Alojamento Sveltekit

Implemente aplicações SvelteKit em minutos, não em horas.

Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99/mês
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Alojamento Sveltekit

Planos de alojamento SvelteKit transparentes, sem taxas ocultas.

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Escolher plano
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
25,99
7,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
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4 Núcleos de CPU
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100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano

Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Construído para a forma como o SvelteKit escala.

Implante a sua aplicação SvelteKit num alojamento Node.js sem trabalho extra de implantação. Envie o seu código e a Hostinger tratará da compilação e do lado do servidor do seu projeto, garantindo que as suas rotas, endpoints do servidor e páginas renderizadas funcionam como esperado. A sua aplicação permanece numa infraestrutura gerida, criada para o Node.js, com a fiabilidade e a capacidade de lidar com o crescimento sem a necessidade de manutenção constante do servidor. Isto proporciona um caminho mais simples do desenvolvimento local para a produção e mais tempo para que se possa concentrar nos recursos que os seus utilizadores veem.
Alojamento Sveltekit

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

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Perguntas frequentes sobre o alojamento do Sveltekit

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Sveltekit.
Alojar o SvelteKit significa executar a sua aplicação SvelteKit num servidor capaz de executar o seu ambiente de execução Node.js e as rotas do lado do servidor. Isto é importante porque o alojamento estático por si só não é suficiente se a sua aplicação utilizar SSR (Server-Side Rendering), endpoints ou ações do servidor.
Com um VPS, instala e mantém o Node.js, um gestor de processos, TLS, atualizações e segurança por conta própria. Com o alojamento gerido do SvelteKit, esta camada de tempo de execução é gerida para si, permitindo-lhe implementar a aplicação em vez de administrar o servidor.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações podem ser implementadas automaticamente quando enviar as alterações.
Se a sua aplicação ultrapassar as funcionalidades incluídas no plano, poderá ser necessário fazer um upgrade para um plano maior. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos normais de tráfego, mas uma utilização elevada e contínua requer mais recursos.
Submeta o seu projeto para o GitHub, ligue o repositório e faça o deploy na Hostinger. Se estiver a migrar de outro alojamento, atualize as suas variáveis de ambiente e as definições de domínio e, em seguida, teste o SSR e as rotas após o primeiro deploy.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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