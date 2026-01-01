alojamento nuxt

Construído para a forma como o Nuxt escala.

Implemente a sua aplicação Nuxt no alojamento Node.js da Hostinger sem configurações adicionais. Submeta o seu código e o seu projeto será executado num ambiente Node.js que suporta a renderização do lado do servidor, as rotas da API e o fluxo de compilação esperado pela sua pilha. A sua aplicação permanece fácil de gerir à medida que o tráfego aumenta, com tempo de atividade e recursos suficientes para lidar com a utilização real. Isto proporciona um caminho direto do desenvolvimento para a produção, com menos tempo gasto na manutenção do servidor.