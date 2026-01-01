Alojamento Preact

Implemente aplicações Preact rapidamente na Hostinger.

Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
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Desde3,99/mês
Comece já
Garantia de reembolso de 30 dias
alojamento pré-act

Preços mensais simples, sem taxas ocultas.

Hospede a sua aplicação Preact numa infraestrutura fiável, criada para produção. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa implementar com confiança.
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Escolher plano
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
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Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
25,99
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Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Construído para a forma como o Preact se adapta à sua capacidade de escalabilidade.

Implemente a sua aplicação Preact num alojamento Node.js sem configurações adicionais. Envie o seu código e o ambiente de execução tratará da aplicação, garantindo que as suas páginas e componentes carregam exatamente como os criou, com um caminho simples do desenvolvimento local para a produção. O seu projeto é executado numa infraestrutura gerida, projetada para se manter estável mesmo com o aumento do tráfego. Isto significa menos preocupações com a implementação, maior fiabilidade no dia a dia e mais tempo para se concentrar no lançamento de funcionalidades em vez da manutenção do servidor.
alojamento pré-act

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento do Preact

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Preact.
Alojar uma aplicação Preact significa implementá-la num ambiente de produção que possa executar a sua compilação Node.js e disponibilizá-la aos utilizadores. Isto é importante porque precisa de um ambiente de execução estável, um fluxo de trabalho de implementação eficiente e um caminho de escalabilidade seguro depois de a aplicação sair da sua máquina local.
Com um VPS, gere o servidor, a versão do Node.js, as atualizações, o gestor de processos e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas tarefas de infraestrutura são geridas para si, permitindo-lhe concentrar-se na aplicação Preact em vez da manutenção do servidor.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e implemente a branch desejada. As atualizações podem ser obtidas a partir do repositório da mesma forma que num projeto público.
O seu plano tem limites de recursos e, caso a sua aplicação ultrapasse esses limites, poderá ter de fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos de tráfego normais, mas a utilização contínua acima dos limites do seu plano exige um plano superior.
Envie a sua aplicação para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e implemente a versão. Se estiver a migrar de outro alojamento, atualize as suas variáveis de ambiente e as definições de domínio e, em seguida, verifique a aplicação em produção.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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