Hospedagem de cursor
Implemente aplicações criadas com Cursor AI em poucos minutos.
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços simples, sem taxas ocultas.
Implante as aplicações que cria com o Cursor AI numa hospedagem confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar com confiança.
MAIS POPULAR
79% de desconto
Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
3,99€/mês
18,99€
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
NOVO
Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
MAIS POPULAR
79% de desconto
Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
3,99€/mês
18,99€
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
NOVO
Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
Publique mais rapidamente o que cria no Cursor AI.
Leve as aplicações que cria com o Cursor AI de ficheiros locais para um ambiente Node.js em produção sem alterar o seu fluxo de trabalho. Envie o seu código e a Hostinger trata da configuração, para que o seu projeto esteja pronto para ser executado com menos atrito e menos passos de implementação. Uma vez em produção, a sua aplicação funciona numa infraestrutura gerida, criada para cargas de trabalho Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos. Isto proporciona um caminho mais simples desde o protótipo até à produção, enquanto se concentra no código no seu editor.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento de cursores
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Cursor.
O que significa alojar aplicações criadas com Cursor AI?
Significa implantar a aplicação Node.js que criou no Cursor AI num servidor ativo onde os utilizadores possam aceder. Isto é importante porque o Cursor AI ajuda-o a escrever o código, mas o alojamento é o que mantém a aplicação a funcionar em produção.
Qual a diferença entre alojamento Cursor e alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o sistema operativo, o ambiente de execução do Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, este trabalho de servidor é feito por si, permitindo-lhe concentrar-se na aplicação desenvolvida no Cursor AI.
Posso implementar um repositório privado no GitHub para o meu projeto Cursor AI?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. Pode manter o repositório privado durante todo o processo.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para o alojamento de cursores?
O seu plano inclui uma quantidade definida de recursos e, se a sua aplicação ultrapassar esse limite, terá de fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos de tráfego, mas uma utilização elevada e contínua pode exigir um plano maior.
Como faço para migrar um projeto do Cursor AI do meu servidor local ou de outro servidor para a Hostinger?
Submeta o seu projeto para o GitHub ou carregue o código, ligue-o ao Hostinger e implemente a aplicação Node.js. Se estiver a migrar de outro alojamento, utilize as mesmas definições da aplicação, variáveis de ambiente e comandos de compilação na nova implementação.