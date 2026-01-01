Publique mais rápido com os workflows do Google Antigravity

Pegue no que criou no Google Antigravity e transfira-o para produção num alojamento Node.js sem ter de reformular a sua stack. Envie o seu código e a Hostinger trata de configurar o ambiente de execução, para que a sua aplicação seja lançada sem problemas e funcione da forma prevista. Assim que estiver ativo, o seu projeto será executado numa infraestrutura gerida, que garante um uptime constante e lhe dá espaço para crescer. Isto proporciona-lhe um processo de implementação mais simples e menos tempo gasto na manutenção do servidor.