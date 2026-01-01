Alojamento Google Antigravity
Implemente mais rápido aplicações criadas com o Google Antigravity
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Um preço único e simples para o alojamento Google Antigravity
Implemente as aplicações que cria com o Google Antigravity num alojamento Node.js de confiança. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa testar à vontade.
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3,99€/mês
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
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20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
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Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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Publique mais rápido com os workflows do Google Antigravity
Pegue no que criou no Google Antigravity e transfira-o para produção num alojamento Node.js sem ter de reformular a sua stack. Envie o seu código e a Hostinger trata de configurar o ambiente de execução, para que a sua aplicação seja lançada sem problemas e funcione da forma prevista. Assim que estiver ativo, o seu projeto será executado numa infraestrutura gerida, que garante um uptime constante e lhe dá espaço para crescer. Isto proporciona-lhe um processo de implementação mais simples e menos tempo gasto na manutenção do servidor.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
FAQ sobre o alojamento do Google Antigravity
Receba respostas às perguntas mais comuns sobre os serviços de alojamento do Google Antigravity.
O que é o serviço de alojamento do Google Antigravity e porque precisaria dele?
O alojamento do Google Antigravity consiste na implementação das aplicações ou sites Node.js que cria com o Google Antigravity num ambiente de servidor ativo. Isto é importante porque o seu projeto precisa de um ambiente de execução, ligação à rede e disponibilidade fora do seu computador local antes de mais alguém o poder utilizar.
Qual a diferença entre o serviço de alojamento do Google Antigravity e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, pode gerir o sistema operativo, a versão do Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas tarefas de servidor são geridas por sua vez, o que lhe permite concentrar-se na aplicação desenvolvida com o Google Antigravity, em vez de se preocupar com a administração do servidor.
Posso implementar um repositório privado no GitHub para um projeto do Google Antigravity?
Sim. Integre a sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça a implementação a partir do ramo que desejar. Pode manter o repositório privado e, ainda assim, continuar a utilizar implementações push.
Existem limites de tráfego ou taxas de excesso no alojamento do Google Antigravity?
Cada plano tem limites de recursos, por isso, se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter de mudar para um plano superior. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos normais de tráfego, mas uma utilização prolongada que ultrapasse a capacidade do seu plano pode implicar a mudança para um plano superior.
Como faço para migrar um projeto do Google Antigravity do ambiente de desenvolvimento local ou de outro anfitrião?
Se a sua aplicação estiver no Git ou noutro servidor, envie-a para o GitHub, associe o repositório e implemente-a na Hostinger. Se estiver a utilizar código local, carregue-o primeiro para um repositório e utilize depois o mesmo fluxo de implementação com alterações mínimas.