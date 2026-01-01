Alojamento Sveltekit
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5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
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Construído para a forma como o SvelteKit escala.
Implante a sua aplicação SvelteKit num alojamento Node.js sem trabalho extra de implantação. Envie o seu código e a Hostinger tratará da compilação e do lado do servidor do seu projeto, garantindo que as suas rotas, endpoints do servidor e páginas renderizadas funcionam como esperado. A sua aplicação permanece numa infraestrutura gerida, criada para o Node.js, com a fiabilidade e a capacidade de lidar com o crescimento sem a necessidade de manutenção constante do servidor. Isto proporciona um caminho mais simples do desenvolvimento local para a produção e mais tempo para que se possa concentrar nos recursos que os seus utilizadores veem.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento do Sveltekit
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Sveltekit.
O que é o alojamento SvelteKit?
Alojar o SvelteKit significa executar a sua aplicação SvelteKit num servidor capaz de executar o seu ambiente de execução Node.js e as rotas do lado do servidor. Isto é importante porque o alojamento estático por si só não é suficiente se a sua aplicação utilizar SSR (Server-Side Rendering), endpoints ou ações do servidor.
Qual a diferença entre o alojamento SvelteKit e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, instala e mantém o Node.js, um gestor de processos, TLS, atualizações e segurança por conta própria. Com o alojamento gerido do SvelteKit, esta camada de tempo de execução é gerida para si, permitindo-lhe implementar a aplicação em vez de administrar o servidor.
Posso implementar uma aplicação SvelteKit a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações podem ser implementadas automaticamente quando enviar as alterações.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para o alojamento SvelteKit?
Se a sua aplicação ultrapassar as funcionalidades incluídas no plano, poderá ser necessário fazer um upgrade para um plano maior. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos normais de tráfego, mas uma utilização elevada e contínua requer mais recursos.
Como faço para migrar a minha aplicação SvelteKit do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Submeta o seu projeto para o GitHub, ligue o repositório e faça o deploy na Hostinger. Se estiver a migrar de outro alojamento, atualize as suas variáveis de ambiente e as definições de domínio e, em seguida, teste o SSR e as rotas após o primeiro deploy.