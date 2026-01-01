Alojamento Sveltekit

Construído para a forma como o SvelteKit escala.

Implante a sua aplicação SvelteKit num alojamento Node.js sem trabalho extra de implantação. Envie o seu código e a Hostinger tratará da compilação e do lado do servidor do seu projeto, garantindo que as suas rotas, endpoints do servidor e páginas renderizadas funcionam como esperado. A sua aplicação permanece numa infraestrutura gerida, criada para o Node.js, com a fiabilidade e a capacidade de lidar com o crescimento sem a necessidade de manutenção constante do servidor. Isto proporciona um caminho mais simples do desenvolvimento local para a produção e mais tempo para que se possa concentrar nos recursos que os seus utilizadores veem.