O serviço Ship Parcel é mais rápido de construir.

Leve o código que empacota com o Parcel de builds locais para produção sem alterar o seu fluxo de trabalho. O alojamento Node.js da Hostinger oferece à sua aplicação um caminho direto para a produção, permitindo-lhe publicar o projeto que criou com menos configuração e menos passos de implementação. Uma vez online, a sua aplicação é executada em infraestrutura gerida, concebida para cargas de trabalho Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos à medida que o tráfego aumenta. Passa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo a melhorar o código e os recursos que realmente importam.