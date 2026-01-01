Hospedagem Vite
Implemente aplicações criadas com Vite em minutos.
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços simples para alojamento Vite
Implante as aplicações que cria com o Vite numa hospedagem confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar com confiança.
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3,99€/mês
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
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Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
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Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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Criado para aplicações com tecnologia Vite.
Aloje a sua aplicação desenvolvida com Vite num alojamento Node.js com uma configuração que se mantém próxima do seu fluxo de trabalho atual. Publique o seu projeto, execute a compilação e sirva a aplicação gerada sem configurações adicionais. O seu website é executado numa infraestrutura gerida, concebida para um desempenho estável e um tempo de atividade fiável, que continua a lidar com o tráfego à medida que o seu projeto cresce. Isto proporciona um caminho mais simples do desenvolvimento local para a produção, com menos trabalho de gestão de servidores.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento Vite
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Vite.
O que é o alojamento Vite e porque preciso dele para a minha aplicação?
O alojamento Vite significa implantar a aplicação criada com o Vite num ambiente Node.js ativo, para que os utilizadores possam aceder online. Isto é importante porque o Vite é uma ferramenta de compilação, e não o ambiente de execução de produção; portanto, ainda precisa de alojamento para a aplicação compilada e qualquer backend do qual dependa.
Qual a diferença entre o alojamento Vite e o alojamento VPS comum?
Com o alojamento VPS tradicional, gere o sistema operativo do servidor, a versão do Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o nosso alojamento Node.js, a plataforma cuida da camada do servidor, permitindo que se concentre na aplicação em vez da manutenção.
Posso implementar um projeto Vite a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Pode ligar a sua conta GitHub, conceder acesso ao repositório privado e implementar a partir da branch da sua preferência. As atualizações poderão então ser implementadas a partir do GitHub sem necessidade de uploads manuais.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para o alojamento Vite?
Existem limites de recursos, pelo que, se a sua aplicação crescer para além da capacidade do plano, terá de fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos de tráfego, mas a utilização intensa e contínua pode exigir mais recursos.
Como faço para migrar a minha aplicação Vite do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Ligue o repositório Git da sua aplicação Vite ou faça o upload do projeto compilado e, em seguida, defina a versão do Node.js e as variáveis de ambiente necessárias. Se estiver a migrar de outro alojamento, aponte o seu domínio para a Hostinger e reimplemente a aplicação aqui.