alojamento Replit

Implemente aplicações criadas com Replit em minutos

Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99/mês
Comece já
Garantia de reembolso de 30 dias
alojamento replit

Preços mensais simples, sem taxas ocultas

Implemente as aplicações que cria com o Replit num alojamento fiável criado para produção. Experimente com confiança graças à nossa garantia de reembolso de 30 dias.
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3,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
25,99
7,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
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4 Núcleos de CPU
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Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano

Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Lance projetos Replit para produção mais rapidamente

Leve as aplicações e protótipos que cria no Replit da área de trabalho para a produção sem alterar a sua stack. Envie o seu código Node.js para a Hostinger e execute-o com uma configuração que simplifica a implementação, para que o seu projeto esteja ativo sem configuração extra ou trabalho de servidor. Assim que for implementada, a sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida, construída para se manter estável sob carga. Obtém um uptime fiável, espaço para escalar e menos tempo gasto na manutenção de servidores, para que se possa concentrar no código que realmente importa.
alojamento replit

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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FAQ sobre o alojamento Replit

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Replit.
Significa implementar a aplicação ou site Node.js que criou no Replit para um servidor de produção ao qual utilizadores reais podem aceder. Isto é importante porque o Replit é ótimo para criar, mas o alojamento de produção dá-lhe controlo sobre o uptime, os domínios e o comportamento de implementação.
Com um VPS, é o próprio utilizador que gere o sistema operativo, o runtime do Node.js, as atualizações de segurança e a gestão de processos. Com o alojamento Node.js da Hostinger, o runtime e a infraestrutura são geridos por nós, para que possa implementar a aplicação sem trabalho de administração de servidor.
Sim. Ligue a sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça a implementação a partir do ramo que desejar executar. As atualizações podem ser implementadas a partir do GitHub sem tornar o repositório público.
Se a sua aplicação exceder os limites do seu plano, pode ser limitada por limites de recursos até que atualize. Não cobramos taxas de excesso de utilização inesperadas por picos de tráfego; a principal limitação é a capacidade incluída no seu plano.
Envie a sua aplicação para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e faça o deploy. Se estiver a migrar de uma máquina local ou de outro host, certifique-se de que a sua versão do Node, as variáveis de ambiente e o comando de arranque correspondem à aplicação antes de transferir o tráfego.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.