Hospedagem Vite

Implemente aplicações criadas com Vite em minutos.

Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99/mês
Comece já
Garantia de reembolso de 30 dias
hospedagem vite

Preços simples para alojamento Vite

Implante as aplicações que cria com o Vite numa hospedagem confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar com confiança.
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79% de desconto
Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
18,99
3,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
25,99
7,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
NOVO
Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano

Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Criado para aplicações com tecnologia Vite.

Aloje a sua aplicação desenvolvida com Vite num alojamento Node.js com uma configuração que se mantém próxima do seu fluxo de trabalho atual. Publique o seu projeto, execute a compilação e sirva a aplicação gerada sem configurações adicionais. O seu website é executado numa infraestrutura gerida, concebida para um desempenho estável e um tempo de atividade fiável, que continua a lidar com o tráfego à medida que o seu projeto cresce. Isto proporciona um caminho mais simples do desenvolvimento local para a produção, com menos trabalho de gestão de servidores.
hospedagem vite

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

2. Implementação instantânea

Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Vite

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Vite.
O alojamento Vite significa implantar a aplicação criada com o Vite num ambiente Node.js ativo, para que os utilizadores possam aceder online. Isto é importante porque o Vite é uma ferramenta de compilação, e não o ambiente de execução de produção; portanto, ainda precisa de alojamento para a aplicação compilada e qualquer backend do qual dependa.
Com o alojamento VPS tradicional, gere o sistema operativo do servidor, a versão do Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o nosso alojamento Node.js, a plataforma cuida da camada do servidor, permitindo que se concentre na aplicação em vez da manutenção.
Sim. Pode ligar a sua conta GitHub, conceder acesso ao repositório privado e implementar a partir da branch da sua preferência. As atualizações poderão então ser implementadas a partir do GitHub sem necessidade de uploads manuais.
Existem limites de recursos, pelo que, se a sua aplicação crescer para além da capacidade do plano, terá de fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos de tráfego, mas a utilização intensa e contínua pode exigir mais recursos.
Ligue o repositório Git da sua aplicação Vite ou faça o upload do projeto compilado e, em seguida, defina a versão do Node.js e as variáveis de ambiente necessárias. Se estiver a migrar de outro alojamento, aponte o seu domínio para a Hostinger e reimplemente a aplicação aqui.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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