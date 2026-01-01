Alojamento Nextjs

Implemente aplicações Next.js em minutos, não em horas

Domínio gratuito durante um ano
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Planos de alojamento Next.js com um preço mensal claro

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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
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GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
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20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
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Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Concebido para a forma como o Next.js escala

Implemente a sua aplicação Next.js sem se preocupar com a configuração do servidor. Envie o seu código, e o alojamento Node.js da Hostinger encarrega-se da compilação, tempo de execução e encaminhamento para que as rotas SSR, ISR e API funcionem como esperado. O seu projeto também é executado numa infraestrutura construída para um desempenho estável e uptime fiável, com capacidade para lidar com o tráfego à medida que cresce. Isso proporciona-lhe um caminho mais simples para a produção e menos tempo gasto em tarefas operacionais.
alojamento nextjs

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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FAQ sobre o alojamento Nextjs

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Nextjs.
O alojamento Next.js é um ambiente de produção para executar aplicações Next.js com o runtime Node.js, o processo de compilação e as funcionalidades do lado do servidor de que a sua aplicação precisa. É importante porque os projetos Next.js muitas vezes dependem de SSR, rotas de API e renderização dinâmica que o alojamento estático por si só não consegue gerir.
Com um VPS, gere o SO, a versão do Node.js, o gestor de processos, as atualizações de segurança e a configuração de implementação por si. Com o nosso alojamento Node.js, essas tarefas de servidor são tratadas por nós, para que possa implementar a sua aplicação Next.js sem ter de manter a pilha do servidor.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e implemente a partir do ramo que pretende. As atualizações podem ser obtidas do Git, tal como com um repositório público.
Sim, os planos incluem limites de recursos, e se a sua aplicação crescer para além deles, poderá precisar de atualizar. Não cobramos taxas de excesso de uso inesperadas para picos de tráfego normais, mas a utilização sustentada que exceda a capacidade do seu plano pode exigir um nível superior.
Envie a sua aplicação para um repositório Git, ligue-a à Hostinger e implemente o ramo que pretende executar em produção. Se estiver a mudar de outro alojamento, pode apontar o seu domínio após a implementação e migrar variáveis de ambiente e configurações de compilação conforme necessário.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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