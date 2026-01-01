Alojamento Preact

Construído para a forma como o Preact se adapta à sua capacidade de escalabilidade.

Implemente a sua aplicação Preact num alojamento Node.js sem configurações adicionais. Envie o seu código e o ambiente de execução tratará da aplicação, garantindo que as suas páginas e componentes carregam exatamente como os criou, com um caminho simples do desenvolvimento local para a produção. O seu projeto é executado numa infraestrutura gerida, projetada para se manter estável mesmo com o aumento do tráfego. Isto significa menos preocupações com a implementação, maior fiabilidade no dia a dia e mais tempo para se concentrar no lançamento de funcionalidades em vez da manutenção do servidor.