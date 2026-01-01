Alojamento de encomendas

Implemente aplicações criadas com Parcel mais rapidamente na Hostinger.

Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99/mês
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Garantia de reembolso de 30 dias
alojamento de encomendas

Preços simples, sem taxas ocultas.

Hospede as suas aplicações criadas com o Parcel com confiança numa hospedagem Node.js confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar sem riscos.
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
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Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
25,99
7,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
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4 Núcleos de CPU
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Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

O serviço Ship Parcel é mais rápido de construir.

Leve o código que empacota com o Parcel de builds locais para produção sem alterar o seu fluxo de trabalho. O alojamento Node.js da Hostinger oferece à sua aplicação um caminho direto para a produção, permitindo-lhe publicar o projeto que criou com menos configuração e menos passos de implementação. Uma vez online, a sua aplicação é executada em infraestrutura gerida, concebida para cargas de trabalho Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos à medida que o tráfego aumenta. Passa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo a melhorar o código e os recursos que realmente importam.
alojamento de encomendas

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento de encomendas

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento de encomendas.
O alojamento Parcel significa implantar a aplicação ou o site Node.js que criou com o Parcel num servidor ativo para que os utilizadores possam aceder. Isto é importante porque o seu projeto precisa de um ambiente de execução, gestão de processos e acesso à rede fora da sua máquina local.
Com um VPS, gere o servidor, as atualizações do sistema operativo, a versão do Node e a configuração de implementação por conta própria. Com o nosso alojamento Node.js, o ambiente é gerido para si, permitindo que se concentre na aplicação em vez da manutenção do servidor.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações poderão então ser obtidas a partir do Git da mesma forma que num repositório público.
Os planos incluem limites de características definidos e, se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter de fazer um upgrade em vez de pagar taxas extra inesperadas. Se o tráfego se tornar constante ou consumir muitos recursos, é melhor migrar para um plano maior antes que o desempenho seja afetado.
Submeta o seu projeto para o GitHub ou carregue a partir do seu ambiente local, ligue-se ao repositório e configure os comandos de compilação e arranque. Se estiver a migrar de outro alojamento, mantenha a mesma versão do Node.js e as mesmas variáveis de ambiente para reduzir o trabalho de configuração.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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