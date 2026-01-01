react hosting

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Built for the way React scales
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1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Ajuste os elementos visuais e o texto, dando-lhes um toque pessoal.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.