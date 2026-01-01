Alojamento Claude code
Implemente aplicações criadas com Claude Code em poucos minutos.
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços simples para alojamento Claude Code
Implemente as aplicações que cria com o Claude Code num alojamento fiável em que pode confiar. Cada plano inclui uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentá-lo com confiança.
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
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Cloud Startup
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7,99€/mês
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Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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Implemente compilações Claude Code em produção mais rapidamente
Leve as aplicações e protótipos que constrói com o Claude Code do desenvolvimento local para a produção sem alterar o seu workflow. Envie o seu projeto Node.js, e a Hostinger trata do runtime e da implementação para que a sua aplicação esteja pronta para servir os utilizadores sem configuração adicional. Assim que estiver ativo, o seu projeto é executado numa infraestrutura gerida, concebida para um uptime estável e com espaço para crescer. Isso significa menos tempo a manter servidores e mais tempo a refinar o código e as funcionalidades que já lançou.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
FAQ sobre o alojamento Claude Code
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Claude Code.
O que é o alojamento de Claude Code e porque preciso dele?
O alojamento Claude Code significa implementar as aplicações Node.js que cria com o Claude Code num servidor ativo para que outras pessoas as possam utilizar. É importante porque a geração de código não é o mesmo que alojamento de produção – ainda precisa de ambiente de execução, gestão de processos e acesso à rede.
Qual a diferença entre o alojamento Claude Code e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, é o próprio utilizador que gere o sistema operativo, o Node.js, as atualizações e os processos da aplicação. Com o alojamento Node.js da Hostinger para alojamento Claude Code, a plataforma gere a camada do servidor, para que se possa focar na aplicação e no fluxo de implementação em vez da administração do sistema.
Posso implementar um repositório GitHub privado?
Sim. Ligue a sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça a implementação a partir do ramo que escolher. As atualizações podem ser obtidas do mesmo repositório sem tornar o código público.
Existem limites de tráfego ou taxas de excesso se a minha aplicação ficar ocupada?
O plano tem limites fixos de recursos, e se o tráfego exceder esses limites, a aplicação pode abrandar ou precisar de um plano maior. Não cobramos taxas adicionais inesperadas por visitas extra, mas deve fazer um upgrade antes que uma carga elevada e sustentada afete o desempenho.
Como faço para mover uma aplicação criada com Claude Code do desenvolvimento local ou de outro anfitrião?
Envie o projeto para o GitHub, ligue o repositório e implemente na Hostinger. Se estiver a mudar de outro alojamento, atualize as variáveis de ambiente e as definições de domínio, depois teste a aplicação após a primeira implementação.