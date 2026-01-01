alojamento Replit
Implemente aplicações criadas com Replit em minutos
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços mensais simples, sem taxas ocultas
Implemente as aplicações que cria com o Replit num alojamento fiável criado para produção. Experimente com confiança graças à nossa garantia de reembolso de 30 dias.
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Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
3,99€/mês
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
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Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
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Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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Lance projetos Replit para produção mais rapidamente
Leve as aplicações e protótipos que cria no Replit da área de trabalho para a produção sem alterar a sua stack. Envie o seu código Node.js para a Hostinger e execute-o com uma configuração que simplifica a implementação, para que o seu projeto esteja ativo sem configuração extra ou trabalho de servidor. Assim que for implementada, a sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida, construída para se manter estável sob carga. Obtém um uptime fiável, espaço para escalar e menos tempo gasto na manutenção de servidores, para que se possa concentrar no código que realmente importa.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
FAQ sobre o alojamento Replit
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Replit.
O que significa o alojamento Replit para uma aplicação ou site Node.js?
Significa implementar a aplicação ou site Node.js que criou no Replit para um servidor de produção ao qual utilizadores reais podem aceder. Isto é importante porque o Replit é ótimo para criar, mas o alojamento de produção dá-lhe controlo sobre o uptime, os domínios e o comportamento de implementação.
Qual a diferença entre o alojamento Replit e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, é o próprio utilizador que gere o sistema operativo, o runtime do Node.js, as atualizações de segurança e a gestão de processos. Com o alojamento Node.js da Hostinger, o runtime e a infraestrutura são geridos por nós, para que possa implementar a aplicação sem trabalho de administração de servidor.
Posso implementar um repositório GitHub privado para alojamento Replit?
Sim. Ligue a sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça a implementação a partir do ramo que desejar executar. As atualizações podem ser implementadas a partir do GitHub sem tornar o repositório público.
Existem limites de tráfego ou taxas de excesso para o alojamento Replit?
Se a sua aplicação exceder os limites do seu plano, pode ser limitada por limites de recursos até que atualize. Não cobramos taxas de excesso de utilização inesperadas por picos de tráfego; a principal limitação é a capacidade incluída no seu plano.
Como faço para migrar um projeto Replit para a Hostinger do local ou de outro anfitrião?
Envie a sua aplicação para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e faça o deploy. Se estiver a migrar de uma máquina local ou de outro host, certifique-se de que a sua versão do Node, as variáveis de ambiente e o comando de arranque correspondem à aplicação antes de transferir o tráfego.