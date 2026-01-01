Concebido para a forma como o Next.js escala

Implemente a sua aplicação Next.js sem se preocupar com a configuração do servidor. Envie o seu código, e o alojamento Node.js da Hostinger encarrega-se da compilação, tempo de execução e encaminhamento para que as rotas SSR, ISR e API funcionem como esperado. O seu projeto também é executado numa infraestrutura construída para um desempenho estável e uptime fiável, com capacidade para lidar com o tráfego à medida que cresce. Isso proporciona-lhe um caminho mais simples para a produção e menos tempo gasto em tarefas operacionais.