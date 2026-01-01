Continue.dev hosting

Crie com o Continue.dev e implemente as suas aplicações na Hostinger.

Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99/mês
Comece já
Garantia de reembolso de 30 dias
continue.dev alojamento

Um preço fixo mensal, sem taxas ocultas.

Escolha o plano que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho e aloje o Continue.dev com confiança. Desfrute de um desempenho fiável, de uma configuração simples e da nossa garantia de reembolso de 30 dias.
MAIS POPULAR
79% de desconto
Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
18,99
3,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
25,99
7,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
NOVO
Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano

Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Publique mais rapidamente o que criar com o Continue.dev.

Leve o que criou com o Continue.dev do protótipo à produção sem alterar o seu fluxo de trabalho. O alojamento Node.js da Hostinger oferece à sua aplicação um caminho simples do desenvolvimento local para um ambiente de produção, para que possa implementar o projeto que tem vindo a melhorar e continuar a trabalhar na pilha que já conhece. Uma vez em produção, a sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida criada para Node.js, com um tempo de atividade fiável e capacidade para lidar com o tráfego crescente. Isto significa menos tempo gasto na configuração e manutenção do servidor e mais tempo para lançar funcionalidades e melhorar o produto.
continue.dev alojamento

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre alojamento Continue.dev

Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento da Continue.dev.
O alojamento Continue.dev é um ambiente gerido para executar e ligar o Continue.dev às suas aplicações, ferramentas e fornecedores de modelos. Ajuda-o a implementar mais rapidamente, sem ter de se preocupar com a configuração, atualizações ou manutenção básica do servidor.
Um VPS oferece controlo total do servidor, mas é necessário gerir a configuração, a segurança, o escalonamento e as atualizações. O alojamento da Continue.dev é mais simples: já vem pré-configurado para o serviço, permitindo-lhe começar mais rapidamente e com menos trabalho manual.
Sim. O alojamento Continue.dev suporta repositórios privados do GitHub, permitindo-lhe ligar o seu código com segurança e manter os seus projetos internos protegidos durante a implementação.
Os planos podem incluir limites de recursos com base na utilização. Se a sua aplicação precisar de mais capacidade, pode fazer um upgrade antes de atingir os limites, evitando o pagamento de taxas extra inesperadas.
A configuração é simples e foi concebida para utilizadores técnicos. Se estiver a migrar de outro alojamento, pode fazê-lo conectando o seu repositório, configurando o seu ambiente e implementando em poucos passos.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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