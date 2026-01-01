Alojamento V0.dev

Implemente aplicações criadas com vO.dev em poucos minutos.

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Alojamento v0.dev

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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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2 Núcleos de CPU
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50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
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Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
25,99
7,99/mês
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Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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4 Núcleos de CPU
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Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Do protótipo vO.dev ao site em produção, rapidamente.

Leve os projetos que cria com o vO.dev do protótipo à produção sem ter de reformular a sua pilha de tecnologias. O alojamento Node.js da Hostinger oferece um caminho direto para implementar a aplicação por trás dos seus protótipos de UI, para que o seu código passe do teste local para um ambiente de produção com configuração mínima. Uma vez online, a sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida criada para Node.js, com escalonamento e tempo de atividade geridos em segundo plano. Passa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo a melhorar o produto que os seus utilizadores realmente veem.
Alojamento v0.dev

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento V0.dev

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento da V0.dev.
O alojamento v0.dev é uma configuração para implementar aplicações criadas com v0.dev no Vercel. Oferece implantação gerida, escalonamento automático e fluxos de trabalho simples baseados em Git.
O alojamento VPS oferece um servidor virtual que você mesmo gere. O alojamento v0. dev na Vercel é totalmente gerido, pelo que não precisa de se preocupar com a configuração, aplicação de patches ou escalonamento do servidor.
Sim. Pode ligar um repositório privado do GitHub e implementá-lo com segurança através do Vercel. O acesso permanece controlado pelas permissões do seu fornecedor Git.
Os planos da Vercel incluem limites de utilização para a largura de banda, tempo de compilação e execução sem servidor. Se exceder estes limites, o uso adicional poderá ser cobrado de acordo com o seu plano.
Sim. Na maioria dos casos, pode ligar o seu repositório, rever as variáveis de ambiente e implementar. Se necessário, pode migrar o seu domínio e atualizar o DNS após a configuração.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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