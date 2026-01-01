alojamento nuxt

Hospedagem Nuxt
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Domínio gratuito durante um ano
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Desde3,99€/mês
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Hospede a sua aplicação Nuxt com confiança numa infraestrutura fiável, criada para produção. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar sem riscos.
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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2 Núcleos de CPU
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5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
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GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
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7,99€/mês
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Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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Construído para a forma como o Nuxt escala.
Implemente a sua aplicação Nuxt no alojamento Node.js da Hostinger sem configurações adicionais. Submeta o seu código e o seu projeto será executado num ambiente Node.js que suporta a renderização do lado do servidor, as rotas da API e o fluxo de compilação esperado pela sua pilha. A sua aplicação permanece fácil de gerir à medida que o tráfego aumenta, com tempo de atividade e recursos suficientes para lidar com a utilização real. Isto proporciona um caminho direto do desenvolvimento para a produção, com menos tempo gasto na manutenção do servidor.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento Nuxt
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Nuxt.
O que é o alojamento Nuxt e porque preciso dele?
O alojamento Nuxt é um ambiente de produção para executar aplicações Nuxt, incluindo o ambiente de execução Node.js e a configuração de implementação necessários. Isto é importante porque o alojamento de ficheiros estáticos por si só não cobre a renderização do lado do servidor, rotas de API ou outros recursos de servidor que a sua aplicação Nuxt possa utilizar.
Qual a diferença entre alojamento Nuxt e alojamento VPS comum?
Com o alojamento VPS tradicional, gere o servidor, as atualizações do sistema operativo, a versão do Node.js, o gestor de processos e a segurança por conta própria. Com o nosso alojamento Nuxt, esta camada de infraestrutura é gerida para si, permitindo-lhe implantar e executar a aplicação sem ter de manter toda a infraestrutura do servidor.
Posso implementar um repositório privado do GitHub com alojamento Nuxt?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e escolha a branch que pretende implementar. Depois disso, as atualizações poderão ser implementadas a partir de novos pushes, tal como num repositório público.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para o alojamento Nuxt?
O tráfego é limitado pelos recursos do seu plano, pelo que, se a sua aplicação Nuxt crescer para além desses recursos, poderá ter de fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas para uma utilização normal, mas um tráfego elevado e constante pode exigir um plano maior.
Como faço para migrar uma aplicação Nuxt de outro host ou do ambiente de desenvolvimento local?
Pode migrar uma aplicação Nuxt enviando o projeto para o GitHub, ligando o repositório e implementando-o na Hostinger. Se já tiver uma aplicação em produção noutro local, basta apontar o mesmo código-fonte para aqui e atualizar as variáveis de ambiente ou as definições de compilação conforme necessário.