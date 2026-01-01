Lance projetos Replit para produção mais rapidamente

Leve as aplicações e protótipos que cria no Replit da área de trabalho para a produção sem alterar a sua stack. Envie o seu código Node.js para a Hostinger e execute-o com uma configuração que simplifica a implementação, para que o seu projeto esteja ativo sem configuração extra ou trabalho de servidor. Assim que for implementada, a sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida, construída para se manter estável sob carga. Obtém um uptime fiável, espaço para escalar e menos tempo gasto na manutenção de servidores, para que se possa concentrar no código que realmente importa.