Alojamento de encomendas
Implemente aplicações criadas com Parcel mais rapidamente na Hostinger.
Domínio gratuito durante um ano
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Preços simples, sem taxas ocultas.
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2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
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7,99€/mês
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Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O serviço Ship Parcel é mais rápido de construir.
Leve o código que empacota com o Parcel de builds locais para produção sem alterar o seu fluxo de trabalho. O alojamento Node.js da Hostinger oferece à sua aplicação um caminho direto para a produção, permitindo-lhe publicar o projeto que criou com menos configuração e menos passos de implementação. Uma vez online, a sua aplicação é executada em infraestrutura gerida, concebida para cargas de trabalho Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos à medida que o tráfego aumenta. Passa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo a melhorar o código e os recursos que realmente importam.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento de encomendas
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento de encomendas.
O que é o alojamento de pacotes e por que razão precisaria dele?
O alojamento Parcel significa implantar a aplicação ou o site Node.js que criou com o Parcel num servidor ativo para que os utilizadores possam aceder. Isto é importante porque o seu projeto precisa de um ambiente de execução, gestão de processos e acesso à rede fora da sua máquina local.
Qual a diferença entre alojamento de pacotes e alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o servidor, as atualizações do sistema operativo, a versão do Node e a configuração de implementação por conta própria. Com o nosso alojamento Node.js, o ambiente é gerido para si, permitindo que se concentre na aplicação em vez da manutenção do servidor.
Posso implementar um projeto Parcel a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações poderão então ser obtidas a partir do Git da mesma forma que num repositório público.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para o alojamento de encomendas?
Os planos incluem limites de características definidos e, se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter de fazer um upgrade em vez de pagar taxas extra inesperadas. Se o tráfego se tornar constante ou consumir muitos recursos, é melhor migrar para um plano maior antes que o desempenho seja afetado.
Como faço para migrar a minha aplicação Parcel do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Submeta o seu projeto para o GitHub ou carregue a partir do seu ambiente local, ligue-se ao repositório e configure os comandos de compilação e arranque. Se estiver a migrar de outro alojamento, mantenha a mesma versão do Node.js e as mesmas variáveis de ambiente para reduzir o trabalho de configuração.