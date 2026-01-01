Alojamento Preact
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Benefícios do Business
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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
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Implementações baseadas em IDE
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Construído para a forma como o Preact se adapta à sua capacidade de escalabilidade.
Implemente a sua aplicação Preact num alojamento Node.js sem configurações adicionais. Envie o seu código e o ambiente de execução tratará da aplicação, garantindo que as suas páginas e componentes carregam exatamente como os criou, com um caminho simples do desenvolvimento local para a produção. O seu projeto é executado numa infraestrutura gerida, projetada para se manter estável mesmo com o aumento do tráfego. Isto significa menos preocupações com a implementação, maior fiabilidade no dia a dia e mais tempo para se concentrar no lançamento de funcionalidades em vez da manutenção do servidor.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento do Preact
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Preact.
O que é o alojamento Preact e por que razão é importante?
Alojar uma aplicação Preact significa implementá-la num ambiente de produção que possa executar a sua compilação Node.js e disponibilizá-la aos utilizadores. Isto é importante porque precisa de um ambiente de execução estável, um fluxo de trabalho de implementação eficiente e um caminho de escalabilidade seguro depois de a aplicação sair da sua máquina local.
Qual a diferença entre o alojamento Preact e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o servidor, a versão do Node.js, as atualizações, o gestor de processos e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas tarefas de infraestrutura são geridas para si, permitindo-lhe concentrar-se na aplicação Preact em vez da manutenção do servidor.
Posso implementar uma aplicação Preact a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e implemente a branch desejada. As atualizações podem ser obtidas a partir do repositório da mesma forma que num projeto público.
Existe algum limite de tráfego ou taxa adicional para o alojamento Preact?
O seu plano tem limites de recursos e, caso a sua aplicação ultrapasse esses limites, poderá ter de fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos de tráfego normais, mas a utilização contínua acima dos limites do seu plano exige um plano superior.
Como faço para migrar a minha aplicação Preact do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Envie a sua aplicação para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e implemente a versão. Se estiver a migrar de outro alojamento, atualize as suas variáveis de ambiente e as definições de domínio e, em seguida, verifique a aplicação em produção.