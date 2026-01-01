Criado para aplicações com tecnologia Vite.

Aloje a sua aplicação desenvolvida com Vite num alojamento Node.js com uma configuração que se mantém próxima do seu fluxo de trabalho atual. Publique o seu projeto, execute a compilação e sirva a aplicação gerada sem configurações adicionais. O seu website é executado numa infraestrutura gerida, concebida para um desempenho estável e um tempo de atividade fiável, que continua a lidar com o tráfego à medida que o seu projeto cresce. Isto proporciona um caminho mais simples do desenvolvimento local para a produção, com menos trabalho de gestão de servidores.