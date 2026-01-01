Implemente compilações Claude Code em produção mais rapidamente

Leve as aplicações e protótipos que constrói com o Claude Code do desenvolvimento local para a produção sem alterar o seu workflow. Envie o seu projeto Node.js, e a Hostinger trata do runtime e da implementação para que a sua aplicação esteja pronta para servir os utilizadores sem configuração adicional. Assim que estiver ativo, o seu projeto é executado numa infraestrutura gerida, concebida para um uptime estável e com espaço para crescer. Isso significa menos tempo a manter servidores e mais tempo a refinar o código e as funcionalidades que já lançou.