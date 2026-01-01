Continue.dev hosting
Crie com o Continue.dev e implemente as suas aplicações na Hostinger.
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Um preço fixo mensal, sem taxas ocultas.
Escolha o plano que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho e aloje o Continue.dev com confiança. Desfrute de um desempenho fiável, de uma configuração simples e da nossa garantia de reembolso de 30 dias.
MAIS POPULAR
79% de desconto
Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
3,99€/mês
18,99€
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
NOVO
Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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Publique mais rapidamente o que criar com o Continue.dev.
Leve o que criou com o Continue.dev do protótipo à produção sem alterar o seu fluxo de trabalho. O alojamento Node.js da Hostinger oferece à sua aplicação um caminho simples do desenvolvimento local para um ambiente de produção, para que possa implementar o projeto que tem vindo a melhorar e continuar a trabalhar na pilha que já conhece. Uma vez em produção, a sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida criada para Node.js, com um tempo de atividade fiável e capacidade para lidar com o tráfego crescente. Isto significa menos tempo gasto na configuração e manutenção do servidor e mais tempo para lançar funcionalidades e melhorar o produto.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre alojamento Continue.dev
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento da Continue.dev.
O que é o alojamento Continue.dev?
O alojamento Continue.dev é um ambiente gerido para executar e ligar o Continue.dev às suas aplicações, ferramentas e fornecedores de modelos. Ajuda-o a implementar mais rapidamente, sem ter de se preocupar com a configuração, atualizações ou manutenção básica do servidor.
Qual a diferença entre o alojamento Continue.dev e o alojamento VPS?
Um VPS oferece controlo total do servidor, mas é necessário gerir a configuração, a segurança, o escalonamento e as atualizações. O alojamento da Continue.dev é mais simples: já vem pré-configurado para o serviço, permitindo-lhe começar mais rapidamente e com menos trabalho manual.
Posso implementar repositórios privados no GitHub?
Sim. O alojamento Continue.dev suporta repositórios privados do GitHub, permitindo-lhe ligar o seu código com segurança e manter os seus projetos internos protegidos durante a implementação.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais?
Os planos podem incluir limites de recursos com base na utilização. Se a sua aplicação precisar de mais capacidade, pode fazer um upgrade antes de atingir os limites, evitando o pagamento de taxas extra inesperadas.
Quão difícil é a migração ou a configuração inicial?
A configuração é simples e foi concebida para utilizadores técnicos. Se estiver a migrar de outro alojamento, pode fazê-lo conectando o seu repositório, configurando o seu ambiente e implementando em poucos passos.