor local para outro servidor?
Envie o seu projeto Fastify para o GitHub ou faça o upload, ligue-o ao Hostinger e defina o comando de arranque e as variáveis de ambiente. Se a sua aplicação já estiver a ser executada localmente com Node.js, o processo de implementação é geralmente simples.