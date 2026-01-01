Publique mais rapidamente o que cria no Cursor AI.

Leve as aplicações que cria com o Cursor AI de ficheiros locais para um ambiente Node.js em produção sem alterar o seu fluxo de trabalho. Envie o seu código e a Hostinger trata da configuração, para que o seu projeto esteja pronto para ser executado com menos atrito e menos passos de implementação. Uma vez em produção, a sua aplicação funciona numa infraestrutura gerida, criada para cargas de trabalho Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos. Isto proporciona um caminho mais simples desde o protótipo até à produção, enquanto se concentra no código no seu editor.