Alojamento v0.dev

Do protótipo vO.dev ao site em produção, rapidamente.

Leve os projetos que cria com o vO.dev do protótipo à produção sem ter de reformular a sua pilha de tecnologias. O alojamento Node.js da Hostinger oferece um caminho direto para implementar a aplicação por trás dos seus protótipos de UI, para que o seu código passe do teste local para um ambiente de produção com configuração mínima. Uma vez online, a sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida criada para Node.js, com escalonamento e tempo de atividade geridos em segundo plano. Passa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo a melhorar o produto que os seus utilizadores realmente veem.