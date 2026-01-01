Alojamento Nextjs
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Concebido para a forma como o Next.js escala
Implemente a sua aplicação Next.js sem se preocupar com a configuração do servidor. Envie o seu código, e o alojamento Node.js da Hostinger encarrega-se da compilação, tempo de execução e encaminhamento para que as rotas SSR, ISR e API funcionem como esperado. O seu projeto também é executado numa infraestrutura construída para um desempenho estável e uptime fiável, com capacidade para lidar com o tráfego à medida que cresce. Isso proporciona-lhe um caminho mais simples para a produção e menos tempo gasto em tarefas operacionais.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
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FAQ sobre o alojamento Nextjs
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Nextjs.
O que é o alojamento Next.js?
O alojamento Next.js é um ambiente de produção para executar aplicações Next.js com o runtime Node.js, o processo de compilação e as funcionalidades do lado do servidor de que a sua aplicação precisa. É importante porque os projetos Next.js muitas vezes dependem de SSR, rotas de API e renderização dinâmica que o alojamento estático por si só não consegue gerir.
Como é que o alojamento Next.js é diferente do alojamento VPS regular?
Com um VPS, gere o SO, a versão do Node.js, o gestor de processos, as atualizações de segurança e a configuração de implementação por si. Com o nosso alojamento Node.js, essas tarefas de servidor são tratadas por nós, para que possa implementar a sua aplicação Next.js sem ter de manter a pilha do servidor.
Posso implementar uma aplicação Next.js a partir de um repositório GitHub privado?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e implemente a partir do ramo que pretende. As atualizações podem ser obtidas do Git, tal como com um repositório público.
Existem limites de tráfego ou taxas de excesso para alojamento Next.js?
Sim, os planos incluem limites de recursos, e se a sua aplicação crescer para além deles, poderá precisar de atualizar. Não cobramos taxas de excesso de uso inesperadas para picos de tráfego normais, mas a utilização sustentada que exceda a capacidade do seu plano pode exigir um nível superior.
Como mover a aplicação Next.js do desenvolvimento local ou de outro alojamento?
Envie a sua aplicação para um repositório Git, ligue-a à Hostinger e implemente o ramo que pretende executar em produção. Se estiver a mudar de outro alojamento, pode apontar o seu domínio após a implementação e migrar variáveis de ambiente e configurações de compilação conforme necessário.