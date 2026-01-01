Alojamento V0.dev
Implemente aplicações criadas com vO.dev em poucos minutos.
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
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Garantia de reembolso de 30 dias
Um preço fixo mensal, sem taxas ocultas.
Implemente a sua aplicação vO.dev com confiança na hospedagem fiável da Vercel. Obtenha um desempenho rápido, infraestruturas seguras e o apoio necessário para desenvolver sem preocupações — tudo isto com a garantia de reembolso de 30 dias.
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
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7,99€/mês
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Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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Do protótipo vO.dev ao site em produção, rapidamente.
Leve os projetos que cria com o vO.dev do protótipo à produção sem ter de reformular a sua pilha de tecnologias. O alojamento Node.js da Hostinger oferece um caminho direto para implementar a aplicação por trás dos seus protótipos de UI, para que o seu código passe do teste local para um ambiente de produção com configuração mínima. Uma vez online, a sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida criada para Node.js, com escalonamento e tempo de atividade geridos em segundo plano. Passa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo a melhorar o produto que os seus utilizadores realmente veem.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento V0.dev
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento da V0.dev.
O que é o alojamento v0.dev?
O alojamento v0.dev é uma configuração para implementar aplicações criadas com v0.dev no Vercel. Oferece implantação gerida, escalonamento automático e fluxos de trabalho simples baseados em Git.
Qual a diferença entre o alojamento v0. dev e o alojamento VPS?
O alojamento VPS oferece um servidor virtual que você mesmo gere. O alojamento v0. dev na Vercel é totalmente gerido, pelo que não precisa de se preocupar com a configuração, aplicação de patches ou escalonamento do servidor.
Posso implementar um repositório privado no GitHub?
Sim. Pode ligar um repositório privado do GitHub e implementá-lo com segurança através do Vercel. O acesso permanece controlado pelas permissões do seu fornecedor Git.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais?
Os planos da Vercel incluem limites de utilização para a largura de banda, tempo de compilação e execução sem servidor. Se exceder estes limites, o uso adicional poderá ser cobrado de acordo com o seu plano.
Posso migrar uma aplicação existente para o alojamento v0.dev?
Sim. Na maioria dos casos, pode ligar o seu repositório, rever as variáveis de ambiente e implementar. Se necessário, pode migrar o seu domínio e atualizar o DNS após a configuração.